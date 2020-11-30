Варфоломій підтвердив візит в Україну в серпні 2021 року
Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір відвідати Україну. Його візит очікується в серпні 2021 року на День незалежності України.
Про це він заявив на літургії в Патріаршому соборі на Фанарі на честь засновника Константинопольської церкви Андрія Первозванного, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що сьогоднішнє престольне свято проходить за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та кількох членів його кабінету міністрів.
У Патріаршому соборі Варфоломій оголосив, що відвідає Україну з офіційним візитом в День незалежності 24 серпня наступного року у відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо, раніше Офіс президента повідомляв, що візит Варфоломія може відбутися на День незалежності, якщо епідемічна ситуація стабілізується. До цього візит Варфоломія анонсували ще в 2019 році. Зокрема, про це говорив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.
За даними опитування Центру Разумкова, рівень довіри українців до церковних ієрархів у всіх випадках перевищує недовіру. Винятком є лише московський патріарх і предстоятель Російської православної церкви Кирило.
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Андрея не 13 декабря, как навязала рпц упц мп
От так от, не патріарх Варфоломій, а "глава Фанару"...
"Тим не менше, в дусі пастирської чуйності, ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних або тих, хто перебувають (мають резиденцію) в Україні, ієрархів, згідно з каноном 8 І Нікейського собору, сподіваючись, що волею Божою вони незабаром об'єднаються з помісною Церквою", - повідомив патріарх.
Тобто митрополит Онуфрій уже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, який проживає в Києві.
https://www.5.ua/suspilstvo/upts-mp-prypynyla-svoie-isnuvannia-vselenskyi-patriarkh-228147.html
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ф.ЕКАЛИСТАН ..! . ,
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россия-6
масква- 6
кремль - 6
= 666
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Заявлояю, как атеист.
- - - - Это победа !
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Синод Кіпрської православної церкви підтвердив визнання Православної Церкви України. Спроба РПЦ з Москви підкупити архієреїв та розколоти кіпріотів - провалилася. А буквально перед тим сталася ще одна історична подія: вперше українські єпископи взяли участь у висвяті архієрея Вселенського Патріархату. Молитва українською мовою знову звучала на Фанарі.
https://www.youtube.com/watch?v=SDxzWB1KNkQ&feature=youtu.be