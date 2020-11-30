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Варфоломій підтвердив візит в Україну в серпні 2021 року

Варфоломій підтвердив візит в Україну в серпні 2021 року

Вселенський патріарх Варфоломій підтвердив намір відвідати Україну. Його візит очікується в серпні 2021 року на День незалежності України.

Про це він заявив на літургії в Патріаршому соборі на Фанарі на честь засновника Константинопольської церкви Андрія Первозванного, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що сьогоднішнє престольне свято проходить за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та кількох членів його кабінету міністрів.

У Патріаршому соборі Варфоломій оголосив, що відвідає Україну з офіційним візитом в День незалежності 24 серпня наступного року у відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Дивіться: Варфоломій вшанував пам'ять жертв Голодомору: "Ми маємо засудити винних". ВIДЕО

Нагадаємо, раніше Офіс президента повідомляв, що візит Варфоломія може відбутися на День незалежності, якщо епідемічна ситуація стабілізується. До цього візит Варфоломія анонсували ще в 2019 році. Зокрема, про це говорив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

За даними опитування Центру Разумкова, рівень довіри українців до церковних ієрархів у всіх випадках перевищує недовіру. Винятком є лише московський патріарх і предстоятель Російської православної церкви Кирило.

Автор: 

Варфоломій (216) візит (1571) Кабмін (14060) Денис Шмигаль (4543)


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Топ коментарі
+18
Святой человек! Умный и воспитанный. Другой бы после шуток недоумка про "Томос - термос" , послал бы его куда подальше. А тут другая реакция. Варфоломей понимает, что зебилы приходят и уходят, а Вера остается
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30.11.2020 15:28
+12
Ласкаво просимо панотче.
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30.11.2020 15:28
+11
З Богом!
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30.11.2020 15:26
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30.11.2020 15:26 Відповісти
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30.11.2020 15:27 Відповісти
Святой человек! Умный и воспитанный. Другой бы после шуток недоумка про "Томос - термос" , послал бы его куда подальше. А тут другая реакция. Варфоломей понимает, что зебилы приходят и уходят, а Вера остается
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30.11.2020 15:28 Відповісти
Ласкаво просимо панотче.
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30.11.2020 15:28 Відповісти
сегодня, 30 ноября, литургия в Патриаршем соборе на Фанаре в честь основателя Константинопольской церкви Андрея Первозванного

Андрея не 13 декабря, как навязала рпц упц мп
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30.11.2020 16:02 Відповісти
Зелемойских в августе уже не будет
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30.11.2020 15:31 Відповісти
дай то Боже...
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30.11.2020 15:33 Відповісти
Онуфрій Березовський і Гундяєв всираються. І вимагають від Зе скасувати цей візит. Дослівно: https://news.church.ua/2020/11/17/keruyuchij-spravami-upc-prokomentuvav-mozhlivist-vizitu-patriarxa-varfolomiya-v-ukrajinu/ "вважає, що приїзд глави Фанару в Україну може викликати нові протистояння в суспільстві. преЗЕденту варто було б врахувати ситуацію, яка склалася в державі"

От так от, не патріарх Варфоломій, а "глава Фанару"...
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30.11.2020 15:32 Відповісти
Нехай позатикають свої пельки і сопуть у дві дірочки. Варфоломій їм коротко і яско пояснив, що "ієрархи УПЦ МП, (РПЦ в Україні) вже не є місцевими правлячими єпископами".

"Тим не менше, в дусі пастирської чуйності, ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних або тих, хто перебувають (мають резиденцію) в Україні, ієрархів, згідно з каноном 8 І Нікейського собору, сподіваючись, що волею Божою вони незабаром об'єднаються з помісною Церквою", - повідомив патріарх.

Тобто митрополит Онуфрій уже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, який проживає в Києві.

https://www.5.ua/suspilstvo/upts-mp-prypynyla-svoie-isnuvannia-vselenskyi-patriarkh-228147.html
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30.11.2020 18:48 Відповісти
ПОЦтриарх попяра Гундяй Мавзолейный придет к чЛенину на аудиенцию...,но чЛенин был Атеистом...,дарма праця...
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30.11.2020 15:34 Відповісти
Я бы на его месте Зеле термос все-таки подарил бы. Каждому президетнту то, что заслужил.
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30.11.2020 15:37 Відповісти
Тобто, такі до серпня зеля ******** ! Дякую, Падре, за передбачуваність!
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30.11.2020 15:37 Відповісти
Андрей Первозванный основатель Константинопольской Церкви...Причем тут РАБссия понятия не имею... Крысы Мавзолейные,а кто вас окрестил в 988 году?Сатана или Дьявол чЛенин?А в каком году? В то время на Мацковии даже дяревни вонючей не было,не то что Церкви...
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30.11.2020 15:42 Відповісти
рф -- росЦия ФАШИССКАЯ . . ФАЛЬШИВАЯ ! .

.

ф.ЕКАЛИСТАН ..! . ,

.

россия-6

масква- 6

кремль - 6

= 666

.
.
. .
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30.11.2020 15:44 Відповісти
Хороршее дело!

Заявлояю, как атеист.
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30.11.2020 15:49 Відповісти
Просимо паноотче і дякуємо за Вашу любов до України і українського народу, за Вашу підтримку в самі важкі для нас часи.
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30.11.2020 18:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SDxzWB1KNkQ -

- - - - Это победа !
. .
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30.11.2020 19:28 Відповісти
Яка нам до прибуття Святійшого Патріарха Варфоломея навести в домі порядок і представити його чистим від Лайна та Непотрібу ? Все в наших руках. А наші руки і до роботи прийнятні,і до прибирання годні. Так Очистимо свій дім Україну від всілякої мерзотної пахучої Гнилі та ворожого чобота ублюдка Упиря!
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30.11.2020 19:53 Відповісти
Вперше за останні 300 років: Кремль зазнав чергових поразок від світового православ'я.
Синод Кіпрської православної церкви підтвердив визнання Православної Церкви України. Спроба РПЦ з Москви підкупити архієреїв та розколоти кіпріотів - провалилася. А буквально перед тим сталася ще одна історична подія: вперше українські єпископи взяли участь у висвяті архієрея Вселенського Патріархату. Молитва українською мовою знову звучала на Фанарі.
https://www.youtube.com/watch?v=SDxzWB1KNkQ&feature=youtu.be
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30.11.2020 21:29 Відповісти
 
 