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Варфоломій вшанував пам'ять жертв Голодомору: "Ми маємо засудити винних". ВIДЕО

У суботу, 28 листопада, в Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні, організованого радянською владою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, це сталося під час Божественної Літургії за участю Вселенського Патріарха Варфоломія до 87-х роковин Голодомору в Україні.

Як зазначив Вселенський патріарх ХХ століття можна вважати найбільш трагічним періодом в історії людства. Окрім Першої та Другої світових воєн, під час нього сталися ще й інші трагедії людства, менше знайомі громадськості, або які майже ігноруються.

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"Серед останніх слід згадати Голодомор - Великий голод в Україні, що мав на меті вбити голодом від семи до десяти мільйонів благочестивих українців у найжахливіші роки радянського режиму, з 1932 по 1933 рік, жертв якого ми з молитвою вшановуємо у цей день.

Сьогодні ми молимось про спокій для душ цих мільйонів благочестивих українців, яких наш Милостивий Господь переніс з темряви долини смутку й плачу до Країни живих, до "місця світла, місця освіження, звідки пішли біль, горе та смуток".

Співаючи "вічна пам’ять" цим вірним, ми пам’ятаємо про їх трагічний кінець та засвідчуємо всій нашій людській родині, що ми ніколи не маємо забувати про таку страшну трагедію, натомість ми повинні засудити винних у Голодоморі, щоб такі жорстокості не повторювалися в історії людства", - йдеться у зверненні Вселенського Патріарху.

Також читайте: Свічку в пам'ять про жертв Голодомору запалили у вікні Президентського палацу в Польщі

Як повідомлялося, в Україні щороку в четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жертв Голодоморів 1921-22, 1932-33 та 1946-47 років.

Варфоломій (216) голодомор (402)


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Топ коментарі
+36
видите чем отличается Церковь Здорового Человека и Секта Мацковского сатаната..
для Константинопольского патриархата Голодомор это переступление!
а для слуг секты Мацковского сатаната это вразумение, типа смиритесь холопы!..
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29.11.2020 15:04
+35
Спасибо Его Преосвященству....Храни его Господь....
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29.11.2020 15:01
+24
Дякуємо, ваша Святість
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29.11.2020 15:03
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Спасибо Его Преосвященству....Храни его Господь....
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29.11.2020 15:01 Відповісти
Дякуємо, ваша Святість
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29.11.2020 15:03 Відповісти
видите чем отличается Церковь Здорового Человека и Секта Мацковского сатаната..
для Константинопольского патриархата Голодомор это переступление!
а для слуг секты Мацковского сатаната это вразумение, типа смиритесь холопы!..
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29.11.2020 15:04 Відповісти
Онуфрий - зомбированная сатана
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29.11.2020 15:07 Відповісти
Йому пощастило, що батьки жили в західній Україні, жили би в східній, міг і гигнути.
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29.11.2020 15:54 Відповісти
Уроджений Орест Березовський. Виродок у рясі...
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29.11.2020 17:15 Відповісти
я знаю нескольких таких украинцев по крови и роду, и они манкурты и малороссы по мировоззрению, которые получают удовольствие от унижения своей природной идентичности..
они все советские.. внутренне изуродованные люди..
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29.11.2020 18:49 Відповісти
хвамілія березовський явно вказує на єврейське коріння. Знаю одну людину на призвіще Береза - ото дійсно людина з великої літери. а онуфрій - це так... московське сміття
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29.11.2020 21:25 Відповісти
Быть украинцем в империи было опасно. Вот и приспосабливаются чтобы выжить. Только это выживание жизнью не назовешь.
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30.11.2020 07:08 Відповісти
скоріше за все його батьки приймали б участь у хлібозаготовках
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29.11.2020 21:23 Відповісти
Вот потому так кацапню и их зеленых холуев бомбило от Варфоломея и Томоса.
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29.11.2020 15:11 Відповісти
А где сатанисты МП ?
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29.11.2020 15:16 Відповісти
На Черниговщине СБУ поймали агитатора с рф- ячейки словянсского мира ..

Почему такие ячейки ( ДРУЖБЫ НАРОДОВ ) ------------------- не создаються на России ? ..
С идиологией - славянсской НАСТОЯЩЕЙ дружбы ,
вернуть Украине Крым , восток донбасса ,
Репарацыи .............
.
.
.исправить """"""""""""""ИСТОРИЧЕССКИ"""""""""""""""""""
"СЛОЖИВШИЕСЯ" =ПРЕСТУПЛЕНИЯ --

( РУСИФИКАЦЫЯ , ОГРАБЛЕНИЯ и РАСТРЕЛЫ с ВЫСЕЛКАМИ ))
,
ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА на Кубани ,
Белгородщины , . . . ..и т д .. .
и т д..
.
.
.???? .

.
Надо ЧЕСТНО ДРУЖИТЬ !.
.
ЧЕСНО !. С честью !.
. ДА !
.
ДРУЖИТЬ РЕАЛЬНО НАДО ! .
РЕАЛЬНО - А не под тертой бумажкой !! .
.!

ЧЕСНО ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
и

Без Иудовсских поцелуев !!
.
и без лживости родства- сестры братья..
БУДЕМ просто ХОРОШИМИ СОСЕДЯМИ !!!,,
НО - - ХОРОШИИМИ без братсског0 лукавства !!!.
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29.11.2020 15:33 Відповісти
Спасибо Отче за поддержку нашего народа!
Вы с нами. Мы с вами!
А сигаретно-водочный притон идёт лесом!
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29.11.2020 16:22 Відповісти
РАБссиянцы генетические РАБы с времен 300-летней Золотой Орды,а затем 304 летние РАБы немецких колдонистов Готторп-Гольштейнов,скрывавшишься под династией Романовых,итого 600 лет РАБства...,а потом+74 года советского дерьма для них оказались Раем на Земле...
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29.11.2020 16:24 Відповісти
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29.11.2020 16:27 Відповісти
Нате расеяне жрите, а то скажите, что и этого не было.
https://www.facebook.com/abeliakov/videos/1493785710704964/
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29.11.2020 16:53 Відповісти
Най дасть Господь Вам здоров"я, Владико, на многая літ.
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29.11.2020 17:19 Відповісти
Дякуємо, Владико!
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29.11.2020 17:56 Відповісти
Он прав 200%.
Сралин сволочь! Но не он отбирал последнее, арестовывал и расстреливал.
Пора назвать исполнителей!
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29.11.2020 18:42 Відповісти
РПЦ положила своего президента на эту скорбную дату.
В Украине должны помнить
"Те,кто не захотел защищать Украину в 1918/1919 годах
Съели своих детей в 1932/1933 годах."
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29.11.2020 19:35 Відповісти
Почему он раньше молчал, когда эти "виновные" отбирали последнее зерно у людей? А сейчас уже наказывать некого. Тоже еще один сумасшедший обьявился.
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30.11.2020 05:04 Відповісти
Здравая мысль! Без осмысления, объективной оценки и наказания - все поаторяется, пусть и в другой форме. Вот в наше время, как объяснить паталогическую нелюбовь к предпринимателям, среднему классу? Постоянными усилими придавить, гнобить и забирать, что удастся? То крестьянство было непонятным и потому ненавистным, теперь - средний класс. Классовая ненависть никуда не делась.
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30.11.2020 07:13 Відповісти
А що кірюша рпц думає стосовно цього приводу?
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30.11.2020 10:48 Відповісти
 
 