Варфоломій вшанував пам'ять жертв Голодомору: "Ми маємо засудити винних". ВIДЕО

У суботу, 28 листопада, в Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні, організованого радянською владою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, це сталося під час Божественної Літургії за участю Вселенського Патріарха Варфоломія до 87-х роковин Голодомору в Україні.

Як зазначив Вселенський патріарх ХХ століття можна вважати найбільш трагічним періодом в історії людства. Окрім Першої та Другої світових воєн, під час нього сталися ще й інші трагедії людства, менше знайомі громадськості, або які майже ігноруються.

Також читайте: Конфлікт виник під час акції біля Меморіалу жертвам Голодомору в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Серед останніх слід згадати Голодомор - Великий голод в Україні, що мав на меті вбити голодом від семи до десяти мільйонів благочестивих українців у найжахливіші роки радянського режиму, з 1932 по 1933 рік, жертв якого ми з молитвою вшановуємо у цей день.

Сьогодні ми молимось про спокій для душ цих мільйонів благочестивих українців, яких наш Милостивий Господь переніс з темряви долини смутку й плачу до Країни живих, до "місця світла, місця освіження, звідки пішли біль, горе та смуток".

Співаючи "вічна пам’ять" цим вірним, ми пам’ятаємо про їх трагічний кінець та засвідчуємо всій нашій людській родині, що ми ніколи не маємо забувати про таку страшну трагедію, натомість ми повинні засудити винних у Голодоморі, щоб такі жорстокості не повторювалися в історії людства", - йдеться у зверненні Вселенського Патріарху.

Також читайте: Свічку в пам'ять про жертв Голодомору запалили у вікні Президентського палацу в Польщі

Як повідомлялося, в Україні щороку в четверту суботу листопада відзначається День пам'яті жертв Голодоморів 1921-22, 1932-33 та 1946-47 років.