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В Україні сьогодні День пам'яті жертв Голодоморів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні сьогодні День пам'яті жертв Голодоморів

У суботу, 28 листопада, в Україні - День пам'яті жертв Голодоморів. У всій країні відбудеться акція "Запали свічку".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, цей день відзначається щорічно в четверту суботу листопада на підставі президентських указів 1998 і 2007 років.

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, наймасштабнішим був Голод 1932-1933 років – саме його нині називають геноцидом українського народу, здійсненим сталінським режимом. Українські селяни стали наступними жертвами тодішньої влади після тотальних репресій щодо української інтелігенції та духівництва.

Масовому голоду в Україні передувала низка подій. Так, 18 листопада 1932 року, вийшла Постанова ЦК КП(б)У "Про заходи щодо посилення хлібозаготівель", яка передбачала покарання за невиконання планів заготівлі зерна - сільські господарства каралися натуральними штрафами, тобто конфіскацією 15-місячної норми м’яса. Згодом перелік компенсаційних харчів було розширено картоплею і салом, наприкінці року - продуктами тривалого зберігання. Окрім того, видана цього ж дня Постанова "Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп" дозволяла відбирати у селян хліб за статтею "контрреволюційні злочини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС закликав міжнародне співтовариство визнати Голодомор геноцидом українського народу

Вже через кілька днів, 26 листопада, вийшов наказ наркома юстиції і генерального прокурора УРСР, в якому наголошувалося на тому, що "репресії є одним з потужних засобів подолання класового спротиву хлібозаготівлі". Таким чином, штучно створений голод став добре продуманою та ретельно замаскованою каральною операцією.

Передусім, в українських селян було відібрано вирощене ними зерно, далі численними натуральними штрафами та обшуками були відібрані останні запаси продовольства. У грудні 1932 року у 82 районах України була заборонена торгівля продуктами, також припинилися поставки промислових товарів. На початку 1933 року забороною виїзду із охопленої голодом України, селян було позбавлено останніх надій на порятунок. Залишившись без хліба, голодуючі селянські сім’ї вживали у їжу різні сурогати: кукурудзяні качани і стебла, просіяне лушпиння, сушену солому, гнилі кавуни і буряки, картопляне лушпиння, стручки акації, товчену кору і листя дерев.

Також читайте: Потрібно уникати двозначних формулювань, - Інститут нацпам'яті висловив свою позицію щодо наукової дискусії "Чи був Голодомор геноцидом?"

Терор голодом, що тривав в Україні протягом 22-х місяців, забрав життя майже 4 мільйонів людей.

Впродовж десятиліть тема Голодомору була табуйованою. Допоки існував комуністичний режим, навіть говорити про голод тих років було суворо заборонено. Дослідження цієї трагедії розпочалися лише наприкінці 80-х років минулого століття. Нині в Україні, відповідно до закону від 28 листопада 2006 року "Про Голодомор 1932–1933 років в Україні", голод 1932-1933 років розцінюється як акт геноциду українського народу, а його "публічне заперечення… визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є протиправним".

Постановою Апеляційного суду Києва від 13 січня 2010 року радянських очільників — Йосипа Сталіна, В'ячеслава Молотова, Лазаря Кагановича, Павла Постишева, Станіслава Косіора, Власа Чубаря, Менделя Хатаєвича, визнано винними в організації Голодомору в Україні.

7 грудня 2016 року українські парламентарі закликали й інші держави визнати Голодомор геноцидом українського народу. Наразі це зробили 17 держав. Ще 10 країн в офіційних зверненнях засудили Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом або вшанували пам’ять його жертв. Крім того, Голодомор 1932-1933 років в Україні було визнано актом геноциду на регіональному та муніципальному рівні у 8 країнах.

Щороку Український інститут національної пам’яті пропонує спеціальну тему Дня для підкреслення певного аспекту трагедії Голодомору 1932–1933 рр. Цього року вона покликана нагадати, що до збереження пам'яті про Голодомор може долучитися кожен, наприклад, записавши спогади ще живих очевидців геноциду або передавши до музею сімейні артефакти, що збереглися з того часу. Гасло кампанії - "Збережи пам'ять. Збережи правду".

Також дивіться: Музей голодомору та МВС підписали меморандум про співпрацю, розпочато процес передачі справ, що стосуються 1932-33 рр., - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Загальнонаціональні заходи до Дня пам’яті жертв Голодомору відбудуться у всій Україні. Цього дня передбачені жалобні заходи, проведення тематичних наукових, інформаційних, та культурно-мистецьких заходів, виставок, презентацій документів, фото- і відеоматеріалів. Разом з тим, на території України буде приспущено Державний прапор.

О 16.00 в кожній домівці українці запалять свічки пам’яті та приєднаються до загальнонаціональної хвилини мовчання.
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Топ коментарі
+51
В Украине сегодня День памяти жертв Голодоморов - Цензор.НЕТ 5899
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28.11.2020 09:48
+44
В Украине сегодня День памяти жертв Голодоморов - Цензор.НЕТ 6397
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28.11.2020 09:47
+40
Вічна пам'ять...
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28.11.2020 09:42
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Бабуля 3 года оккупации жила в Одессе, рассказывала какой порядок был - еды было достаточно, на улицах чистота, мародеров румыны расстреливали на куликовом поле. Потом пришли советы - шоб с голоду не сдохнуть - лепешки с цветов акации пекли. Благо акаций в Одессе тогда было много...
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28.11.2020 13:15 Відповісти
Для розуміння, навіщо було влаштовано голодомор, карта селянських виступів проти колективізації за областями у 1930 році.
В Україні сьогодні День пам'яті жертв Голодоморів - Цензор.НЕТ 7114
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28.11.2020 13:29 Відповісти
Зе-чмо уже не смеётся над голодомором? Интересно, почему у него уже не вызывают истерический смех миллионы жертв, невыносимые страдания миллионов детей,стариков? Неужели до него дошло, что этот Грех ему не простят ни люди, ни Господь? Это ссыкливое ничтожество на коленях извинялось и просило пощады у кремлёвского террориста кабздыра за ********* по поводу его папаши...Оно понимало, что башка будет отрезана, а может и другие никчемные гениталии... А вот украинский народ промолчал, проглотил оскорбление с голодомором, не набил морду, не сломал конечность.... В наказание за унижения Украины, за насмешки и издевательства "мудрые украинцы" выбрали этого ублюдка на высший пост....Гадко, противно, обидно и стыдно.....
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28.11.2020 13:40 Відповісти
********* ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ РОЗВАЛЕНА!!!! на країн так 15-20.. як свого часу СЕРСЕР!
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28.11.2020 13:45 Відповісти
Удмурт, водки нет. П...здуй на историческую родину.
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28.11.2020 15:21 Відповісти
Вічна пам'ять і мертвим,.... і ненародженим.
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28.11.2020 15:23 Відповісти
В Україні сьогодні День пам'яті жертв Голодоморів - Цензор.НЕТ 5379
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28.11.2020 15:39 Відповісти
В Україні сьогодні День пам'яті жертв Голодоморів - Цензор.НЕТ 4772
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28.11.2020 15:41 Відповісти
Мой односельчанин рассказывал, что повез продукты из города родителям в деревню, там же была и сестра. Заходит в дом, сидит отец и два мужика с ним, небритые, черные. Горит печь, на печи что-то варится, а возле нее лежит что-то в дерюге, и из нее кровь течет.

Он у отца спрашивает: "А где мама, сестра?" Отец отвечает: "Маму мы уже съели, вон в чугунке мясо осталось, а сестру только что убили, лежит в дерюге". А кто-то из мужиков говорит: "Вот у нас свежина будет!
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28.11.2020 15:43 Відповісти
У Василькові було те ж саме... На вул.Донбасівська мати дитину з'їла, проте розум втратила повністю... Чи від голоду, чи від того, що накоїла. І голови людські під мостом на р.Стугна тоді знаходили...
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28.11.2020 15:52 Відповісти
Та скільки всього трапилось..
Люди сходили з розуму від голоду, безвиході.
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28.11.2020 16:06 Відповісти
в 1918-му також були свої 73/43%-тні, які галасували "папріколу"... І тому в 33-мі стався канібалізм, але вже не попріколу...
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28.11.2020 23:54 Відповісти
Кучма ракло зробив траур у четверту субботу листопада, хай би вже в четвер чи середу з п ятницею, а то муділо у суботу у вихідний день, навіть в Біблії субота святий день у Бога.

Чому Голодомор стався в Україні? Мабуть тому що ми українці від Бога віддалились і стали жертвою сатанинських режимів. Он США країна яка була побудована на заповідях Божих виросла у могутню державу, а ті ії сусіди хто молиться на ікони і діву Марію живуть у злиднях і криміналі (Мексика і латинська Америка).

Зараз США вже теж починають відходити від Бога у сторону католицизму і багато негативного твориться у Америці.
Земля пухом всім померлим українцям від сатанинських Голодоморів.
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28.11.2020 16:44 Відповісти
Людей морили голодом тільки за те що вони були УКРАЇНЦІ
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28.11.2020 17:17 Відповісти
Будьте прокляті кацапи разом з нащадками, скільки горя ви виродки принесли й несете Українцям,!!!
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28.11.2020 17:18 Відповісти
---Із спогадів моєї бабці Антоніни : На Кіровоградщині. де найплодородніші чорноземи у Світі---- пухло й гинуло їхнє село Табунчиське...Молода матір--- зварила найулюбленішу. наймолодшіньку донечку. щоб нагодувати решту діточок...Тіж самі виродки із НКВС .що організвували / извлечение излишек продовольствия у населения / і застали її співаючою --. останню .колискову над горщиком з отим .жахливим. варивом... Ніхто і ніколи вже не чув і не бачив .куди поділася ота велика .українська. родина / кремлівська гидота вміла замітати сліди своїх злодіянь !!!/
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28.11.2020 17:48 Відповісти
Дневник украинского крестьянина Нестора Белоуса, который жил во время Голодомора

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НВ изучил дневник обычного украинского крестьянина Нестора Белоуса, который рассказывает о предпосылках Голодомора и самой трагедии с подробностью научного исследования.
Кконцу 1920‑х советская власть не только осознала острую необходимость в валюте для своих великих строек, но и поняла: на мировом рынке страна может предложить только один товар - зерно.
В августе 1929‑го Иосиф Сталин, к тому времени уже подмявший под себя партию и руководство СССР, так высказался о ситуации: «Если с хлебом выиграем, выиграем во всем - и в области внутренней, и в области внешней политики».
Еще четче о важности хлебозаготовок он высказался через год, в одном из писем к подчиненным: «Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут». Хлеб должно было дать село, в котором начиная с самого конца 1927 года стали насаждать коллективизацию.
Новый уклад предполагал совместную обработку земли крестьянами и создание коллективных животноводческих хозяйств. Жителям украинских сел, веками привыкшим к самостоятельному ведению хозяйства, были непонятны мотивы большевиков.
Население настолько неохотно отзывалось на планы Кремля, что в Украине в 1929‑м в колхозы вступила всего четверть сельского населения. Особенно сложно было принять коллективизацию тем, кто успел своим трудом построить крепкое личное хозяйство.

С легкой руки советского вождя Владимира Ленина, а также наркома земледелия СССР Александра Смирнова таких людей называли кулаками или, когда речь шла об Украине, куркулями.
Определялись куркули просто - они были зажиточны, могли использовать наемный труд, но главное - непременно хотели спрятать свой богатый урожай от советской власти.
Как правило, в кулаках оказывались многодетные семьи, которым, согласно действовавшему на тот момент законодательству, выделялись большие участки для обработки земли.
Насильственная коллективизация и раскулачивание привели к тому, что в 1930‑м в одной лишь Украине вспыхнуло более 4 тыс. крестьянских восстаний - почти половина от всех протестных выступлений, прокатившихся в тот год по СССР.
На их подавление Кремль бросил войска. Активистов уничтожали, а семьи недовольных депортировали в Сибирь. За 1930‑й из Украины выслали более 160 тыс. крестьян.
Всего через год Москва намерилась окончательно решить украинский вопрос - летом 1932‑го из Кремля в Украину поступило распоряжение: изъять все зерно, даже посевное. Затем последовал голод.
Отличным свидетельством той эпохи стал опубликованный недавно историком Ниной Лапчинской дневник Нестора Белоуса, жителя села Лебяжье Чугуевского района Харьковской области.
Белоус пережил голодомор, оказался в лагерях, откуда выбрался лишь в начале 1950‑х. Дневник как часть уголовного дела против его автора хранился в архивах Службы безопасности Украины.

Белоус начал вести записи еще до начала Первой мировой войны. Крестьянин аккуратно фиксировал цены на рынке в 1920‑х, когда такие, как он, были миллионерами и даже миллиардерами. В дневнике указано: в августе-сентябре 1923‑го пуд муки (16 кг) стоил 250 млн руб., сапоги - 3−4 млрд, а лошадь - 25−30 млрд.
После в записях была пауза, но как только в селах начали насильственно собирать зерно, доморощенный летописец вновь принялся за дело.
О сборе продовольственного налога в 1929‑м в Лебяжьем Белоус написал следующее: «1 июня. Началась хлебозаготовка. В порядке разверстки на 150 дворов более зажиточных наложено 6,5 тыс. пудов (около 700 кг с одного хозяйства). Если хлеба не оказывалось, то брали скот и сало, и все, что попадало под руку».
Описал Белоус и случаи раскулачивания. Эти строки в дневнике подчеркнуты красным карандашом - после ареста автора записей следователь таким образом обратил на них особое внимание: «27 октября 1929 год. Воскресенье. Была продажа имущества Совы Федора Логвиновича как 10 %».
Загадочная цифра - «10 %» - это доля самых зажиточных и поэтому опасных селян в общем массиве украинского крестьянства, выведенная неизвестным путем большевистскими теоретиками коллективизации. Попасть в 10 % означало стать кандидатом на раскулачивание.

Здесь же Белоус записал свое понимание плановой политики большевиков в селе. Как правило, партийные активисты делали все возможное, чтобы в угоду руководству выполнить пятилетний план как можно раньше.
К примеру, в декабре 1929‑го в Лебяжьем вместо 43 тыс. пудов зерна у крестьян отобрали 57 тыс. И это, по мнению Белоуса, была большая ошибка сельских организаций, в частности комнезамов - комитетов незаможных крестьян.
Мол, если все время собирать зерно сверх нормы, то скоро не станет куркулей, и охота пойдет на людей со средним достатком - середняков, а затем очередь дойдет и до бедных.
«Мы, крестьянство, не можем отстоять своих прав, и нас обдерут всех до одного, как веник по прутику», - резюмирует он.
У крестьян не только изымали зерно, но еще и изводили различными налогами, например собирали деньги на тракторы, на мелиорацию общественных угодий. Многие не выдерживали и уезжали в ближайший город - Харьков.
Далее сельский философ осуждает практику повальных репрессий в отношении куркулей. Он резонно замечает, что, даже когда Красная армия воевала с Деникиным и Врангелем и брала в плен офицеров «целыми полками», массовых расстрелов не было.
Пленников отправляли в лагеря, и кое‑кто из них «исправлялся» и даже служил в Красной армии на командных должностях.
А вот крестьян жалеть никто не хочет, сетует Белоус: «Партия хочет превратить все крестьянство в коммуну, чтобы крестьянин не был свободным, а был всегда на чеку, как красноармеец. Партия грубо ошибается в отношении этих мер, потому что делает этим подрыв авторитета в среде крестьянства».

Страницы из тетради, в которую Белоус записывал свои наблюдения / Фото: DR

Однако партия мало прислушивалась к народному ропоту. После того как было конфисковано имущество самых богатых, режим не стал жалеть и середняков - Белоус как в воду глядел.
В своем дневнике он так и констатирует - мол, за два дня декабря 1931‑го выгнали из хат и продали имущество шести крестьян - и все они, за исключением одного, были даже не середняками, а малосередняками.
Подобная политика вызвала в Украине настоящую волну крестьянских восстаний, отголоски которой докатились и до Лебяжьего.
Белоус пишет, что был убит председатель СОЗ - товарищества по совместной обработке земли, предвестника колхозов, - в соседнем селе. А вечером убили двух комсомольцев.
«Но эти убийства к хорошему не приведут, потому что при убийствах, где не находят убийцу, страдает много безвинных людей, тех, что абсолютно не знают ничего», - весьма разумно предполагает он.Крайние меры
Начиная с 1932 года уполномоченные по хлебозаготовке инспектировали сельские дворы по нескольку раз в неделю.
Некоторым крестьянам удавалось прятать запасы, но и им время от времени приходилось доставать зерно из тайников - иначе пришлось бы голодать, ведь хлебозаготовщики отбирали все, что могли.
Первые несколько месяцев того года дневник Белоуса пестрит записями о ежедневных вызовах в сельсовет и визитах различных комиссий - если не с проверками квитанций о налогах, то с переучетом купленных облигаций.
«Явилась бригада, смотрела в хате, в клуне ширяла в солому и в полову» или «В 12 часов ночи загадали идти в штаб с хлебными квитанциями. Держали до утра, только и говорят, что "накладай - вези" [зерно]».
О степени подобной «вовлеченности» крестьян в процесс хлебозаготовок говорит следующая запись Белоуса: «4 января 1932 года. День для меня прошел спокойно, никуда не требовали и никого ко мне не было».

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28.11.2020 18:36 Відповісти
Вічна пам'ять
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28.11.2020 18:50 Відповісти
Ніколи не забувати. І ніколи не пробачати...

В Україні сьогодні День пам'яті жертв Голодоморів - Цензор.НЕТ 3788
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28.11.2020 19:10 Відповісти
Роль кредиторов Сталина сегодня выполняет МВФ. Вместо продразверстки - тарифы.
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28.11.2020 19:55 Відповісти
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28.11.2020 21:41 Відповісти
Царство Небесне жертвам голодоморів...
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28.11.2020 22:15 Відповісти
"Все будет Украина!" - Иван Лютый

28 Ноя 2020 21:00:00

4. Самый коррумпированный и ******** простой парень из народа, который за полтора года "реформировал" страну до состояния деградации и банкротства, постоянно записывает видосики. Вот и сегодня "синьор Голодомор" решил рассказать нам про Голодомор. Во-первых, Владимир Алексанрович, из ваших уст это звучит лицемерно и даже как-то дико. Во-вторых, у меня из-за вас появилось неврологическое расстройство. Это - мисофония или нетерпимость к звукам. Ну, не ко всем звукам, конечно, а лишь к тому вкрадчивому пердежу, которое исходит из вашего рта. Вы бы не могли наконец заткнуться? Прошу чисто из-за медицинских соображений.

P.S. Все буде Україна! Я дізнавався... Слава Україні!

van Luti II﻿
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28.11.2020 23:48 Відповісти
В Україні сьогодні День пам'яті жертв Голодоморів - Цензор.НЕТ 7225
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29.11.2020 01:08 Відповісти
Украиной сегодня правят прямые идеологические последователи тех, кто руками Сталина осуществлял голодомор. МВФ, инструмент банковского картеля каббалистов, Сорос, Пинчук, Коломойский.
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29.11.2020 05:06 Відповісти
Методология коммунистического голода и террора заменена либеральной половой дегенерацией и социальным паразитизмом.
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29.11.2020 05:16 Відповісти
СТРАННО ЧТО ГДЕ ТО ЛЮДИ ДО СИХ ПОР ГОЛОДАЮТ !!!
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29.11.2020 09:00 Відповісти
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29.11.2020 09:23 Відповісти
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