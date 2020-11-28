В Украине сегодня День памяти жертв Голодоморов
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В субботу, 28 ноября, в Украине - День памяти жертв Голодоморов. По всей стране пройдет акция "Зажги свечу".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, этот день отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов.
В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Впрочем, самым масштабным был Голод 1932-1933 годов - именно его сейчас называют геноцидом украинского народа, совершенным сталинским режимом. Украинские селяне стали следующими жертвами тогдашней власти после тотальных репрессий в отношении украинской интеллигенции и духовенства.
Массовому голоду в Украине предшествовал ряд событий. Так, 18 ноября 1932 года вышло Постановление ЦК КП(б)У "О мерах относительно усиления хлебозаготовок", которое предусматривало наказание за невыполнение планов заготовки зерна - сельские хозяйства наказывались натуральными штрафами, то есть конфискацией 15-месячной нормы мяса. Впоследствии перечень компенсационных продуктов был расширен картофелем и салом, в конце года - продуктами длительного хранения. Кроме того, изданное в этот же день Постановление "О ликвидации контрреволюционных гнезд и разгром кулацких групп" разрешало отбирать у сенял хлеб по статье "контрреволюционные преступления".
Уже спустя несколько дней, 26 ноября, вышел приказ наркома юстиции и генерального прокурора УССР, в котором подчеркивалось, что "репрессии являются одним из мощных средств преодоления классового сопротивления хлебозаготовкам". Таким образом, искусственно созданный голод стал хорошо продуманной и тщательно замаскированной карательной операцией.
В первую очередь, у украинских селян отбирали выращенное ими зерно, потом многочисленными натуральными штрафами и обысками были отобраны последние запасы продовольствия. В декабре 1932 года в 82 районах Украины была запрещена торговля продуктами, также прекратились поставки промышленных товаров. В начале 1933 года запретом выезда из охваченной голодом Украины селян лишили последних надежд на спасение. Оставшись без хлеба, голодающие семьи употребляли в пищу различные суррогаты: кукурузные початки и стебли, просеянную шелуху, сушеную солому, гнилые арбузы и свеклу, картофельные очистки, стручки акации, толченую кору и листья деревьев.
Террор голодом, который продолжался в Украине на протяжении 22-х месяцев, унес жизни почти 4 миллионов человек.
Десятилетиями тема Голодомора была табуированной. Пока существовал коммунистический режим, даже говорить о голоде тех лет было строго запрещено. Исследования этой трагедии начались в конце 80-х годов прошлого века. Сейчас в Украине, в соответствии с законом от 28 ноября 2006 года "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", голод 1932-1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, а его "публичное отрицание... признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства украинского народа и является противоправным".
Постановлением Апелляционного суда Киева от 13 января 2010 года советские руководители - Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Павел Постышев, Станислав Косиор, Влас Чубарь, Мендель Хатаевич признаны виновными в организации Голодомора в Украине.
7 декабря 2016 года украинские парламентарии призвали и другие государства признать Голодомор геноцидом украинского народа. В настоящее время это сделали 17 стран. Еще 10 стран в официальных обращениях осудили Голодомор как акт уничтожения человечества, совершенный тоталитарным сталинским режимом или почтили память его жертв. Кроме того, Голодомор 1932-1933 годов в Украине был признан актом геноцида на региональном и муниципальном уровне в 8 странах.
Ежегодно Украинский институт национальной памяти предлагает специальную тему Дня для обращения внимания на определенный аспект трагедии Голодомора 1932-1933 гг. В этом году она призвана напомнить, что к сохранению памяти о Голодоморе может присоединиться каждый, например, записав воспоминания еще живых очевидцев геноцида или передав в музей семейные артефакты, которые сохранились с того времени. Лозунг кампании - "Сохрани память. Сохрани правду".
Общенациональные мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора пройдут по всей Украине. В этот день предусмотрены траурные мероприятия, проведение тематических научных, информационных и культурно-творческих мероприятий, выставок, презентаций документов, фото- и видеоматериалов. Вместе с тем, на территории Украины будет приспущен Государственный флаг.
В 16.00 в каждом доме украинцы зажгут свечи памяти и присоединятся к общенациональной минуте молчания.
Пожалуйста, подождите...
Он у отца спрашивает: "А где мама, сестра?" Отец отвечает: "Маму мы уже съели, вон в чугунке мясо осталось, а сестру только что убили, лежит в дерюге". А кто-то из мужиков говорит: "Вот у нас свежина будет!
Люди сходили з розуму від голоду, безвиході.
Чому Голодомор стався в Україні? Мабуть тому що ми українці від Бога віддалились і стали жертвою сатанинських режимів. Он США країна яка була побудована на заповідях Божих виросла у могутню державу, а ті ії сусіди хто молиться на ікони і діву Марію живуть у злиднях і криміналі (Мексика і латинська Америка).
Зараз США вже теж починають відходити від Бога у сторону католицизму і багато негативного твориться у Америці.
Земля пухом всім померлим українцям від сатанинських Голодоморів.
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НВ изучил дневник обычного украинского крестьянина Нестора Белоуса, который рассказывает о предпосылках Голодомора и самой трагедии с подробностью научного исследования.
Кконцу 1920‑х советская власть не только осознала острую необходимость в валюте для своих великих строек, но и поняла: на мировом рынке страна может предложить только один товар - зерно.
В августе 1929‑го Иосиф Сталин, к тому времени уже подмявший под себя партию и руководство СССР, так высказался о ситуации: «Если с хлебом выиграем, выиграем во всем - и в области внутренней, и в области внешней политики».
Еще четче о важности хлебозаготовок он высказался через год, в одном из писем к подчиненным: «Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут». Хлеб должно было дать село, в котором начиная с самого конца 1927 года стали насаждать коллективизацию.
Новый уклад предполагал совместную обработку земли крестьянами и создание коллективных животноводческих хозяйств. Жителям украинских сел, веками привыкшим к самостоятельному ведению хозяйства, были непонятны мотивы большевиков.
Население настолько неохотно отзывалось на планы Кремля, что в Украине в 1929‑м в колхозы вступила всего четверть сельского населения. Особенно сложно было принять коллективизацию тем, кто успел своим трудом построить крепкое личное хозяйство.
С легкой руки советского вождя Владимира Ленина, а также наркома земледелия СССР Александра Смирнова таких людей называли кулаками или, когда речь шла об Украине, куркулями.
Определялись куркули просто - они были зажиточны, могли использовать наемный труд, но главное - непременно хотели спрятать свой богатый урожай от советской власти.
Как правило, в кулаках оказывались многодетные семьи, которым, согласно действовавшему на тот момент законодательству, выделялись большие участки для обработки земли.
Насильственная коллективизация и раскулачивание привели к тому, что в 1930‑м в одной лишь Украине вспыхнуло более 4 тыс. крестьянских восстаний - почти половина от всех протестных выступлений, прокатившихся в тот год по СССР.
На их подавление Кремль бросил войска. Активистов уничтожали, а семьи недовольных депортировали в Сибирь. За 1930‑й из Украины выслали более 160 тыс. крестьян.
Всего через год Москва намерилась окончательно решить украинский вопрос - летом 1932‑го из Кремля в Украину поступило распоряжение: изъять все зерно, даже посевное. Затем последовал голод.
Отличным свидетельством той эпохи стал опубликованный недавно историком Ниной Лапчинской дневник Нестора Белоуса, жителя села Лебяжье Чугуевского района Харьковской области.
Белоус пережил голодомор, оказался в лагерях, откуда выбрался лишь в начале 1950‑х. Дневник как часть уголовного дела против его автора хранился в архивах Службы безопасности Украины.
Белоус начал вести записи еще до начала Первой мировой войны. Крестьянин аккуратно фиксировал цены на рынке в 1920‑х, когда такие, как он, были миллионерами и даже миллиардерами. В дневнике указано: в августе-сентябре 1923‑го пуд муки (16 кг) стоил 250 млн руб., сапоги - 3−4 млрд, а лошадь - 25−30 млрд.
После в записях была пауза, но как только в селах начали насильственно собирать зерно, доморощенный летописец вновь принялся за дело.
О сборе продовольственного налога в 1929‑м в Лебяжьем Белоус написал следующее: «1 июня. Началась хлебозаготовка. В порядке разверстки на 150 дворов более зажиточных наложено 6,5 тыс. пудов (около 700 кг с одного хозяйства). Если хлеба не оказывалось, то брали скот и сало, и все, что попадало под руку».
Описал Белоус и случаи раскулачивания. Эти строки в дневнике подчеркнуты красным карандашом - после ареста автора записей следователь таким образом обратил на них особое внимание: «27 октября 1929 год. Воскресенье. Была продажа имущества Совы Федора Логвиновича как 10 %».
Загадочная цифра - «10 %» - это доля самых зажиточных и поэтому опасных селян в общем массиве украинского крестьянства, выведенная неизвестным путем большевистскими теоретиками коллективизации. Попасть в 10 % означало стать кандидатом на раскулачивание.
Здесь же Белоус записал свое понимание плановой политики большевиков в селе. Как правило, партийные активисты делали все возможное, чтобы в угоду руководству выполнить пятилетний план как можно раньше.
К примеру, в декабре 1929‑го в Лебяжьем вместо 43 тыс. пудов зерна у крестьян отобрали 57 тыс. И это, по мнению Белоуса, была большая ошибка сельских организаций, в частности комнезамов - комитетов незаможных крестьян.
Мол, если все время собирать зерно сверх нормы, то скоро не станет куркулей, и охота пойдет на людей со средним достатком - середняков, а затем очередь дойдет и до бедных.
«Мы, крестьянство, не можем отстоять своих прав, и нас обдерут всех до одного, как веник по прутику», - резюмирует он.
У крестьян не только изымали зерно, но еще и изводили различными налогами, например собирали деньги на тракторы, на мелиорацию общественных угодий. Многие не выдерживали и уезжали в ближайший город - Харьков.
Далее сельский философ осуждает практику повальных репрессий в отношении куркулей. Он резонно замечает, что, даже когда Красная армия воевала с Деникиным и Врангелем и брала в плен офицеров «целыми полками», массовых расстрелов не было.
Пленников отправляли в лагеря, и кое‑кто из них «исправлялся» и даже служил в Красной армии на командных должностях.
А вот крестьян жалеть никто не хочет, сетует Белоус: «Партия хочет превратить все крестьянство в коммуну, чтобы крестьянин не был свободным, а был всегда на чеку, как красноармеец. Партия грубо ошибается в отношении этих мер, потому что делает этим подрыв авторитета в среде крестьянства».
Страницы из тетради, в которую Белоус записывал свои наблюдения / Фото: DR
Однако партия мало прислушивалась к народному ропоту. После того как было конфисковано имущество самых богатых, режим не стал жалеть и середняков - Белоус как в воду глядел.
В своем дневнике он так и констатирует - мол, за два дня декабря 1931‑го выгнали из хат и продали имущество шести крестьян - и все они, за исключением одного, были даже не середняками, а малосередняками.
Подобная политика вызвала в Украине настоящую волну крестьянских восстаний, отголоски которой докатились и до Лебяжьего.
Белоус пишет, что был убит председатель СОЗ - товарищества по совместной обработке земли, предвестника колхозов, - в соседнем селе. А вечером убили двух комсомольцев.
«Но эти убийства к хорошему не приведут, потому что при убийствах, где не находят убийцу, страдает много безвинных людей, тех, что абсолютно не знают ничего», - весьма разумно предполагает он.Крайние меры
Начиная с 1932 года уполномоченные по хлебозаготовке инспектировали сельские дворы по нескольку раз в неделю.
Некоторым крестьянам удавалось прятать запасы, но и им время от времени приходилось доставать зерно из тайников - иначе пришлось бы голодать, ведь хлебозаготовщики отбирали все, что могли.
Первые несколько месяцев того года дневник Белоуса пестрит записями о ежедневных вызовах в сельсовет и визитах различных комиссий - если не с проверками квитанций о налогах, то с переучетом купленных облигаций.
«Явилась бригада, смотрела в хате, в клуне ширяла в солому и в полову» или «В 12 часов ночи загадали идти в штаб с хлебными квитанциями. Держали до утра, только и говорят, что "накладай - вези" [зерно]».
О степени подобной «вовлеченности» крестьян в процесс хлебозаготовок говорит следующая запись Белоуса: «4 января 1932 года. День для меня прошел спокойно, никуда не требовали и никого ко мне не было».
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28 Ноя 2020 21:00:00
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P.S. Все буде Україна! Я дізнавався... Слава Україні!
van Luti II