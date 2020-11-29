Варфоломей почтил память жертв Голодомора: "Мы должны осудить виновных". ВИДЕО
В субботу, 28 ноября, в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей почтил память жертв Голодомора в Украине, организованного советской властью.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, это произошло во время Божественной Литургии с участием Вселенского Патриарха Варфоломея к 87-й годовщине Голодомора в Украине.
Как отметил Вселенский патриарх ХХ век можно считать наиболее трагическим периодом в истории человечества. Кроме Первой и Второй мировых войн, во время него произошли еще и другие трагедии человечества, менее знакомы общественности, или которые почти игнорируются.
"Среди последних следует вспомнить Голодомор - Большой голод в Украине, который имел целью убить голодом от семи до десяти миллионов благочестивых украинцев в ужасные годы советского режима, с 1932 по1933 год, память жертв которого мы с молитвой чтим в этот день.
Сегодня мы молимся о покое для душ этих миллионов благочестивых украинцев, которых наш Милостивый Господь перенес из темноты долины скорби и плача в Страну живых, в "место света, место освежения, откуда ушли боль, горе и печаль".
Когда мы поём "вечная память" этим верным, мы помним об их трагическом конце и подтверждаем всей нашей человеческой семье, мы никогда не должны забывать о такой страшной трагедии, в то же время мы должны осудить виновных в Голодоморе, чтобы такие жестокости не повторялись в истории человечества", - говорится в обращении Вселенского Патриарха.
Напомним, в Украине ежегодно в четвертую субботу ноября отмечается День памяти жертв Голодомора 1921-22, 1932-33 и 1946-47 годов.
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для Константинопольского патриархата Голодомор это переступление!
а для слуг секты Мацковского сатаната это вразумение, типа смиритесь холопы!..
они все советские.. внутренне изуродованные люди..
Почему такие ячейки ( ДРУЖБЫ НАРОДОВ ) ------------------- не создаються на России ? ..
С идиологией - славянсской НАСТОЯЩЕЙ дружбы ,
вернуть Украине Крым , восток донбасса ,
Репарацыи .............
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.исправить """"""""""""""ИСТОРИЧЕССКИ"""""""""""""""""""
"СЛОЖИВШИЕСЯ" =ПРЕСТУПЛЕНИЯ --
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОГРАБЛЕНИЯ и РАСТРЕЛЫ с ВЫСЕЛКАМИ ))
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ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА на Кубани ,
Белгородщины , . . . ..и т д .. .
и т д..
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Надо ЧЕСТНО ДРУЖИТЬ !.
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ЧЕСНО !. С честью !.
. ДА !
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ДРУЖИТЬ РЕАЛЬНО НАДО ! .
РЕАЛЬНО - А не под тертой бумажкой !! .
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ЧЕСНО ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
и
Без Иудовсских поцелуев !!
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и без лживости родства- сестры братья..
БУДЕМ просто ХОРОШИМИ СОСЕДЯМИ !!!,,
НО - - ХОРОШИИМИ без братсског0 лукавства !!!.
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Вы с нами. Мы с вами!
А сигаретно-водочный притон идёт лесом!
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Сралин сволочь! Но не он отбирал последнее, арестовывал и расстреливал.
Пора назвать исполнителей!
В Украине должны помнить
"Те,кто не захотел защищать Украину в 1918/1919 годах
Съели своих детей в 1932/1933 годах."