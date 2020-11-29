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Варфоломей почтил память жертв Голодомора: "Мы должны осудить виновных". ВИДЕО

В субботу, 28 ноября, в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей почтил память жертв Голодомора в Украине, организованного советской властью.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, это произошло во время Божественной Литургии с участием Вселенского Патриарха Варфоломея к 87-й годовщине Голодомора в Украине.

Как отметил Вселенский патриарх ХХ век можно считать наиболее трагическим периодом в истории человечества. Кроме Первой и Второй мировых войн, во время него произошли еще и другие трагедии человечества, менее знакомы общественности, или которые почти игнорируются.

"Среди последних следует вспомнить Голодомор - Большой голод в Украине, который имел целью убить голодом от семи до десяти миллионов благочестивых украинцев в ужасные годы советского режима, с 1932 по1933 год, память жертв которого мы с молитвой чтим в этот день.

Сегодня мы молимся о покое для душ этих миллионов благочестивых украинцев, которых наш Милостивый Господь перенес из темноты долины скорби и плача в Страну живых, в "место света, место освежения, откуда ушли боль, горе и печаль".

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Когда мы поём "вечная память" этим верным, мы помним об их трагическом конце и подтверждаем всей нашей человеческой семье, мы никогда не должны забывать о такой страшной трагедии, в то же время мы должны осудить виновных в Голодоморе, чтобы такие жестокости не повторялись в истории человечества", - говорится в обращении Вселенского Патриарха.

Напомним, в Украине ежегодно в четвертую субботу ноября отмечается День памяти жертв Голодомора 1921-22, 1932-33 и 1946-47 годов.

Автор: 

Варфоломей (240) Голодомор (1055)


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Топ комментарии
+36
видите чем отличается Церковь Здорового Человека и Секта Мацковского сатаната..
для Константинопольского патриархата Голодомор это переступление!
а для слуг секты Мацковского сатаната это вразумение, типа смиритесь холопы!..
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29.11.2020 15:04
+35
Спасибо Его Преосвященству....Храни его Господь....
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29.11.2020 15:01
+24
Дякуємо, ваша Святість
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29.11.2020 15:03
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Правила форума Совет форумчан
Спасибо Его Преосвященству....Храни его Господь....
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29.11.2020 15:01 Ответить
Дякуємо, ваша Святість
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29.11.2020 15:03 Ответить
видите чем отличается Церковь Здорового Человека и Секта Мацковского сатаната..
для Константинопольского патриархата Голодомор это переступление!
а для слуг секты Мацковского сатаната это вразумение, типа смиритесь холопы!..
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29.11.2020 15:04 Ответить
Онуфрий - зомбированная сатана
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29.11.2020 15:07 Ответить
Йому пощастило, що батьки жили в західній Україні, жили би в східній, міг і гигнути.
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29.11.2020 15:54 Ответить
Уроджений Орест Березовський. Виродок у рясі...
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29.11.2020 17:15 Ответить
я знаю нескольких таких украинцев по крови и роду, и они манкурты и малороссы по мировоззрению, которые получают удовольствие от унижения своей природной идентичности..
они все советские.. внутренне изуродованные люди..
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29.11.2020 18:49 Ответить
хвамілія березовський явно вказує на єврейське коріння. Знаю одну людину на призвіще Береза - ото дійсно людина з великої літери. а онуфрій - це так... московське сміття
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29.11.2020 21:25 Ответить
Быть украинцем в империи было опасно. Вот и приспосабливаются чтобы выжить. Только это выживание жизнью не назовешь.
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30.11.2020 07:08 Ответить
скоріше за все його батьки приймали б участь у хлібозаготовках
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29.11.2020 21:23 Ответить
Вот потому так кацапню и их зеленых холуев бомбило от Варфоломея и Томоса.
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29.11.2020 15:11 Ответить
А где сатанисты МП ?
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29.11.2020 15:16 Ответить
На Черниговщине СБУ поймали агитатора с рф- ячейки словянсского мира ..

Почему такие ячейки ( ДРУЖБЫ НАРОДОВ ) ------------------- не создаються на России ? ..
С идиологией - славянсской НАСТОЯЩЕЙ дружбы ,
вернуть Украине Крым , восток донбасса ,
Репарацыи .............
.
.
.исправить """"""""""""""ИСТОРИЧЕССКИ"""""""""""""""""""
"СЛОЖИВШИЕСЯ" =ПРЕСТУПЛЕНИЯ --

( РУСИФИКАЦЫЯ , ОГРАБЛЕНИЯ и РАСТРЕЛЫ с ВЫСЕЛКАМИ ))
,
ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА на Кубани ,
Белгородщины , . . . ..и т д .. .
и т д..
.
.
.???? .

.
Надо ЧЕСТНО ДРУЖИТЬ !.
.
ЧЕСНО !. С честью !.
. ДА !
.
ДРУЖИТЬ РЕАЛЬНО НАДО ! .
РЕАЛЬНО - А не под тертой бумажкой !! .
.!

ЧЕСНО ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
и

Без Иудовсских поцелуев !!
.
и без лживости родства- сестры братья..
БУДЕМ просто ХОРОШИМИ СОСЕДЯМИ !!!,,
НО - - ХОРОШИИМИ без братсског0 лукавства !!!.
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29.11.2020 15:33 Ответить
Спасибо Отче за поддержку нашего народа!
Вы с нами. Мы с вами!
А сигаретно-водочный притон идёт лесом!
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29.11.2020 16:22 Ответить
РАБссиянцы генетические РАБы с времен 300-летней Золотой Орды,а затем 304 летние РАБы немецких колдонистов Готторп-Гольштейнов,скрывавшишься под династией Романовых,итого 600 лет РАБства...,а потом+74 года советского дерьма для них оказались Раем на Земле...
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29.11.2020 16:24 Ответить
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29.11.2020 16:27 Ответить
Нате расеяне жрите, а то скажите, что и этого не было.
https://www.facebook.com/abeliakov/videos/1493785710704964/
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29.11.2020 16:53 Ответить
Най дасть Господь Вам здоров"я, Владико, на многая літ.
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29.11.2020 17:19 Ответить
Дякуємо, Владико!
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29.11.2020 17:56 Ответить
Он прав 200%.
Сралин сволочь! Но не он отбирал последнее, арестовывал и расстреливал.
Пора назвать исполнителей!
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29.11.2020 18:42 Ответить
РПЦ положила своего президента на эту скорбную дату.
В Украине должны помнить
"Те,кто не захотел защищать Украину в 1918/1919 годах
Съели своих детей в 1932/1933 годах."
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29.11.2020 19:35 Ответить
Почему он раньше молчал, когда эти "виновные" отбирали последнее зерно у людей? А сейчас уже наказывать некого. Тоже еще один сумасшедший обьявился.
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30.11.2020 05:04 Ответить
Здравая мысль! Без осмысления, объективной оценки и наказания - все поаторяется, пусть и в другой форме. Вот в наше время, как объяснить паталогическую нелюбовь к предпринимателям, среднему классу? Постоянными усилими придавить, гнобить и забирать, что удастся? То крестьянство было непонятным и потому ненавистным, теперь - средний класс. Классовая ненависть никуда не делась.
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30.11.2020 07:13 Ответить
А що кірюша рпц думає стосовно цього приводу?
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30.11.2020 10:48 Ответить
 
 