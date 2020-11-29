Варфоломей почтил память жертв Голодомора: "Мы должны осудить виновных". ВИДЕО

В субботу, 28 ноября, в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей почтил память жертв Голодомора в Украине, организованного советской властью.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, это произошло во время Божественной Литургии с участием Вселенского Патриарха Варфоломея к 87-й годовщине Голодомора в Украине.

Как отметил Вселенский патриарх ХХ век можно считать наиболее трагическим периодом в истории человечества. Кроме Первой и Второй мировых войн, во время него произошли еще и другие трагедии человечества, менее знакомы общественности, или которые почти игнорируются.

"Среди последних следует вспомнить Голодомор - Большой голод в Украине, который имел целью убить голодом от семи до десяти миллионов благочестивых украинцев в ужасные годы советского режима, с 1932 по1933 год, память жертв которого мы с молитвой чтим в этот день.

Сегодня мы молимся о покое для душ этих миллионов благочестивых украинцев, которых наш Милостивый Господь перенес из темноты долины скорби и плача в Страну живых, в "место света, место освежения, откуда ушли боль, горе и печаль".

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Когда мы поём "вечная память" этим верным, мы помним об их трагическом конце и подтверждаем всей нашей человеческой семье, мы никогда не должны забывать о такой страшной трагедии, в то же время мы должны осудить виновных в Голодоморе, чтобы такие жестокости не повторялись в истории человечества", - говорится в обращении Вселенского Патриарха.

Напомним, в Украине ежегодно в четвертую субботу ноября отмечается День памяти жертв Голодомора 1921-22, 1932-33 и 1946-47 годов.