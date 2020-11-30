Moderna заявляет о 100% эффективности своей вакцины против тяжелых случаев COVID-19

Американская фармкомпания Moderna заявила о 94,1% эффективности своей вакцины от COVID-19, а против тяжелых случаев коронавируса - 100%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Первичный анализ эффективности исследования мРНК-1273 фазы 3 COVE при участии 30 тыс. человек включал 196 случаев COVID-19, из которых 30 случаев были тяжелыми.

Первичный анализ базировался на 196 случаях, из которых 185 добровольцев получили плацебо, и 11 человек получили вакцину. Таким образом, эффективность препарата составила 94,1%.

Компания также проанализировала, как вакцина работает против тяжелой формы COVID-19. Среди участников исследования тяжелой формой коронавируса переболели 30 человек. Все они были в группе, получившей плацебо. Среди добровольцев, получивших вакцину, никто COVID-19 в тяжелой форме не заболел, что свидетельствует о 100% эффективности вакцины при подобных случаях.

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