Moderna заявляет о 100% эффективности своей вакцины против тяжелых случаев COVID-19
Американская фармкомпания Moderna заявила о 94,1% эффективности своей вакцины от COVID-19, а против тяжелых случаев коронавируса - 100%.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе компании.
Первичный анализ эффективности исследования мРНК-1273 фазы 3 COVE при участии 30 тыс. человек включал 196 случаев COVID-19, из которых 30 случаев были тяжелыми.
Первичный анализ базировался на 196 случаях, из которых 185 добровольцев получили плацебо, и 11 человек получили вакцину. Таким образом, эффективность препарата составила 94,1%.
Компания также проанализировала, как вакцина работает против тяжелой формы COVID-19. Среди участников исследования тяжелой формой коронавируса переболели 30 человек. Все они были в группе, получившей плацебо. Среди добровольцев, получивших вакцину, никто COVID-19 в тяжелой форме не заболел, что свидетельствует о 100% эффективности вакцины при подобных случаях.
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Думаю так-же и тут, все зависит от размера дозы вируса и организм просто начинает раньше и интенсивнее сопротивляться. Имхо, естественно.
Вакцинація, це не панацея і не ліки!
Ваш об^єм знань може бути набагато більшим, але 100% ви таки вчилися у школі (як і я).
Незнання людьми елементарних речей, характеризує ступінь деградації системи шкільного навчання(
В моєму меседжі було виказано, що ви реально маєте знання і їх може в вас бути набагато більше, ніж потрібно для розуміння таких простих речей)
Я, думаю, тепер ви зрозуміли) Ну не точно сформулював думку, вибачте)
Разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» хотят совместить ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для повышения эффективности.
Причем для получения лучшего результата и минимального вреда для здоровья рекомендуется на 1 часть вакцины AstraZeneca брать 0 частей «Спутник V».
Дело было так. Какие-то проходимцы привели к нему афериста Фаворова, российского стоматолога, сейча проживающего в США. Он ему наплёл что-то про свою разработку какой-то вакцины по не имеющему аналогов методу. Сказал, что всё будет ОК, только надо много денег. Будучи поверхностным и глупым, зевова повёлся на этот развод и начал хвастаться украинской вакциной. Сейчас всё затихло, видимо, нашлись какие-то люди, объяснившие ему суть вопроса.
Но вообще-то страшно, что наш народ избрал себе в президенты этого типа, которого может обдурить любой заежзий аферист.