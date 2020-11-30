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Новости Коронавирус и карантин
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Moderna заявляет о 100% эффективности своей вакцины против тяжелых случаев COVID-19

Moderna заявляет о 100% эффективности своей вакцины против тяжелых случаев COVID-19

Американская фармкомпания Moderna заявила о 94,1% эффективности своей вакцины от COVID-19, а против тяжелых случаев коронавируса - 100%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Первичный анализ эффективности исследования мРНК-1273 фазы 3 COVE при участии 30 тыс. человек включал 196 случаев COVID-19, из которых 30 случаев были тяжелыми.

Первичный анализ базировался на 196 случаях, из которых 185 добровольцев получили плацебо, и 11 человек получили вакцину. Таким образом, эффективность препарата составила 94,1%.

Компания также проанализировала, как вакцина работает против тяжелой формы COVID-19. Среди участников исследования тяжелой формой коронавируса переболели 30 человек. Все они были в группе, получившей плацебо. Среди добровольцев, получивших вакцину, никто COVID-19 в тяжелой форме не заболел, что свидетельствует о 100% эффективности вакцины при подобных случаях.

Также читайте: Британские военные собирают сведения о возможной дезинформации со стороны РФ о вакцинах от COVID-19, - The Sunday Times

Автор: 

вакцина (3814) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Трєбую опзж та сн вакцинувати росіянською вакциною спутнік v
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30.11.2020 15:36
+6
Да они ж совсем новички в этом деле! Вот пускай "Новичком" их и вакцинируют!
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30.11.2020 15:45
+5
Где-то встречал такую шутку, уже не найду, близко к тексту:

Разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» хотят совместить ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для повышения эффективности.

Причем для получения лучшего результата и минимального вреда для здоровья рекомендуется на 1 часть вакцины AstraZeneca брать 0 частей «Спутник V».
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30.11.2020 15:53
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Трєбую опзж та сн вакцинувати росіянською вакциною спутнік v
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30.11.2020 15:36 Ответить
Да они ж совсем новички в этом деле! Вот пускай "Новичком" их и вакцинируют!
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30.11.2020 15:45 Ответить
Вангую. Будет 146 % эффективности.
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30.11.2020 16:46 Ответить
их надо привить прививкой от ящура. а лучше чистым ящуром..
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30.11.2020 15:49 Ответить
А разве вакцина не для того чтобы вообще не болеть? Какие тяжелые случаи?
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30.11.2020 15:37 Ответить
Ну это типа каски на стройке. Призвана смягчить либо вообще предотвратить травму при умеренном воздействии инородных предметов. Если на тебя упадет плита, то звыняйте.

Думаю так-же и тут, все зависит от размера дозы вируса и организм просто начинает раньше и интенсивнее сопротивляться. Имхо, естественно.
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30.11.2020 15:47 Ответить
Імунна реакція організму індивідуальна! Навіть вакцинація не спасає від зараження, просто завдяки прискореній (організм вже навчений) імунній відповіді, хвороба протікає непомітно або в значно легшій формі.

Вакцинація, це не панацея і не ліки!
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30.11.2020 15:56 Ответить
Прикинь нет. И никогда так не было. Можно заболеть но в легкой форме. А ты не знал....
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30.11.2020 15:49 Ответить
Ну хоч хтось подужав шкільну програму)

Ваш об^єм знань може бути набагато більшим, але 100% ви таки вчилися у школі (як і я).

Незнання людьми елементарних речей, характеризує ступінь деградації системи шкільного навчання(
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30.11.2020 16:05 Ответить
Может Вы хороший человек, а может быть просто очень молоды. К сожалению, антропологически и генетически не все обучаемы....
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30.11.2020 17:34 Ответить
Страренький я. Ви мене не зрозуиіли мабуть!
В моєму меседжі було виказано, що ви реально маєте знання і їх може в вас бути набагато більше, ніж потрібно для розуміння таких простих речей)
Я, думаю, тепер ви зрозуміли) Ну не точно сформулював думку, вибачте)
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01.12.2020 07:58 Ответить
А з приводу навчаємості - якщо людині достатньо розуму залізти на форум, то повинно достати його для розуиіння елементарних речей шкільного рівня. Чомусь це правило на хоче працювати( Я розуиію чому, але не можу сприйняти це, це вірю у хомо сапієнсів) наївний.
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01.12.2020 08:04 Ответить
Так не буває. Це пов'язано з індивідуальними особливостями імунної системи окремих людей. Навіть давно вже застосовувана вакцина від поліомієліту не має 100% ефективності. ви ж, мабуть, читали, що дехто хваріє на ковід вдруге і, навіть, втретє, але їх незначна частина. У даному ж випадку, 94% щеплених не захворіли взагалі, а 6% захворіли, але у легкій формі.
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30.11.2020 20:55 Ответить
почитай о спутнике
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30.11.2020 15:41 Ответить
да уж начитались...
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30.11.2020 16:30 Ответить
А местные антиваксеры тут из штанов выпрыгивали, пытаясь доказать, что вакцины без плацебо испытывают.
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30.11.2020 15:49 Ответить
Где-то встречал такую шутку, уже не найду, близко к тексту:

Разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» хотят совместить ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для повышения эффективности.

Причем для получения лучшего результата и минимального вреда для здоровья рекомендуется на 1 часть вакцины AstraZeneca брать 0 частей «Спутник V».
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30.11.2020 15:53 Ответить
Impressive
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30.11.2020 16:09 Ответить
Какие можно делать выводы о вакцине, если все тяжелобольные были привиты плацебо?
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30.11.2020 16:11 Ответить
Для дуже тупих - з привитих вакциною тяжких випадків перебігу хвороби НЕ БУЛО! Якщо навіть хто і захворів, ТО ЛИШЕ В ЛЕГКІЙ формі. Вакцинація значно зменшує ймовірність захворіти, а від перебігу в тяжкій формі має 100% захист. Дійшло, чи то занадто складно для розуміння?
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30.11.2020 16:19 Ответить
нУ, А ВАМ, ЧТО С ЭТОГО? Вроде завтра будут вас вакцинировать, рот по шире открывайте.
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30.11.2020 16:23 Ответить
ну не завтра,так послезавтра...
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30.11.2020 16:31 Ответить
Так это все хорошо ,но а что же анонсированая Бубочкой Оманским украинская вакцина ,которая не имеет "аналогов в мире" ? Очередной свистешь от Зе команды ?
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30.11.2020 16:35 Ответить
А вы еще верите тому, что говорит зевова?

Дело было так. Какие-то проходимцы привели к нему афериста Фаворова, российского стоматолога, сейча проживающего в США. Он ему наплёл что-то про свою разработку какой-то вакцины по не имеющему аналогов методу. Сказал, что всё будет ОК, только надо много денег. Будучи поверхностным и глупым, зевова повёлся на этот развод и начал хвастаться украинской вакциной. Сейчас всё затихло, видимо, нашлись какие-то люди, объяснившие ему суть вопроса.

Но вообще-то страшно, что наш народ избрал себе в президенты этого типа, которого может обдурить любой заежзий аферист.
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30.11.2020 17:59 Ответить
Бред полный. Ни одна вакцина не даёт 100% гарантии. Особенно новая. Обычная рекламная уловка
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30.11.2020 16:36 Ответить
 
 