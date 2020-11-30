Moderna заявляє про 100% ефективність своєї вакцини проти важких випадків COVID-19
Американська фармакологічна компанія Moderna заявила про 94,1% ефективність своєї вакцини від COVID-19, а проти важких випадків коронавірусу - 100%.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі компанії.
Первинний аналіз ефективності дослідження мРНК-1273 фази 3 COVE за участю 30 тис. осіб включав 196 випадків COVID-19, з яких 30 випадків були важкими.
Первинний аналіз базувався на 196 випадках, з яких 185 добровольців отримали плацебо, і 11 осіб отримали вакцину. Таким чином, ефективність препарату становить 94,1%.
Компанія також проаналізувала, як вакцина працює проти важкої форми COVID-19. Серед учасників дослідження на важку форму коронавірусу перехворіли 30 осіб. Всі вони були в групі, що отримала плацебо. Серед добровольців, які отримали вакцину, ніхто на COVID-19 у важкій формі не захворів, що свідчить про 100% ефективність вакцини у подібних випадках.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Думаю так-же и тут, все зависит от размера дозы вируса и организм просто начинает раньше и интенсивнее сопротивляться. Имхо, естественно.
Вакцинація, це не панацея і не ліки!
Ваш об^єм знань може бути набагато більшим, але 100% ви таки вчилися у школі (як і я).
Незнання людьми елементарних речей, характеризує ступінь деградації системи шкільного навчання(
В моєму меседжі було виказано, що ви реально маєте знання і їх може в вас бути набагато більше, ніж потрібно для розуміння таких простих речей)
Я, думаю, тепер ви зрозуміли) Ну не точно сформулював думку, вибачте)
Разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» хотят совместить ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для повышения эффективности.
Причем для получения лучшего результата и минимального вреда для здоровья рекомендуется на 1 часть вакцины AstraZeneca брать 0 частей «Спутник V».
Дело было так. Какие-то проходимцы привели к нему афериста Фаворова, российского стоматолога, сейча проживающего в США. Он ему наплёл что-то про свою разработку какой-то вакцины по не имеющему аналогов методу. Сказал, что всё будет ОК, только надо много денег. Будучи поверхностным и глупым, зевова повёлся на этот развод и начал хвастаться украинской вакциной. Сейчас всё затихло, видимо, нашлись какие-то люди, объяснившие ему суть вопроса.
Но вообще-то страшно, что наш народ избрал себе в президенты этого типа, которого может обдурить любой заежзий аферист.