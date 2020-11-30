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Новини Коронавірус і карантин
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Moderna заявляє про 100% ефективність своєї вакцини проти важких випадків COVID-19

Moderna заявляє про 100% ефективність своєї вакцини проти важких випадків COVID-19

Американська фармакологічна компанія Moderna заявила про 94,1% ефективність своєї вакцини від COVID-19, а проти важких випадків коронавірусу - 100%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі компанії.

Первинний аналіз ефективності дослідження мРНК-1273 фази 3 COVE за участю 30 тис. осіб включав 196 випадків COVID-19, з яких 30 випадків були важкими.

Первинний аналіз базувався на 196 випадках, з яких 185 добровольців отримали плацебо, і 11 осіб отримали вакцину. Таким чином, ефективність препарату становить 94,1%.

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Компанія також проаналізувала, як вакцина працює проти важкої форми COVID-19. Серед учасників дослідження на важку форму коронавірусу перехворіли 30 осіб. Всі вони були в групі, що отримала плацебо. Серед добровольців, які отримали вакцину, ніхто на COVID-19 у важкій формі не захворів, що свідчить про 100% ефективність вакцини у подібних випадках.

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
Трєбую опзж та сн вакцинувати росіянською вакциною спутнік v
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30.11.2020 15:36
+6
Да они ж совсем новички в этом деле! Вот пускай "Новичком" их и вакцинируют!
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30.11.2020 15:45
+5
Где-то встречал такую шутку, уже не найду, близко к тексту:

Разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» хотят совместить ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для повышения эффективности.

Причем для получения лучшего результата и минимального вреда для здоровья рекомендуется на 1 часть вакцины AstraZeneca брать 0 частей «Спутник V».
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30.11.2020 15:53
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Трєбую опзж та сн вакцинувати росіянською вакциною спутнік v
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30.11.2020 15:36 Відповісти
Да они ж совсем новички в этом деле! Вот пускай "Новичком" их и вакцинируют!
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30.11.2020 15:45 Відповісти
Вангую. Будет 146 % эффективности.
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30.11.2020 16:46 Відповісти
их надо привить прививкой от ящура. а лучше чистым ящуром..
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30.11.2020 15:49 Відповісти
А разве вакцина не для того чтобы вообще не болеть? Какие тяжелые случаи?
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30.11.2020 15:37 Відповісти
Ну это типа каски на стройке. Призвана смягчить либо вообще предотвратить травму при умеренном воздействии инородных предметов. Если на тебя упадет плита, то звыняйте.

Думаю так-же и тут, все зависит от размера дозы вируса и организм просто начинает раньше и интенсивнее сопротивляться. Имхо, естественно.
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30.11.2020 15:47 Відповісти
Імунна реакція організму індивідуальна! Навіть вакцинація не спасає від зараження, просто завдяки прискореній (організм вже навчений) імунній відповіді, хвороба протікає непомітно або в значно легшій формі.

Вакцинація, це не панацея і не ліки!
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30.11.2020 15:56 Відповісти
Прикинь нет. И никогда так не было. Можно заболеть но в легкой форме. А ты не знал....
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30.11.2020 15:49 Відповісти
Ну хоч хтось подужав шкільну програму)

Ваш об^єм знань може бути набагато більшим, але 100% ви таки вчилися у школі (як і я).

Незнання людьми елементарних речей, характеризує ступінь деградації системи шкільного навчання(
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30.11.2020 16:05 Відповісти
Может Вы хороший человек, а может быть просто очень молоды. К сожалению, антропологически и генетически не все обучаемы....
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30.11.2020 17:34 Відповісти
Страренький я. Ви мене не зрозуиіли мабуть!
В моєму меседжі було виказано, що ви реально маєте знання і їх може в вас бути набагато більше, ніж потрібно для розуміння таких простих речей)
Я, думаю, тепер ви зрозуміли) Ну не точно сформулював думку, вибачте)
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01.12.2020 07:58 Відповісти
А з приводу навчаємості - якщо людині достатньо розуму залізти на форум, то повинно достати його для розуиіння елементарних речей шкільного рівня. Чомусь це правило на хоче працювати( Я розуиію чому, але не можу сприйняти це, це вірю у хомо сапієнсів) наївний.
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01.12.2020 08:04 Відповісти
Так не буває. Це пов'язано з індивідуальними особливостями імунної системи окремих людей. Навіть давно вже застосовувана вакцина від поліомієліту не має 100% ефективності. ви ж, мабуть, читали, що дехто хваріє на ковід вдруге і, навіть, втретє, але їх незначна частина. У даному ж випадку, 94% щеплених не захворіли взагалі, а 6% захворіли, але у легкій формі.
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30.11.2020 20:55 Відповісти
почитай о спутнике
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30.11.2020 15:41 Відповісти
да уж начитались...
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30.11.2020 16:30 Відповісти
А местные антиваксеры тут из штанов выпрыгивали, пытаясь доказать, что вакцины без плацебо испытывают.
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30.11.2020 15:49 Відповісти
Где-то встречал такую шутку, уже не найду, близко к тексту:

Разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» хотят совместить ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca для повышения эффективности.

Причем для получения лучшего результата и минимального вреда для здоровья рекомендуется на 1 часть вакцины AstraZeneca брать 0 частей «Спутник V».
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30.11.2020 15:53 Відповісти
Impressive
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30.11.2020 16:09 Відповісти
Какие можно делать выводы о вакцине, если все тяжелобольные были привиты плацебо?
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30.11.2020 16:11 Відповісти
Для дуже тупих - з привитих вакциною тяжких випадків перебігу хвороби НЕ БУЛО! Якщо навіть хто і захворів, ТО ЛИШЕ В ЛЕГКІЙ формі. Вакцинація значно зменшує ймовірність захворіти, а від перебігу в тяжкій формі має 100% захист. Дійшло, чи то занадто складно для розуміння?
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30.11.2020 16:19 Відповісти
нУ, А ВАМ, ЧТО С ЭТОГО? Вроде завтра будут вас вакцинировать, рот по шире открывайте.
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30.11.2020 16:23 Відповісти
ну не завтра,так послезавтра...
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30.11.2020 16:31 Відповісти
Так это все хорошо ,но а что же анонсированая Бубочкой Оманским украинская вакцина ,которая не имеет "аналогов в мире" ? Очередной свистешь от Зе команды ?
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30.11.2020 16:35 Відповісти
А вы еще верите тому, что говорит зевова?

Дело было так. Какие-то проходимцы привели к нему афериста Фаворова, российского стоматолога, сейча проживающего в США. Он ему наплёл что-то про свою разработку какой-то вакцины по не имеющему аналогов методу. Сказал, что всё будет ОК, только надо много денег. Будучи поверхностным и глупым, зевова повёлся на этот развод и начал хвастаться украинской вакциной. Сейчас всё затихло, видимо, нашлись какие-то люди, объяснившие ему суть вопроса.

Но вообще-то страшно, что наш народ избрал себе в президенты этого типа, которого может обдурить любой заежзий аферист.
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30.11.2020 17:59 Відповісти
Бред полный. Ни одна вакцина не даёт 100% гарантии. Особенно новая. Обычная рекламная уловка
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30.11.2020 16:36 Відповісти
 
 