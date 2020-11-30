Moderna заявляє про 100% ефективність своєї вакцини проти важких випадків COVID-19

Американська фармакологічна компанія Moderna заявила про 94,1% ефективність своєї вакцини від COVID-19, а проти важких випадків коронавірусу - 100%.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі компанії.

Первинний аналіз ефективності дослідження мРНК-1273 фази 3 COVE за участю 30 тис. осіб включав 196 випадків COVID-19, з яких 30 випадків були важкими.

Первинний аналіз базувався на 196 випадках, з яких 185 добровольців отримали плацебо, і 11 осіб отримали вакцину. Таким чином, ефективність препарату становить 94,1%.

Читайте: "Слуга народу" Арахамія про російську вакцину проти COVID-19: "Секретні рецепти КДБ"

Компанія також проаналізувала, як вакцина працює проти важкої форми COVID-19. Серед учасників дослідження на важку форму коронавірусу перехворіли 30 осіб. Всі вони були в групі, що отримала плацебо. Серед добровольців, які отримали вакцину, ніхто на COVID-19 у важкій формі не захворів, що свідчить про 100% ефективність вакцини у подібних випадках.