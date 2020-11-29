"Слуга народу" Арахамія про російську вакцину проти COVID-19: "Секретні рецепти КДБ"
Російська вакцина проти коронавірусу ще не довела свою ефективність.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24".
"Багато чуток з приводу російської вакцини "Супутник-5", потім Путін заявив, що він не вакцинувався, і що вакцина ще не пройшла сертифікацію. А до цього нам місцеві політики пропонували купувати її в Україну і говорити, що це вже еліксир. В питанні вакцинації в глобальній політиці сьогодні багато спекуляцій. Кожен хоче перехопити прапор і сказати, що він новатор. Але потрібно почекати зрозумілих речей. У всі місця, куди можна було звернутися і стати в чергу на отримання вакцини, ми як держава це зробили. Тепер чекаємо, хто перший з них отримає дієву вакцину", - сказав він.
Депутат розповів, чи буде Україна купувати російську вакцину, якщо вона буде сертифікована.
"Якщо будуть у нас виходи купувати якусь іншу вакцину, ми точно будемо купувати іншу вакцину. До російської медицини світовий рівень довіри, м'яко скажемо, низький. А тривалість життя в Росії, якщо ви подивитеся ...", - сказав він.
Арахамія відреагував на репліку ведучого про стару школу епідеміологів у Росії.
"Ну це КДБ, секретні рецепти КДБ і так далі. Але дивіться, якщо люди вже відкрито обманювали, якщо нам розповідали, що вже весь уряд Росії вакциновано, а потім маса фактів хворих чиновників, які вакцинувалися, а в кінці кажуть, що вакцина не сертифікована, то мені здається, що цієї інформації вже достатньо, щоб ухвалити рішення не рухатися в цьому напрямку", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
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арахаміяхламідія, не рецепт, а бактеріологічна зброя, разом з зеленим поносом
у меня в Харькове возле подъезда дома живет пес, которого все подкармливают (и будку ему постролили в стиле избушки).. так у него в районе юго-востока рядом с хвостом блохи водятся..
Юго-восток (зюйд-ост) это направление между югом и востоком. Если мозгов хватит, посмотри на карту Украины и догадайся )
ты съехал с вопроса, так что это за страна такая "юговосток"?!
но ты, таки съехал с вопроса.. что?!.. жим?! жим?!
на вопрос ответь, житель ю-в!
далее.. о какой вообще вакцине ты говоришь, жЫтель ю-в?!..
вакцина "Спутник" это витаминный комбикорм, который побыстрее в рекламных целях выпихнули в ***********..
Почему так называемая "вакцина" "Спутник" это помои?!..
- недавно умер вакционированный от короновируса Начальник Главного управления глубоководных исследования Минобороны РФ Алексей Буриличев.. причина смерти - КОВИД;
- недаво заразился КОВИДом вакционированый росиянский журналист Алексей Пивоваров, один из двадцати волонтеров, на которых испытывали вакцину "Спутник"..
- Умер вакционированный вакциной "Спутник" глава администрации Ялты Иван Имгрунт..
сколько тебе еще нужно тысяч смертей, что бы ты жЫтель ю-в, понятл, что конкретно вас и вообще всех Рашка тупо на%%бывает???!!!
Ладно, "сын немецко-армянского военного", не о чем с тобой разговаривать, привет Харькову )
П.С. Дам подсказку - если Харьков это северо-восток Украины, то юго-восток это ... (возьми карту и напряги мозги). Чао )
кстати заметь, я ни разу не обвинил тебя в сепаратизме.. но (!), нужно отдать должное моему троллячьему нутру, я держал тему разговора именно рядом с этой "красной чертой"..
я был с тобой жесток, но я не оскорблял тебя.. Поверишь ли ты мне?!.. Моя Юго-Восточная Синьорина!
Житель,ану марш на свій юга часток.
В Бурятии недавно сломались все автобусы с цитатами Путина. Нужно больше автобусов с цитатами
а потом, от короновируса умер Начальник Главного управления глубоководных исследования Минобороны РФ Алексей Буриличев умер от коронавируса(это тот что главный по подводным исследованиям и глубоководным погружениям). Он скончался в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко.
связь улавливаете?!.. ты вкалываешь кацапо-вакцину, а затем ты умираешь от КОВИДа..