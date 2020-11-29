"Слуга народу" Арахамія про російську вакцину проти COVID-19: "Секретні рецепти КДБ"

Російська вакцина проти коронавірусу ще не довела свою ефективність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24".

"Багато чуток з приводу російської вакцини "Супутник-5", потім Путін заявив, що він не вакцинувався, і що вакцина ще не пройшла сертифікацію. А до цього нам місцеві політики пропонували купувати її в Україну і говорити, що це вже еліксир. В питанні вакцинації в глобальній політиці сьогодні багато спекуляцій. Кожен хоче перехопити прапор і сказати, що він новатор. Але потрібно почекати зрозумілих речей. У всі місця, куди можна було звернутися і стати в чергу на отримання вакцини, ми як держава це зробили. Тепер чекаємо, хто перший з них отримає дієву вакцину", - сказав він.

Депутат розповів, чи буде Україна купувати російську вакцину, якщо вона буде сертифікована.

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"Якщо будуть у нас виходи купувати якусь іншу вакцину, ми точно будемо купувати іншу вакцину. До російської медицини світовий рівень довіри, м'яко скажемо, низький. А тривалість життя в Росії, якщо ви подивитеся ...", - сказав він.

Арахамія відреагував на репліку ведучого про стару школу епідеміологів у Росії.

"Ну це КДБ, секретні рецепти КДБ і так далі. Але дивіться, якщо люди вже відкрито обманювали, якщо нам розповідали, що вже весь уряд Росії вакциновано, а потім маса фактів хворих чиновників, які вакцинувалися, а в кінці кажуть, що вакцина не сертифікована, то мені здається, що цієї інформації вже достатньо, щоб ухвалити рішення не рухатися в цьому напрямку", - заявив він.