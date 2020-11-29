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Новини Боротьба з коронавірусом
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"Слуга народу" Арахамія про російську вакцину проти COVID-19: "Секретні рецепти КДБ"

Російська вакцина проти коронавірусу ще не довела свою ефективність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24".

"Багато чуток з приводу російської вакцини "Супутник-5", потім Путін заявив, що він не вакцинувався, і що вакцина ще не пройшла сертифікацію. А до цього нам місцеві політики пропонували купувати її в Україну і говорити, що це вже еліксир. В питанні вакцинації в глобальній політиці сьогодні багато спекуляцій. Кожен хоче перехопити прапор і сказати, що він новатор. Але потрібно почекати зрозумілих речей. У всі місця, куди можна було звернутися і стати в чергу на отримання вакцини, ми як держава це зробили. Тепер чекаємо, хто перший з них отримає дієву вакцину", - сказав він.

Депутат розповів, чи буде Україна купувати російську вакцину, якщо вона буде сертифікована.

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"Якщо будуть у нас виходи купувати якусь іншу вакцину, ми точно будемо купувати іншу вакцину. До російської медицини світовий рівень довіри, м'яко скажемо, низький. А тривалість життя в Росії, якщо ви подивитеся ...", - сказав він.

Арахамія відреагував на репліку ведучого про стару школу епідеміологів у Росії.

"Ну це КДБ, секретні рецепти КДБ і так далі. Але дивіться, якщо люди вже відкрито обманювали, якщо нам розповідали, що вже весь уряд Росії вакциновано, а потім маса фактів хворих чиновників, які вакцинувалися, а в кінці кажуть, що вакцина не сертифікована, то мені здається, що цієї інформації вже достатньо, щоб ухвалити рішення не рухатися в цьому напрямку", - заявив він.

Автор: 

вакцина (4419) путін володимир (23780) росія (65035) Арахамія Давид (1103) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+22
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29.11.2020 16:02
+18
вакцинировать население Украины ,вакциной оккупанта и того,кто ведет с Украиной войну ,быть соучастником преступления оккупации Украины и потенциальным финансовым спонсором оккупационной армии врага,не говоря о перспективе медленного заражения народа Украины разными болезнями.Покойный совковый правитель Коба за подобное предложение(покупать прививки у фашистов) - расстрелевал бы "предлагающих " подобное ,без суда и следствия
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29.11.2020 16:43
+17
Это ты, дружок, секретный рецепт ФСБ. И твой зеленый хозяин.
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29.11.2020 16:00
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Это ты, дружок, секретный рецепт ФСБ. И твой зеленый хозяин.
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29.11.2020 16:00 Відповісти
Він, арахамія хламідія, не рецепт, а бактеріологічна зброя, разом з зеленим поносом
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30.11.2020 08:39 Відповісти
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29.11.2020 16:02 Відповісти
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29.11.2020 16:02 Відповісти
парашной вакцины ещё нет и есть ли она вообще. а ******** уже привился )) что-то значит сегодняшний виртуальный мир )
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29.11.2020 16:03 Відповісти
Гибридная вакцина.
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29.11.2020 16:26 Відповісти
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29.11.2020 16:03 Відповісти
новогодняя ёлочка?
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29.11.2020 16:06 Відповісти
Позашлюбний брат галустяна?
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29.11.2020 16:22 Відповісти
В соседних пробирках вывели. В секретной лаборатории.
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29.11.2020 17:14 Відповісти
Серьезно? Думаете кому то интерестно мнение Арахамия?
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29.11.2020 16:13 Відповісти
А что он неправильного сказал? (просьба отвечать по сути)
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29.11.2020 16:18 Відповісти
вакцинировать население Украины ,вакциной оккупанта и того,кто ведет с Украиной войну ,быть соучастником преступления оккупации Украины и потенциальным финансовым спонсором оккупационной армии врага,не говоря о перспективе медленного заражения народа Украины разными болезнями.Покойный совковый правитель Коба за подобное предложение(покупать прививки у фашистов) - расстрелевал бы "предлагающих " подобное ,без суда и следствия
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29.11.2020 16:43 Відповісти
что это за страна такая "юговосток"?!..
у меня в Харькове возле подъезда дома живет пес, которого все подкармливают (и будку ему постролили в стиле избушки).. так у него в районе юго-востока рядом с хвостом блохи водятся..
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29.11.2020 16:45 Відповісти
Если ты прогуливал свою харьковскую школу и не знаешь географию, то кто тебе доктор )
Юго-восток (зюйд-ост) это направление между югом и востоком. Если мозгов хватит, посмотри на карту Украины и догадайся )
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29.11.2020 17:29 Відповісти
я сын военного, поэтому я начал учиться в немецкой школе, продолжал в молдавской, а заканчивал школу в армянской..
ты съехал с вопроса, так что это за страна такая "юговосток"?!
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29.11.2020 17:35 Відповісти
Сын военного должен уметь ориентироваться по компасу. А во-вторых, кто ты такой, чтобы я отвечал на вопросы всякого малограмотного тролля
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29.11.2020 17:40 Відповісти
я не малограмотный тролль.. я большой и зеленый..
но ты, таки съехал с вопроса.. что?!.. жим?! жим?!
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29.11.2020 17:48 Відповісти
А может тебе еще дать ключ от квартиры где деньги лежат?
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29.11.2020 17:55 Відповісти
это не твоя фраза!.. исскуством копипаст владеют даже мартышки..
на вопрос ответь, житель ю-в!
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29.11.2020 18:02 Відповісти
Так и знал что при обсуждении постого и понятного вопроса о вакцине обязательно найдется какой-нибудь платный тролль-долбо#б, не способный что-то вякнуть по сути, но сильно желающий хоть что-то сегодня заработать )
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29.11.2020 18:26 Відповісти
кстати, я не платный.. я бесплатный тролль.. я работаю за идею, а тролль это часть натуры..
далее.. о какой вообще вакцине ты говоришь, жЫтель ю-в?!..
вакцина "Спутник" это витаминный комбикорм, который побыстрее в рекламных целях выпихнули в ***********..
Почему так называемая "вакцина" "Спутник" это помои?!..
- недавно умер вакционированный от короновируса Начальник Главного управления глубоководных исследования Минобороны РФ Алексей Буриличев.. причина смерти - КОВИД;
- недаво заразился КОВИДом вакционированый росиянский журналист Алексей Пивоваров, один из двадцати волонтеров, на которых испытывали вакцину "Спутник"..
- Умер вакционированный вакциной "Спутник" глава администрации Ялты Иван Имгрунт..
сколько тебе еще нужно тысяч смертей, что бы ты жЫтель ю-в, понятл, что конкретно вас и вообще всех Рашка тупо на%%бывает???!!!
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29.11.2020 18:39 Відповісти
Придурок, ты читал мой исходный пост? А в нем я как раз поддержал Арахамию что рашенскую вакцину не нужно даже рассматривать, именно потому что она рашенская (т.е. ху#овая). Ты же с упорcтвом пьяного дое#ался к моему нику (который я, к твоему сведению, взял при регистрации весной 2014г. в пику аквафрешевым писаком, котрых здесь тогда было больше половины).
Ладно, "сын немецко-армянского военного", не о чем с тобой разговаривать, привет Харькову )

П.С. Дам подсказку - если Харьков это северо-восток Украины, то юго-восток это ... (возьми карту и напряги мозги). Чао )
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29.11.2020 18:52 Відповісти
нет! нет!.. подожди! не уходи!.. не бросай меня на этом идеологическом бездорожьи!..
кстати заметь, я ни разу не обвинил тебя в сепаратизме.. но (!), нужно отдать должное моему троллячьему нутру, я держал тему разговора именно рядом с этой "красной чертой"..
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29.11.2020 19:53 Відповісти
Ты ни за что оскорбил меня в первом же своем писании. Испражняйся дальше сам
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29.11.2020 20:06 Відповісти
О!.. нет!.. не уходи! .. прошу тебя!..
я был с тобой жесток, но я не оскорблял тебя.. Поверишь ли ты мне?!.. Моя Юго-Восточная Синьорина!
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29.11.2020 20:25 Відповісти
Юга часток,це напевно сєпарня. Вони там своїх новин не мають,от і лізуть на українські ресурси.
Житель,ану марш на свій юга часток.
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29.11.2020 19:10 Відповісти
Довбаний Гугл пише по свому. )))
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29.11.2020 19:12 Відповісти
а цей зе-клоун ще просторікував разом з місс Попінс, що Петро військові склади підірвав. Штучний (в смислі одноразовий) інтелект в нього. Картяр і говорить про геполітичні проблеми, КГБ,ФСБ,Росію. Прийми в кінців кінців закон про шулерство (ігорний бізнес) і працюй для свого задоволення.
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29.11.2020 21:45 Відповісти
РАБссиянский Спутник типа Новичок принимать три раза в день после СкреПОНОСа)))
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29.11.2020 16:13 Відповісти
Самая главная тайна КГБ,это не существующий полет Гагарина в Космос)))
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29.11.2020 16:16 Відповісти
Ну раз Арахамия так сказал тогда точно хорошая вакцина.
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29.11.2020 16:25 Відповісти
Для кого и Новичок вакцина
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29.11.2020 16:55 Відповісти
Вакцина действительно работает. Просто те кто заболел после нее попадают в те 5%, на которые она не действует. Я имею ввиду 5% от всего населения Земли
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29.11.2020 16:25 Відповісти
Пане Вадіме! Почитайте "Доктрину гібрідної війни в Україні" російського генерала армії, нач-штаба ВСР В.Герасимова! Пише, що для знищення українців усі методи хараші.
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29.11.2020 19:43 Відповісти
Три кубика бояры в сраку - вот секретный рецепт русской "вакцины".
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29.11.2020 16:26 Відповісти
а в якості спирту для протирання місця вакцинації - новічок. І вас вже немає проблем
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29.11.2020 21:48 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1332970569038491648 Мобильная диагностическая лаборатория для выявления коронавируса в Китае на базе автобуса. Стоит 750 тыс.$ Обрабатывает 20 тыс. тестов в сутки.
В Бурятии недавно сломались все автобусы с цитатами Путина. Нужно больше автобусов с цитатами
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29.11.2020 16:26 Відповісти
просто хочу напомнить, что высший военный командный состав МинОбороны РФ, вакацианировался в обязательном порядке вакциной "Спутник"..
а потом, от короновируса умер Начальник Главного управления глубоководных исследования Минобороны РФ Алексей Буриличев умер от коронавируса(это тот что главный по подводным исследованиям и глубоководным погружениям). Он скончался в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко.
связь улавливаете?!.. ты вкалываешь кацапо-вакцину, а затем ты умираешь от КОВИДа..
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29.11.2020 16:35 Відповісти
тоді вже краще зразу Новічок. Бо расіянє доброго українцім нічого непришлють.
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29.11.2020 16:42 Відповісти
Знайшли в кого питати про вакцину...
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29.11.2020 17:03 Відповісти
Пусть вакциной Спутник, вакцинируются те кто голосовал за блок ОПЗЖ , депутаты пророссийского лоби, может тогда украинцем станет легче от этой 5 колоны. Поэтому кто поддерживает лугондонию и парашостан, прошу Вас вакцинироваться вакциний Спутник-5, легче будет Украине выйти из этого кризиса
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29.11.2020 17:19 Відповісти
В основе вакцина для КРС от ящура 50-х годов разработки. Для населения мокшанских территорий возможно и подходит
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29.11.2020 18:34 Відповісти
у цих волжських народностей лишня хромосома по путіну.
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29.11.2020 21:51 Відповісти
Кацапская "вакцина" "спутник 5"из той же лаборатории, что и "новичок", кого пролечить? - в очередь сучьи дети!!!!
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29.11.2020 18:40 Відповісти
Как можно верить НКВД , КГБ , ФСБ который миллионами убивал Украинцев ??? Сделавший массовый Голодомор , сделает массовый укол смерти , по этому не в коем случай нельзя верить кремлевским террористам ✌️🙂🔥
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29.11.2020 22:33 Відповісти
Когда припрет, тогда и будем суетиться
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30.11.2020 06:02 Відповісти
 
 