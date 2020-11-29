"Слуга народа" Арахамия о российской вакцине от COVID-19: "Секретные рецепты КГБ"

Российская вакцина от коронавируса еще не доказала свою эффективность

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24".

"Много слухов по поводу российской вакцины "Спутник-5", потом Путин заявил, что он не вакцинировался, и что вакцина еще не прошла сертификацию. А до этого нам местные политики предлагали закупать ее в Украину и говорить, что это уже эликсир. В вопросе вакцинации в глобальной политике сегодня много спекуляций. Каждый хочет перехватить знамя и сказать, что он новатор. Но нужно подождать понятных вещей. Во все места, куда можно было обратиться и стать в очередь на получение вакцины, мы как государство это сделали. Теперь ждем, кто первый из них получит работающую вакцину", - сказал он.

Депутат рассказал, будет ли Украина покупать российскую вакцину, если она будет сертифицирована.

"Если будут у нас выходы покупать какую-то другую вакцину, мы точно будем покупать другую вакцину. К российской медицине мировой уровень доверия, мягко скажем, низкий. А продолжительность жизни в России, если вы посмотрите…", - сказал он.

Арахамия отреагировал на реплику ведущего о старой школе эпидемиологов в России.

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"Ну это КГБ, секретные рецепты КГБ и так далее. Но смотрите, если люди уже открыто обманывали, если нам рассказывали, что уже все правительство России отвакцинировано, а потом масса фактов заболевших чиновников, которые вакцинировались, а в конце говорят, что вакцина не сертифицирована, то мне кажется, что этой информации уже достаточно, чтобы принять решение не двигаться в этом направлении", — заявил он.

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