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Новости Борьба с коронавирусом
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"Слуга народа" Арахамия о российской вакцине от COVID-19: "Секретные рецепты КГБ"

Российская вакцина от коронавируса еще не доказала свою эффективность

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24".

"Много слухов по поводу российской вакцины "Спутник-5", потом Путин заявил, что он не вакцинировался, и что вакцина еще не прошла сертификацию. А до этого нам местные политики предлагали закупать ее в Украину и говорить, что это уже эликсир. В вопросе вакцинации в глобальной политике сегодня много спекуляций. Каждый хочет перехватить знамя и сказать, что он новатор. Но нужно подождать понятных вещей. Во все места, куда можно было обратиться и стать в очередь на получение вакцины, мы как государство это сделали. Теперь ждем, кто первый из них получит работающую вакцину", - сказал он.

Депутат рассказал, будет ли Украина покупать российскую вакцину, если она будет сертифицирована.

"Если будут у нас выходы покупать какую-то другую вакцину, мы точно будем покупать другую вакцину. К российской медицине мировой уровень доверия, мягко скажем, низкий. А продолжительность жизни в России, если вы посмотрите…", - сказал он.

Арахамия отреагировал на реплику ведущего о старой школе эпидемиологов в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков объяснил, почему Путина пока нельзя прививать российской вакциной от COVID-19

"Ну это КГБ, секретные рецепты КГБ и так далее. Но смотрите, если люди уже открыто обманывали, если нам рассказывали, что уже все правительство России отвакцинировано, а потом масса фактов заболевших чиновников, которые вакцинировались, а в конце говорят, что вакцина не сертифицирована, то мне кажется, что этой информации уже достаточно, чтобы принять решение не двигаться в этом направлении", — заявил он.

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вакцина (3815) путин владимир (31231) россия (95441) Арахамия Давид (988) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+22
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29.11.2020 16:02
+18
вакцинировать население Украины ,вакциной оккупанта и того,кто ведет с Украиной войну ,быть соучастником преступления оккупации Украины и потенциальным финансовым спонсором оккупационной армии врага,не говоря о перспективе медленного заражения народа Украины разными болезнями.Покойный совковый правитель Коба за подобное предложение(покупать прививки у фашистов) - расстрелевал бы "предлагающих " подобное ,без суда и следствия
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29.11.2020 16:43
+17
Это ты, дружок, секретный рецепт ФСБ. И твой зеленый хозяин.
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29.11.2020 16:00
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Это ты, дружок, секретный рецепт ФСБ. И твой зеленый хозяин.
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29.11.2020 16:00 Ответить
Він, арахамія хламідія, не рецепт, а бактеріологічна зброя, разом з зеленим поносом
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30.11.2020 08:39 Ответить
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29.11.2020 16:02 Ответить
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29.11.2020 16:02 Ответить
парашной вакцины ещё нет и есть ли она вообще. а ******** уже привился )) что-то значит сегодняшний виртуальный мир )
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29.11.2020 16:03 Ответить
Гибридная вакцина.
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29.11.2020 16:26 Ответить
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29.11.2020 16:03 Ответить
новогодняя ёлочка?
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29.11.2020 16:06 Ответить
Позашлюбний брат галустяна?
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29.11.2020 16:22 Ответить
В соседних пробирках вывели. В секретной лаборатории.
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29.11.2020 17:14 Ответить
Серьезно? Думаете кому то интерестно мнение Арахамия?
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29.11.2020 16:13 Ответить
А что он неправильного сказал? (просьба отвечать по сути)
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29.11.2020 16:18 Ответить
вакцинировать население Украины ,вакциной оккупанта и того,кто ведет с Украиной войну ,быть соучастником преступления оккупации Украины и потенциальным финансовым спонсором оккупационной армии врага,не говоря о перспективе медленного заражения народа Украины разными болезнями.Покойный совковый правитель Коба за подобное предложение(покупать прививки у фашистов) - расстрелевал бы "предлагающих " подобное ,без суда и следствия
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29.11.2020 16:43 Ответить
что это за страна такая "юговосток"?!..
у меня в Харькове возле подъезда дома живет пес, которого все подкармливают (и будку ему постролили в стиле избушки).. так у него в районе юго-востока рядом с хвостом блохи водятся..
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29.11.2020 16:45 Ответить
Если ты прогуливал свою харьковскую школу и не знаешь географию, то кто тебе доктор )
Юго-восток (зюйд-ост) это направление между югом и востоком. Если мозгов хватит, посмотри на карту Украины и догадайся )
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29.11.2020 17:29 Ответить
я сын военного, поэтому я начал учиться в немецкой школе, продолжал в молдавской, а заканчивал школу в армянской..
ты съехал с вопроса, так что это за страна такая "юговосток"?!
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29.11.2020 17:35 Ответить
Сын военного должен уметь ориентироваться по компасу. А во-вторых, кто ты такой, чтобы я отвечал на вопросы всякого малограмотного тролля
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29.11.2020 17:40 Ответить
я не малограмотный тролль.. я большой и зеленый..
но ты, таки съехал с вопроса.. что?!.. жим?! жим?!
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29.11.2020 17:48 Ответить
А может тебе еще дать ключ от квартиры где деньги лежат?
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29.11.2020 17:55 Ответить
это не твоя фраза!.. исскуством копипаст владеют даже мартышки..
на вопрос ответь, житель ю-в!
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29.11.2020 18:02 Ответить
Так и знал что при обсуждении постого и понятного вопроса о вакцине обязательно найдется какой-нибудь платный тролль-долбо#б, не способный что-то вякнуть по сути, но сильно желающий хоть что-то сегодня заработать )
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29.11.2020 18:26 Ответить
кстати, я не платный.. я бесплатный тролль.. я работаю за идею, а тролль это часть натуры..
далее.. о какой вообще вакцине ты говоришь, жЫтель ю-в?!..
вакцина "Спутник" это витаминный комбикорм, который побыстрее в рекламных целях выпихнули в ***********..
Почему так называемая "вакцина" "Спутник" это помои?!..
- недавно умер вакционированный от короновируса Начальник Главного управления глубоководных исследования Минобороны РФ Алексей Буриличев.. причина смерти - КОВИД;
- недаво заразился КОВИДом вакционированый росиянский журналист Алексей Пивоваров, один из двадцати волонтеров, на которых испытывали вакцину "Спутник"..
- Умер вакционированный вакциной "Спутник" глава администрации Ялты Иван Имгрунт..
сколько тебе еще нужно тысяч смертей, что бы ты жЫтель ю-в, понятл, что конкретно вас и вообще всех Рашка тупо на%%бывает???!!!
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29.11.2020 18:39 Ответить
Придурок, ты читал мой исходный пост? А в нем я как раз поддержал Арахамию что рашенскую вакцину не нужно даже рассматривать, именно потому что она рашенская (т.е. ху#овая). Ты же с упорcтвом пьяного дое#ался к моему нику (который я, к твоему сведению, взял при регистрации весной 2014г. в пику аквафрешевым писаком, котрых здесь тогда было больше половины).
Ладно, "сын немецко-армянского военного", не о чем с тобой разговаривать, привет Харькову )

П.С. Дам подсказку - если Харьков это северо-восток Украины, то юго-восток это ... (возьми карту и напряги мозги). Чао )
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29.11.2020 18:52 Ответить
нет! нет!.. подожди! не уходи!.. не бросай меня на этом идеологическом бездорожьи!..
кстати заметь, я ни разу не обвинил тебя в сепаратизме.. но (!), нужно отдать должное моему троллячьему нутру, я держал тему разговора именно рядом с этой "красной чертой"..
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29.11.2020 19:53 Ответить
Ты ни за что оскорбил меня в первом же своем писании. Испражняйся дальше сам
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29.11.2020 20:06 Ответить
О!.. нет!.. не уходи! .. прошу тебя!..
я был с тобой жесток, но я не оскорблял тебя.. Поверишь ли ты мне?!.. Моя Юго-Восточная Синьорина!
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29.11.2020 20:25 Ответить
Юга часток,це напевно сєпарня. Вони там своїх новин не мають,от і лізуть на українські ресурси.
Житель,ану марш на свій юга часток.
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29.11.2020 19:10 Ответить
Довбаний Гугл пише по свому. )))
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29.11.2020 19:12 Ответить
а цей зе-клоун ще просторікував разом з місс Попінс, що Петро військові склади підірвав. Штучний (в смислі одноразовий) інтелект в нього. Картяр і говорить про геполітичні проблеми, КГБ,ФСБ,Росію. Прийми в кінців кінців закон про шулерство (ігорний бізнес) і працюй для свого задоволення.
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29.11.2020 21:45 Ответить
РАБссиянский Спутник типа Новичок принимать три раза в день после СкреПОНОСа)))
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29.11.2020 16:13 Ответить
Самая главная тайна КГБ,это не существующий полет Гагарина в Космос)))
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29.11.2020 16:16 Ответить
Ну раз Арахамия так сказал тогда точно хорошая вакцина.
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29.11.2020 16:25 Ответить
Для кого и Новичок вакцина
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29.11.2020 16:55 Ответить
Вакцина действительно работает. Просто те кто заболел после нее попадают в те 5%, на которые она не действует. Я имею ввиду 5% от всего населения Земли
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29.11.2020 16:25 Ответить
Пане Вадіме! Почитайте "Доктрину гібрідної війни в Україні" російського генерала армії, нач-штаба ВСР В.Герасимова! Пише, що для знищення українців усі методи хараші.
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29.11.2020 19:43 Ответить
Три кубика бояры в сраку - вот секретный рецепт русской "вакцины".
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29.11.2020 16:26 Ответить
а в якості спирту для протирання місця вакцинації - новічок. І вас вже немає проблем
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29.11.2020 21:48 Ответить
https://twitter.com/i/status/1332970569038491648 Мобильная диагностическая лаборатория для выявления коронавируса в Китае на базе автобуса. Стоит 750 тыс.$ Обрабатывает 20 тыс. тестов в сутки.
В Бурятии недавно сломались все автобусы с цитатами Путина. Нужно больше автобусов с цитатами
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29.11.2020 16:26 Ответить
просто хочу напомнить, что высший военный командный состав МинОбороны РФ, вакацианировался в обязательном порядке вакциной "Спутник"..
а потом, от короновируса умер Начальник Главного управления глубоководных исследования Минобороны РФ Алексей Буриличев умер от коронавируса(это тот что главный по подводным исследованиям и глубоководным погружениям). Он скончался в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко.
связь улавливаете?!.. ты вкалываешь кацапо-вакцину, а затем ты умираешь от КОВИДа..
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29.11.2020 16:35 Ответить
тоді вже краще зразу Новічок. Бо расіянє доброго українцім нічого непришлють.
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29.11.2020 16:42 Ответить
Знайшли в кого питати про вакцину...
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29.11.2020 17:03 Ответить
Пусть вакциной Спутник, вакцинируются те кто голосовал за блок ОПЗЖ , депутаты пророссийского лоби, может тогда украинцем станет легче от этой 5 колоны. Поэтому кто поддерживает лугондонию и парашостан, прошу Вас вакцинироваться вакциний Спутник-5, легче будет Украине выйти из этого кризиса
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29.11.2020 17:19 Ответить
В основе вакцина для КРС от ящура 50-х годов разработки. Для населения мокшанских территорий возможно и подходит
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29.11.2020 18:34 Ответить
у цих волжських народностей лишня хромосома по путіну.
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29.11.2020 21:51 Ответить
Кацапская "вакцина" "спутник 5"из той же лаборатории, что и "новичок", кого пролечить? - в очередь сучьи дети!!!!
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29.11.2020 18:40 Ответить
Как можно верить НКВД , КГБ , ФСБ который миллионами убивал Украинцев ??? Сделавший массовый Голодомор , сделает массовый укол смерти , по этому не в коем случай нельзя верить кремлевским террористам ✌️🙂🔥
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29.11.2020 22:33 Ответить
Когда припрет, тогда и будем суетиться
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30.11.2020 06:02 Ответить
 
 