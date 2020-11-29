"Слуга народа" Арахамия о российской вакцине от COVID-19: "Секретные рецепты КГБ"
Российская вакцина от коронавируса еще не доказала свою эффективность
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил нардеп, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24".
"Много слухов по поводу российской вакцины "Спутник-5", потом Путин заявил, что он не вакцинировался, и что вакцина еще не прошла сертификацию. А до этого нам местные политики предлагали закупать ее в Украину и говорить, что это уже эликсир. В вопросе вакцинации в глобальной политике сегодня много спекуляций. Каждый хочет перехватить знамя и сказать, что он новатор. Но нужно подождать понятных вещей. Во все места, куда можно было обратиться и стать в очередь на получение вакцины, мы как государство это сделали. Теперь ждем, кто первый из них получит работающую вакцину", - сказал он.
Депутат рассказал, будет ли Украина покупать российскую вакцину, если она будет сертифицирована.
"Если будут у нас выходы покупать какую-то другую вакцину, мы точно будем покупать другую вакцину. К российской медицине мировой уровень доверия, мягко скажем, низкий. А продолжительность жизни в России, если вы посмотрите…", - сказал он.
Арахамия отреагировал на реплику ведущего о старой школе эпидемиологов в России.
"Ну это КГБ, секретные рецепты КГБ и так далее. Но смотрите, если люди уже открыто обманывали, если нам рассказывали, что уже все правительство России отвакцинировано, а потом масса фактов заболевших чиновников, которые вакцинировались, а в конце говорят, что вакцина не сертифицирована, то мне кажется, что этой информации уже достаточно, чтобы принять решение не двигаться в этом направлении", — заявил он.
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арахаміяхламідія, не рецепт, а бактеріологічна зброя, разом з зеленим поносом
у меня в Харькове возле подъезда дома живет пес, которого все подкармливают (и будку ему постролили в стиле избушки).. так у него в районе юго-востока рядом с хвостом блохи водятся..
Юго-восток (зюйд-ост) это направление между югом и востоком. Если мозгов хватит, посмотри на карту Украины и догадайся )
ты съехал с вопроса, так что это за страна такая "юговосток"?!
но ты, таки съехал с вопроса.. что?!.. жим?! жим?!
на вопрос ответь, житель ю-в!
далее.. о какой вообще вакцине ты говоришь, жЫтель ю-в?!..
вакцина "Спутник" это витаминный комбикорм, который побыстрее в рекламных целях выпихнули в ***********..
Почему так называемая "вакцина" "Спутник" это помои?!..
- недавно умер вакционированный от короновируса Начальник Главного управления глубоководных исследования Минобороны РФ Алексей Буриличев.. причина смерти - КОВИД;
- недаво заразился КОВИДом вакционированый росиянский журналист Алексей Пивоваров, один из двадцати волонтеров, на которых испытывали вакцину "Спутник"..
- Умер вакционированный вакциной "Спутник" глава администрации Ялты Иван Имгрунт..
сколько тебе еще нужно тысяч смертей, что бы ты жЫтель ю-в, понятл, что конкретно вас и вообще всех Рашка тупо на%%бывает???!!!
Ладно, "сын немецко-армянского военного", не о чем с тобой разговаривать, привет Харькову )
П.С. Дам подсказку - если Харьков это северо-восток Украины, то юго-восток это ... (возьми карту и напряги мозги). Чао )
кстати заметь, я ни разу не обвинил тебя в сепаратизме.. но (!), нужно отдать должное моему троллячьему нутру, я держал тему разговора именно рядом с этой "красной чертой"..
я был с тобой жесток, но я не оскорблял тебя.. Поверишь ли ты мне?!.. Моя Юго-Восточная Синьорина!
Житель,ану марш на свій юга часток.
В Бурятии недавно сломались все автобусы с цитатами Путина. Нужно больше автобусов с цитатами
а потом, от короновируса умер Начальник Главного управления глубоководных исследования Минобороны РФ Алексей Буриличев умер от коронавируса(это тот что главный по подводным исследованиям и глубоководным погружениям). Он скончался в военном госпитале имени Н.Н. Бурденко.
связь улавливаете?!.. ты вкалываешь кацапо-вакцину, а затем ты умираешь от КОВИДа..