Украина пригласит Россию к работе в Крымской платформе, - Джапарова

Украина пригласит Россию к участию в переговорах в рамках "Крымской платформы", где речь пойдет о деоккупации полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Однозначно, будем приглашать. Мы это уже объявили. Мы ищем соответствующую форму приглашения. Мы считаем, что это страна номер один которая должна участвовать в подобных форматах, потому что это страна, которая оккупировала Крым, которая несет полную ответственность за ситуацию в Крыму, в частности относительно защищенного населения, а это 2,5 млн граждан Украины", - отметила Джапарова.

Напомним, в начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыму. По мнению главы МИД, Украина должна решать несколько тактических и одна стратегическая задача.

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