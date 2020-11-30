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Украина пригласит Россию к работе в Крымской платформе, - Джапарова

Украина пригласит Россию к работе в Крымской платформе, - Джапарова

Украина пригласит Россию к участию в переговорах в рамках "Крымской платформы", где речь пойдет о деоккупации полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Однозначно, будем приглашать. Мы это уже объявили. Мы ищем соответствующую форму приглашения. Мы считаем, что это страна номер один которая должна участвовать в подобных форматах, потому что это страна, которая оккупировала Крым, которая несет полную ответственность за ситуацию в Крыму, в частности относительно защищенного населения, а это 2,5 млн граждан Украины", - отметила Джапарова.

Напомним, в начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыму. По мнению главы МИД, Украина должна решать несколько тактических и одна стратегическая задача.

Также читайте: Тихановскую снова спросили об оккупированном Крыме: Фактически имеем то, что имеем

Автор: 

Крым (26360) Джапарова (174) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+5
Бред полный.Вы хотите чтоб кацапы над вами смеялись? Так вы на колени станьте на коленях просите,так веселее будет.
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30.11.2020 16:05
+3
ви це серйозно,зараз?
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30.11.2020 15:54
+3
Вони скажуть "вапрос закрит, чьо ви хатітє ат нас?".

Потрібно робити так, щоб кацапня сама просила перемовин.
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30.11.2020 16:01
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ви це серйозно,зараз?
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30.11.2020 15:54 Ответить
і нах вона там потрібна?
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30.11.2020 16:32 Ответить
представляю как рашка ждет этого предложения...

и еще точнее представляю , что они крокаркают...

(приглашение - это наивность или... как бы многоходовочка? )
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30.11.2020 16:00 Ответить
пардон за ошибки ))) без автопроверки слов очень тяжело, честно! )))
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30.11.2020 16:05 Ответить
мы все учились понемногу

чему-нибудь и как-нибудь,

так воспитаньем, слава Богу,

у нас немудрено блеснуть...
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30.11.2020 16:28 Ответить
Отчитывайтесь об успехах в делах!
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30.11.2020 16:00 Ответить
Вони скажуть "вапрос закрит, чьо ви хатітє ат нас?".

Потрібно робити так, щоб кацапня сама просила перемовин.
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30.11.2020 16:01 Ответить
Це жарт?
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30.11.2020 16:03 Ответить
Бред полный.Вы хотите чтоб кацапы над вами смеялись? Так вы на колени станьте на коленях просите,так веселее будет.
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30.11.2020 16:05 Ответить
Небось, "туалетный ершик" прошелестит, что жители Крыма на референдуме решили... и бла-бла-бла, и роSSия к пересмотру "волеизъявления" не будет возвращаться. Конь лАВРОВый будет более лаконичен, он проржет: ВОПРОС ЗАКРЫТ.
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30.11.2020 16:07 Ответить
А мы их снова пригласим. Это как игра в "Купи слона".
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30.11.2020 18:26 Ответить
Считаю, что предложение кремлёвской крысе вывозить свой кацапский биомусор и металлолом, который оно считает оружием 23-го века - очень правильная зеркальная реакция нашей страны в ответ на регулярное кремлёвское нытьё об особом статусе, амнистии, выборах.... Хотя и понимают в кремле, что ни на какие подобные уступки Украина не пойдёт... Никогда.... Кравчук пойдёт... Зеленский с Ермаком пойдут.... Мертведчуковская ОПЗЖопа мечтает о подобных уступках.... А украинцы кремлю не уступят ни миллиметра своих интересов и своей независимости....
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30.11.2020 16:33 Ответить
штоби шта?
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30.11.2020 16:39 Ответить
Открытку пришлите. На Шаболовку, 37 кажется. Там передадут.
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30.11.2020 16:40 Ответить
Очередная глупость!
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30.11.2020 16:49 Ответить
Сталин должен был просто послать открытку Гитлеру с приглашением на Восточно-Европейскую платформу.
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30.11.2020 16:59 Ответить
А не трансформує раша участь в платформі в пропагандиський захід?
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30.11.2020 17:08 Ответить
Да-да, обязательно пригласите. И ***** в глаза посмотрите так пристально-пристально... А мож кудато еще загляните. У меня одноо впечатление, что у власти кучка дегенератов?
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30.11.2020 17:50 Ответить
Кацапів потрібно не запрошувати , а ставити ультиматум!
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30.11.2020 18:17 Ответить
Похоже они приняли немедицинский канабис.
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30.11.2020 19:12 Ответить
 
 