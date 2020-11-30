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Новини
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Україна запросить Росію до роботи в Кримській платформі, - Джапарова

Україна запросить Росію до роботи в Кримській платформі, - Джапарова

Україна запросить Росію до участі в переговорах у рамках "Кримської платформи", де йтиметься про деокупацію півострова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Однозначно, будемо запрошувати. Ми це вже оголосили. Ми шукаємо відповідну форму запрошення. Ми вважаємо, що це країна номер один яка повинна брати участь у подібних форматах, бо це країна, яка окупувала Крим, яка несе повну відповідальність за ситуацію в Криму, зокрема щодо захищеного населення, а це 2,5 мільйонів громадян України", - зазначила Джапарова.

Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупацію Криму. На думку глави МЗС, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

Також читайте: Україна запросила Чорногорію до роботи в Кримській платформі, - МЗС

Автор: 

Крим (14122) Джапарова Еміне (179) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+5
Бред полный.Вы хотите чтоб кацапы над вами смеялись? Так вы на колени станьте на коленях просите,так веселее будет.
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30.11.2020 16:05
+3
ви це серйозно,зараз?
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30.11.2020 15:54
+3
Вони скажуть "вапрос закрит, чьо ви хатітє ат нас?".

Потрібно робити так, щоб кацапня сама просила перемовин.
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30.11.2020 16:01
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ви це серйозно,зараз?
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30.11.2020 15:54 Відповісти
і нах вона там потрібна?
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30.11.2020 16:32 Відповісти
представляю как рашка ждет этого предложения...

и еще точнее представляю , что они крокаркают...

(приглашение - это наивность или... как бы многоходовочка? )
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30.11.2020 16:00 Відповісти
пардон за ошибки ))) без автопроверки слов очень тяжело, честно! )))
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30.11.2020 16:05 Відповісти
мы все учились понемногу

чему-нибудь и как-нибудь,

так воспитаньем, слава Богу,

у нас немудрено блеснуть...
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30.11.2020 16:28 Відповісти
Отчитывайтесь об успехах в делах!
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30.11.2020 16:00 Відповісти
Вони скажуть "вапрос закрит, чьо ви хатітє ат нас?".

Потрібно робити так, щоб кацапня сама просила перемовин.
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30.11.2020 16:01 Відповісти
Це жарт?
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30.11.2020 16:03 Відповісти
Бред полный.Вы хотите чтоб кацапы над вами смеялись? Так вы на колени станьте на коленях просите,так веселее будет.
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30.11.2020 16:05 Відповісти
Небось, "туалетный ершик" прошелестит, что жители Крыма на референдуме решили... и бла-бла-бла, и роSSия к пересмотру "волеизъявления" не будет возвращаться. Конь лАВРОВый будет более лаконичен, он проржет: ВОПРОС ЗАКРЫТ.
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30.11.2020 16:07 Відповісти
А мы их снова пригласим. Это как игра в "Купи слона".
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30.11.2020 18:26 Відповісти
Считаю, что предложение кремлёвской крысе вывозить свой кацапский биомусор и металлолом, который оно считает оружием 23-го века - очень правильная зеркальная реакция нашей страны в ответ на регулярное кремлёвское нытьё об особом статусе, амнистии, выборах.... Хотя и понимают в кремле, что ни на какие подобные уступки Украина не пойдёт... Никогда.... Кравчук пойдёт... Зеленский с Ермаком пойдут.... Мертведчуковская ОПЗЖопа мечтает о подобных уступках.... А украинцы кремлю не уступят ни миллиметра своих интересов и своей независимости....
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30.11.2020 16:33 Відповісти
штоби шта?
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30.11.2020 16:39 Відповісти
Открытку пришлите. На Шаболовку, 37 кажется. Там передадут.
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30.11.2020 16:40 Відповісти
Очередная глупость!
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30.11.2020 16:49 Відповісти
Сталин должен был просто послать открытку Гитлеру с приглашением на Восточно-Европейскую платформу.
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30.11.2020 16:59 Відповісти
А не трансформує раша участь в платформі в пропагандиський захід?
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30.11.2020 17:08 Відповісти
Да-да, обязательно пригласите. И ***** в глаза посмотрите так пристально-пристально... А мож кудато еще загляните. У меня одноо впечатление, что у власти кучка дегенератов?
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30.11.2020 17:50 Відповісти
Кацапів потрібно не запрошувати , а ставити ультиматум!
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30.11.2020 18:17 Відповісти
Похоже они приняли немедицинский канабис.
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30.11.2020 19:12 Відповісти
 
 