Україна запросить Росію до роботи в Кримській платформі, - Джапарова
Україна запросить Росію до участі в переговорах у рамках "Кримської платформи", де йтиметься про деокупацію півострова.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
"Однозначно, будемо запрошувати. Ми це вже оголосили. Ми шукаємо відповідну форму запрошення. Ми вважаємо, що це країна номер один яка повинна брати участь у подібних форматах, бо це країна, яка окупувала Крим, яка несе повну відповідальність за ситуацію в Криму, зокрема щодо захищеного населення, а це 2,5 мільйонів громадян України", - зазначила Джапарова.
Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупацію Криму. На думку глави МЗС, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.
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и еще точнее представляю , что они крокаркают...
(приглашение - это наивность или... как бы многоходовочка? )
чему-нибудь и как-нибудь,
так воспитаньем, слава Богу,
у нас немудрено блеснуть...
Потрібно робити так, щоб кацапня сама просила перемовин.