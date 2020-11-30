Авдеевка останется без воды на 3 дня

Донецкую фильтровальную станцию остановят для ремонта. Из-за этого без воды останутся прифронтовая Авдеевка и 3 расположенных рядом села.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Работа Донецкой фильтровальной станции будет остановлена по заявке энергоснабжающей компании с 15:00 1 декабря до 11:00 4 декабря", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате остановки фильтровальной станции без водоснабжения останутся город Авдеевка (23 тыс. жителей) и населенные пункты Ясиноватского района - с. Ласточкино (556 человек), с. Орловка (743 человек) и пгт Верхнеторецкое (1820 человек), в целом это 26 119 человек.

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Потребителей заранее предупредили о неудобствах.

Кроме того, в Авдеевке есть резервуар питьевой воды объемом 4000 куб. м, из которого вода населению будет подаваться по графику.