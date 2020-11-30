Авдіївка залишиться без води на 3 дні

Донецьку фільтрувальну станцію зупинять для ремонту. Через це без води залишаться прифронтова Авдіївка і 3 розташовані поруч села.

Про це повідомили в пресслужбі Донецької ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Робота Донецької фільтрувальної станції буде зупинена за заявкою енергопостачальної компанії з 15:00 1 грудня до 11:00 4 грудня", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що в результаті зупинки фільтрувальної станції без водопостачання залишаться місто Авдіївка (23 тис. жителів) і населені пункти Ясинуватського району - с. Ластівчине (556 осіб), с. Орловка (743 осіб) та смт Верхньоторецьке (1820 осіб), в цілому це 26 119 осіб.

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Споживачів заздалегідь попередили про незручності.

Крім того, в Авдіївці є резервуар питної води об'ємом 4000 куб. м, з якого вода населенню подаватиметься за графіком.