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Новости Агрессия России против Украины
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НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе из-за РФ, - Столтенберг

НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе из-за РФ, - Столтенберг

Североатлантический Альянс (НАТО) продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе. Это вызвано увеличением военного присутствия России в оккупированном Крыму.

Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, данный вопрос министры стран-членов Альянса будут обсуждать во время онлайн-конференции 2 декабря.

"Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму. Поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами - Украиной и Грузией", - заявил Столтенберг.

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"Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси", - заявил Столтенберг.

По его словам, министры иностранных дел стран-членов Альянса проведут встречу 1-2 декабря, на которой будут обсуждать данный вопрос.

Автор: 

Крым (26360) НАТО (9934) россия (95339) Черное море (1472) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+13
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30.11.2020 16:12
+10
Я не могу себе представить адекватного человека, кого бы эта новость не порадовала. Мы медленно, но уверенно сближаемся с НАТО, а значит, движемся к своей безопасности.
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30.11.2020 16:11
+10
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30.11.2020 16:15
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30.11.2020 16:10 Ответить
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30.11.2020 16:15 Ответить
RQ-4 "Global Hawk" сьогодні цілий день літав над Чорним морем.
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30.11.2020 16:32 Ответить
Я не могу себе представить адекватного человека, кого бы эта новость не порадовала. Мы медленно, но уверенно сближаемся с НАТО, а значит, движемся к своей безопасности.
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30.11.2020 16:11 Ответить
Але попередньо слід вийти з п.2. Ст 18. "Конвенції Монтре" - про обмеження терміну перебування військових кораблів нечорноморських держав термігом в 21 день...
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30.11.2020 17:48 Ответить
Вийти під приводом нових обставин, нових геополітичних реалій, для ліквідації загрози війни, чи для приборкання агресора - для недопущення розростання масштабів війни... Або вийти просто "по російські" - нікому нічого не пояснюючи..

Бо "за згодою сторін" вийти не вийде, оскільки згадану Конвенцію підписали в 36 році :
Його Величність Король Болгар,
Президент Французької Республіки,
Його Величність Король Великої Британії, Ірландії і
Британських Домініонів за морями,
Імператор Індії,
Його Величність Король Еллінів,
Його Величність Імператор Японії,
Його Величність Король Румунії,
Президент Турецької Республіки,
Центральний Виконавчий Комітет Союзу Радянських Соціалістичних Республік,
Його Величність Король Югославії;
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30.11.2020 18:10 Ответить
Нові історичні реалії. Вже майже нікого з тих підписантів не існує.
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30.11.2020 20:34 Ответить
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30.11.2020 16:12 Ответить
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30.11.2020 16:13 Ответить
Галоперидол, в паціента загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!))
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30.11.2020 16:17 Ответить
Більше баз,гарних та різних !!))
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30.11.2020 16:15 Ответить
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30.11.2020 16:16 Ответить
А вдоль расеюшки укры с натой стаят
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01.12.2020 01:26 Ответить
 
 