Точная дата локдауна еще неизвестна, - Мендель

В Украине по-прежнему сохраняется угроза введения локдауна, но его точная дата еще неизвестна. Власти просчитывают разные варианты с учетом медицинских и экономических показателей.

Об этом сообщила в Instagram пресс-секретарь президента Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет. Изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики", - написала Мендель.

Пресс-секретарь президента отметила, что вероятность введения локдауна зависит от того, как украинцы придерживаются мер противоэпидемической безопасности.

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Напомним, ранее источник в Кабмине сообщил СМИ, что дата локдауна якобы уже согласована. По его словам, локдаун введут с 23 декабря по 15 января.