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Новости Коронавирус и карантин
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Точная дата локдауна еще неизвестна, - Мендель

Точная дата локдауна еще неизвестна, - Мендель

В Украине по-прежнему сохраняется угроза введения локдауна, но его точная дата еще неизвестна. Власти просчитывают разные варианты с учетом медицинских и экономических показателей.

Об этом сообщила в Instagram пресс-секретарь президента Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет. Изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики", - написала Мендель.

Пресс-секретарь президента отметила, что вероятность введения локдауна зависит от того, как украинцы придерживаются мер противоэпидемической безопасности.

Также на Цензор.НЕТ: Во время локдауна транспорт могут полностью остановить, - "слуга народа" Кравчук

Напомним, ранее источник в Кабмине сообщил СМИ, что дата локдауна якобы уже согласована. По его словам, локдаун введут с 23 декабря по 15 января.

Точная дата локдауна еще неизвестна, - Мендель 01

Автор: 

карантин (16729) Мендель (232) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+10
шедеврально менедель послухала і почитала всіх чиновників і урядовців і забацала власний професійний пост по лохдауну
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30.11.2020 18:25
+7
ВІТАЮ Всіх ... куди НЕ глянь ЗМІ , що належать сіоністській БАНДІ злодійського племені + раша , .. РОЗГАНЯЮТЬ страхи- ПАНІКУ ... і будуть до-поки НЕ ВКРАДУТЬ останній РЕСУРС Українців Св.Землю..
..ті "тести" ТІЛЬКИ добавляють страху Людині -ліків ще НЕМА ... і ПРИБУТКИ тим хто каже що пам"ятає Клятву Гіпократа . тому вони свідомо включають ПАНІКУ.... бо ж за даними самого ЦСУ кількість смертей від ковід складає 0.7 % від ВСІХ померлих ... найбільше серцево-судинні і онкологічні захворювання .. про них МОВЧАТЬ бо то НЕдає прибутку .. а тут маски тести вакцина і - ВСЕ це до ОДНОГО місця в РЕАЛЬНОМУ лікуванні .. .. таке ДИКІСТЬ і ВАРВАРСТВО захопили Життєвий простір... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ Люди ... повторю ПСИХІЧНІ втрати Людини ВТРИЧІ перевершують ФІЗИЧНІ ... а от ЗНАННЯМ-розумом МОЖУТЬ вберегтися ... ВИХОВУЙТЕ Силу Духу і формуйте моцний Організм все Життя ..наснаги і Здоров"я
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30.11.2020 18:26
+7
- Менедель.......
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30.11.2020 18:27
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Правила форума Совет форумчан
Лох-Дауна
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30.11.2020 18:23 Ответить
А кто такая МЕНЕДЕЛЬ???
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30.11.2020 18:27 Ответить
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30.11.2020 18:32 Ответить
Робота Мєндєль :
Точна дата локдауну ще невідома, - Мендель - Цензор.НЕТ 2738
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30.11.2020 19:13 Ответить
Это мандень...
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30.11.2020 19:21 Ответить
Мендель - шмендель- какая разница?
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30.11.2020 19:29 Ответить
шедеврально менедель послухала і почитала всіх чиновників і урядовців і забацала власний професійний пост по лохдауну
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30.11.2020 18:25 Ответить
Вот где будет причёсывается Мендель 31 декабря?
а ещё кто-то каждый Новый год ходит в баню 😀😀😀бани закроют ? ( шучу, сауны)
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30.11.2020 18:26 Ответить
Велюр, салон красоты бульвар Вацлава Гавела, 43
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30.11.2020 18:35 Ответить
Так зачем писать то что неизвестно?
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30.11.2020 18:26 Ответить
ВІТАЮ Всіх ... куди НЕ глянь ЗМІ , що належать сіоністській БАНДІ злодійського племені + раша , .. РОЗГАНЯЮТЬ страхи- ПАНІКУ ... і будуть до-поки НЕ ВКРАДУТЬ останній РЕСУРС Українців Св.Землю..
..ті "тести" ТІЛЬКИ добавляють страху Людині -ліків ще НЕМА ... і ПРИБУТКИ тим хто каже що пам"ятає Клятву Гіпократа . тому вони свідомо включають ПАНІКУ.... бо ж за даними самого ЦСУ кількість смертей від ковід складає 0.7 % від ВСІХ померлих ... найбільше серцево-судинні і онкологічні захворювання .. про них МОВЧАТЬ бо то НЕдає прибутку .. а тут маски тести вакцина і - ВСЕ це до ОДНОГО місця в РЕАЛЬНОМУ лікуванні .. .. таке ДИКІСТЬ і ВАРВАРСТВО захопили Життєвий простір... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ Люди ... повторю ПСИХІЧНІ втрати Людини ВТРИЧІ перевершують ФІЗИЧНІ ... а от ЗНАННЯМ-розумом МОЖУТЬ вберегтися ... ВИХОВУЙТЕ Силу Духу і формуйте моцний Організм все Життя ..наснаги і Здоров"я
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30.11.2020 18:26 Ответить
Ликив нема и не буде.а если и появятся то цена будет по 10-20тыс.за упаковку.о цене можно судить глянув сколько сейчас стоят противоревматические препараты применяемые при лечении ковида.такие лекарства может позволить себе только "золотой миллиард".
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30.11.2020 19:13 Ответить
- Менедель.......
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30.11.2020 18:27 Ответить
ну вот менедель она и есть - менедель
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30.11.2020 18:30 Ответить
Мандель
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30.11.2020 19:08 Ответить
це так! але у заголовку було вказано )) - Менедель ))) (шойно виправили))))
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30.11.2020 19:10 Ответить
Исправили и опять неправильно.
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30.11.2020 19:14 Ответить
Гусары, молчать!
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30.11.2020 20:13 Ответить
Дату народження лох-дауна є в інтернеті. ми її знаємо.
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30.11.2020 18:27 Ответить
от мендель я верю! )))

от никому так не верю, как менднльше!!
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30.11.2020 18:27 Ответить
...їй Зюзя після сексу сказав, що точна дата ще невідома
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30.11.2020 19:01 Ответить
ну ..першоджерело ж брехати точно не буде...а тим паче преЗЕдентик ? ))))
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30.11.2020 19:09 Ответить
Ця,пі_рапсня,аж,но слиною сходить варнякаючи про з амок без ключів для даунів
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30.11.2020 18:28 Ответить
Почему не поучиться у соседней Европы ?
у нас все работает, кроме школ Зато тесты всем бесплатно

но надо все через ж...Освободите бизнес от налогов - тогда экспериментируйте
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30.11.2020 18:28 Ответить
Потому что у нас все через ж...)))
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30.11.2020 18:35 Ответить
Как это тесты бесплатно ))? А как же делать бизнес ,деньги,достойную свою жизнь ?
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30.11.2020 19:01 Ответить
мєнєдєль)))
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30.11.2020 18:34 Ответить
от за це вам, редактори "цензора", рекспектюха
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30.11.2020 18:35 Ответить
,,Точная дата локдауна еще неизвестна,,. Из известного-42 годика
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30.11.2020 18:38 Ответить
И то,что мендель зачем то печет га*но в духовке.
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30.11.2020 18:40 Ответить
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30.11.2020 18:41 Ответить
CaДовий теж категорично проти локдауну...

туристичний Львів-ЙОГО БІЗНЕС!
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30.11.2020 19:24 Ответить
Кому не скажи "криворожский лох-даун" - никто не переспрашивает об ком это.....
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30.11.2020 18:42 Ответить
Мендель, ти ще не народила?! Пшла вон підстилка беніна!
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30.11.2020 18:44 Ответить
Соцмережі- це колективний пес Сірко, якому нема чим зайнятися і тому він постійно самого себе лякає.

Намагання привести його до тями- марні.
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30.11.2020 18:46 Ответить
Про локдаун Мєндель взнає останньою...
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30.11.2020 18:47 Ответить
Что, сопля к потолку не прилепает?

Тогда бросьте кости в конце концов.
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30.11.2020 18:50 Ответить
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30.11.2020 18:56 Ответить
А она какой орган? Больше чем Кабинет министров?
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30.11.2020 19:02 Ответить
Ну это ваще...шо пендель может знать? Шо Кловуну в голову приход от конопли пойдет.
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30.11.2020 19:04 Ответить
В воскресенье, 29 ноября, в автобусе "Ковель-Луцк" две пассажирки устроили разборки, которые впоследствии переросли в драку. Их причиной стало отсутствие маски на лице у одной из оппоненток.

https://youtu.be/HNfJ27dNM6M
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30.11.2020 19:07 Ответить
Гряде катастрофа, лікарі на межі: настав час, коли гроші вже нічого не вирішують

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/ekaterina-nozhevnikova.htm Точна дата локдауну ще невідома, - Мендель - Цензор.НЕТ 5662
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/ekaterina-nozhevnikova.htm Катерина Ножевнікова

Обращение к жителям города и области.
По состоянию на 6 утра в городе Одесса
Осталось:
Новое отделение на 90 мест, которое открылось на Троицкой 28/11 - 10 мест (за сутки практически заполнено)
Инфекционка - 2 мужских
Парк Шевченко- 2 м и 2 ж
Водники -0
Еврейская -0
10 Больница - 2 мужских пцр плюс
Все. К вечеру мест уже думаю не будет. Ну либо выпишут ещё десяток пациентов, которые придут ко мне за кислородом после выписки. Вот вам и "65 Процентов загрузки"
В области
Усатово- 17 мест
Беляевка 0
Кодыма 0
Раздельная 8
Любашовка 8
Килия 2
Сарата 8
Черноморск 0
Белгород 0
Подолськ - 70.
Пора видимо переезжать в подолськ.
Но и не это самое страшное. В городе нет мест в реанимациях. Позавчера реанимационного пациента увезли в раздельную. Вчера, в городской больнице врач позвонил родственникам (жена пациента пожилая женщина болеет дома. Тяжело) и посоветовал Срочно найти место в Реанимации любой больницы города потому что муж на кислороде сатурация 75-80 без кислорода ниже 60, нуждается в реанимационных действиях, а мест в Реанимации их стационара нет.
А ещё нет врачей. И когда в апреле покупали Ивл все как безумные, я предупреждала что врачей реаниматологов, анестезиологов и реанимационных сестёр купить будет негде. Так и вышло. Ивл есть, реанимаций нет. Врачей нет.
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30.11.2020 19:19 Ответить
я вижу сотни назначений с гроприназином, или с антибиотиками в капельницах на три листа назначений даже без направления на общий анализ крови!
Я не могу устроить в реанимацию где нет мест. Никто не будет выносить пациента, чтобы положить вашего.
Я не могу и не буду устраивать за деньги главврачам- не предлагаете. Мне все равно сколько у вас денег.
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/gryade-katastrofa-likari-na-mezhi-nastav-chas-koli-groshi-vzhe-nichogo-ne-virishuyut.htm
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30.11.2020 19:22 Ответить
... .. ... збагнув ? . ото ж ..
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30.11.2020 20:12 Ответить
У меня старый дизайн сайта , хоть это хорошая новость
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30.11.2020 19:09 Ответить
У меня тоже . Видать кто-то сильно из сильных пожаловался . С новым дизайном тоже можно было видеть сайт , но непривычно и тяжелее читать и видеть новости .
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30.11.2020 19:24 Ответить
До речі, може бути.
А ми вуха розвісили ...
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01.12.2020 00:16 Ответить
Точна дата локдауну ще невідома, - Мендель - Цензор.НЕТ 4095. .
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30.11.2020 19:12 Ответить
До 22 грудня локлауну точно не буде
Точна дата локдауну ще невідома, - Мендель - Цензор.НЕТ 5352
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30.11.2020 19:49 Ответить
Либо они дебилы либо за нас держат...
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30.11.2020 19:21 Ответить
Новая поговорка:
Понслась пресс-секретарь президента по кочкам!
)
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30.11.2020 19:22 Ответить
А какого хрена ещё эта мандень, сунет сюда свой сопливый нос???
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30.11.2020 19:27 Ответить
к сожалению это не сопли а другая жидкость
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30.11.2020 20:14 Ответить
https://news.24tv.ua/mvf-chomu-pdv-viroste-58-yaki-riziki-koshtoris-2021-kanal-24_n1473038
МВФ справді таке погодив? Чому ПДВ може вирости на 58% у 2021 і які ризики

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30.11.2020 19:37 Ответить
см 1+1)
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30.11.2020 19:46 Ответить
Точна дата локдауну ще невідома, - Мендель - Цензор.НЕТ 2068
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30.11.2020 19:48 Ответить
Мендель Хатаевич -помню. А просто Мендель - это кто такой ?
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30.11.2020 20:04 Ответить
дата лох-дауна известна -21 апреля 2019 года...
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30.11.2020 20:16 Ответить
То значить, карантин вихідного не спрацював, і ви тишком - нишком про це мовчіте.
Вибачте, а за чий кошт банкет? Хто з вас , клоунської шобли відшкодує втрати бізнеса, адже це навіть віслюку було зрозуміло, що таке рішення аж нічого, окрім шкоди, не дасть. У цілому це зрозуміло, коли щось вдаєтся то це ваші досягнення, а коли ні - то народ скинеться. Начувайтеся, це так довго не буде терпітися
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30.11.2020 20:57 Ответить
Деточка, КАК НЕ ИЗВЕСТНА?
Тут всё просто, Берём слово "локдаун". Отбрасываем слог "лок". Остаётся слог "даун". Экстраполируем "даун" на календарь и получаем дату 25 ЯНВАРЯ 1978 ГОДА. Всё просто.
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30.11.2020 21:00 Ответить
Мендель на дембель.
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30.11.2020 21:26 Ответить
Точна дата локдауну ще невідома, - Мендель - Цензор.НЕТ 6831
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01.12.2020 00:15 Ответить
Стягнула.
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01.12.2020 00:18 Ответить
Ослаблять это глагол а не Юля Мендель!
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01.12.2020 07:13 Ответить
 
 