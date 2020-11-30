Точна дата локдауну ще невідома, - Мендель
В Україні як і раніше зберігається загроза введення локдауну, але його точна дата ще невідома. Влада прораховує різні варіанти з урахуванням медичних та економічних показників.
Про це повідомила в Instagram прессекретарка президента Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.
"Можливість локдауну зберігається. При сильному зростанні кількості хворих його потрібно буде запровадити. На цьому сходяться не лише чиновники, а й представники місцевої влади. Однак поки точної дати немає. Вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки", - написала Мендель.
Прессекретарка президента зазначила, що ймовірність введення локдауну залежить від того, як українці дотримуються заходів протиепідемічної безпеки.
Нагадаємо, раніше джерело в Кабміні повідомило ЗМІ, що дата локдауну нібито вже узгоджена. За його словами, локдаун введуть з 23 грудня по 15 січня.
Будь ласка, зачекайте...
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а ещё кто-то каждый Новый год ходит в баню 😀😀😀бани закроют ? ( шучу, сауны)
..ті "тести" ТІЛЬКИ добавляють страху Людині -ліків ще НЕМА ... і ПРИБУТКИ тим хто каже що пам"ятає Клятву Гіпократа . тому вони свідомо включають ПАНІКУ.... бо ж за даними самого ЦСУ кількість смертей від ковід складає 0.7 % від ВСІХ померлих ... найбільше серцево-судинні і онкологічні захворювання .. про них МОВЧАТЬ бо то НЕдає прибутку .. а тут маски тести вакцина і - ВСЕ це до ОДНОГО місця в РЕАЛЬНОМУ лікуванні .. .. таке ДИКІСТЬ і ВАРВАРСТВО захопили Життєвий простір... БУДЬТЕ ПИЛЬНІ Люди ... повторю ПСИХІЧНІ втрати Людини ВТРИЧІ перевершують ФІЗИЧНІ ... а от ЗНАННЯМ-розумом МОЖУТЬ вберегтися ... ВИХОВУЙТЕ Силу Духу і формуйте моцний Організм все Життя ..наснаги і Здоров"я
от никому так не верю, как менднльше!!
у нас все работает, кроме школ Зато тесты всем бесплатно
но надо все через ж...Освободите бизнес от налогов - тогда экспериментируйте
туристичний Львів-ЙОГО БІЗНЕС!
Намагання привести його до тями- марні.
Тогда бросьте кости в конце концов.
https://youtu.be/HNfJ27dNM6M
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/ekaterina-nozhevnikova.htm
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/ekaterina-nozhevnikova.htm Катерина Ножевнікова
Обращение к жителям города и области.
По состоянию на 6 утра в городе Одесса
Осталось:
Новое отделение на 90 мест, которое открылось на Троицкой 28/11 - 10 мест (за сутки практически заполнено)
Инфекционка - 2 мужских
Парк Шевченко- 2 м и 2 ж
Водники -0
Еврейская -0
10 Больница - 2 мужских пцр плюс
Все. К вечеру мест уже думаю не будет. Ну либо выпишут ещё десяток пациентов, которые придут ко мне за кислородом после выписки. Вот вам и "65 Процентов загрузки"
В области
Усатово- 17 мест
Беляевка 0
Кодыма 0
Раздельная 8
Любашовка 8
Килия 2
Сарата 8
Черноморск 0
Белгород 0
Подолськ - 70.
Пора видимо переезжать в подолськ.
Но и не это самое страшное. В городе нет мест в реанимациях. Позавчера реанимационного пациента увезли в раздельную. Вчера, в городской больнице врач позвонил родственникам (жена пациента пожилая женщина болеет дома. Тяжело) и посоветовал Срочно найти место в Реанимации любой больницы города потому что муж на кислороде сатурация 75-80 без кислорода ниже 60, нуждается в реанимационных действиях, а мест в Реанимации их стационара нет.
А ещё нет врачей. И когда в апреле покупали Ивл все как безумные, я предупреждала что врачей реаниматологов, анестезиологов и реанимационных сестёр купить будет негде. Так и вышло. Ивл есть, реанимаций нет. Врачей нет.
Я не могу устроить в реанимацию где нет мест. Никто не будет выносить пациента, чтобы положить вашего.
Я не могу и не буду устраивать за деньги главврачам- не предлагаете. Мне все равно сколько у вас денег.
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/gryade-katastrofa-likari-na-mezhi-nastav-chas-koli-groshi-vzhe-nichogo-ne-virishuyut.htm
А ми вуха розвісили ...
Понслась пресс-секретарь президента по кочкам!
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МВФ справді таке погодив? Чому ПДВ може вирости на 58% у 2021 і які ризики
Вибачте, а за чий кошт банкет? Хто з вас , клоунської шобли відшкодує втрати бізнеса, адже це навіть віслюку було зрозуміло, що таке рішення аж нічого, окрім шкоди, не дасть. У цілому це зрозуміло, коли щось вдаєтся то це ваші досягнення, а коли ні - то народ скинеться. Начувайтеся, це так довго не буде терпітися
Тут всё просто, Берём слово "локдаун". Отбрасываем слог "лок". Остаётся слог "даун". Экстраполируем "даун" на календарь и получаем дату 25 ЯНВАРЯ 1978 ГОДА. Всё просто.