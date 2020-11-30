Точна дата локдауну ще невідома, - Мендель

В Україні як і раніше зберігається загроза введення локдауну, але його точна дата ще невідома. Влада прораховує різні варіанти з урахуванням медичних та економічних показників.

Про це повідомила в Instagram прессекретарка президента Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливість локдауну зберігається. При сильному зростанні кількості хворих його потрібно буде запровадити. На цьому сходяться не лише чиновники, а й представники місцевої влади. Однак поки точної дати немає. Вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки", - написала Мендель.

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Прессекретарка президента зазначила, що ймовірність введення локдауну залежить від того, як українці дотримуються заходів протиепідемічної безпеки.

Нагадаємо, раніше джерело в Кабміні повідомило ЗМІ, що дата локдауну нібито вже узгоджена. За його словами, локдаун введуть з 23 грудня по 15 січня.