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Новости Агрессия России против Украины
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Штатная численность российско-оккупационных войск на Донбассе - 35,5 тысячи человек, - представитель ГУР МО Скибицкий

Штатная численность российско-оккупационных войск на Донбассе - 35,5 тысячи человек, - представитель ГУР МО Скибицкий

Укомплектованность оккупационных военных объединений на востоке Украины - до 80 процентов.

Об этом в эфире передачи "Донбасс.Реалии" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Комментируя проведение российской оккупационной администрацией проверки мобилизационной готовности, Скибицкий отметил, что наиболее укомплектованы тыловые части и подразделения обеспечения наемников РФ.

"Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была обнаружена в ходе проверок 1 и 2 АК комиссией Генерального штаба ВС России, и в авральном порядке сейчас осуществляется устранение недостатков", - заявил представитель ГУР МО Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты устанавливают на Донбассе новые минные заграждения с использованием запрещенных противопехотных мин производства РФ, - разведка

По данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск составляет 35,5 тысячи человек. В 1 и 2 АК проходят службу около 3 тысяч кадровых военных ВС РФ.

Однако, по информации военной разведки Украины, отмечается отток военнослужащих из частей 1 и 2 АК и уменьшение мобилизационного ресурса. Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых "республик" выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд граждан 18-50 лет.

Автор: 

Минобороны (9282) разведка (4168) Донбасс (26955) Скибицкий (290) операция Объединенных сил (6766)


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30.11.2020 19:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SDxzWB1KNkQ

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.......
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30.11.2020 19:10 Ответить
носить вам , не переносить
Штатна чисельність російсько-окупаційних військ на Донбасі - 35,5 тисячі осіб, - представник ГУР МО Скібіцький - Цензор.НЕТ 7431
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30.11.2020 19:34 Ответить
35.5 тыс. проклятых людей вместе с их семьями...
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30.11.2020 21:13 Ответить
 
 