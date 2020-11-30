Штатная численность российско-оккупационных войск на Донбассе - 35,5 тысячи человек, - представитель ГУР МО Скибицкий
Укомплектованность оккупационных военных объединений на востоке Украины - до 80 процентов.
Об этом в эфире передачи "Донбасс.Реалии" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Комментируя проведение российской оккупационной администрацией проверки мобилизационной готовности, Скибицкий отметил, что наиболее укомплектованы тыловые части и подразделения обеспечения наемников РФ.
"Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была обнаружена в ходе проверок 1 и 2 АК комиссией Генерального штаба ВС России, и в авральном порядке сейчас осуществляется устранение недостатков", - заявил представитель ГУР МО Украины.
По данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск составляет 35,5 тысячи человек. В 1 и 2 АК проходят службу около 3 тысяч кадровых военных ВС РФ.
Однако, по информации военной разведки Украины, отмечается отток военнослужащих из частей 1 и 2 АК и уменьшение мобилизационного ресурса. Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых "республик" выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд граждан 18-50 лет.
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