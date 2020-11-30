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Указом Зеленского в Карпатах создан новый национальный парк "Королівські Бескиди"

Указом Зеленского в Карпатах создан новый национальный парк

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании национально-природного парка "Королівські Бескиди" во Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, согласно тексту указа № 526/2020, обнародованного на сайте президента, территория парка охватит 8 691 гектар земель "Старосамборского дочернего лесохозяйственного предприятия "Галсильлис", которые изымаются и предоставляются национальному природному парку в постоянное пользование, и 306 гектаров в пределах Днестровского лесничества, включаемых в его территорию без изъятия у землепользователя.

Кабинет министров Украины обязывается обеспечить утверждение в шестимесячный срок Положения о национальном природном парке "Королівські Бескиди" , а также предусмотреть в проекте госбюджета на 2021 год и последующие годы средства, необходимые для функционирования парка.

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Также Зеленский подписал указ № 525/2020 "О территориях и объектах природно-заповедного фонда общегосударственного назначения", которым объявил объектами общегосударственного значения ландшафтный заказник "Кручи" в Донецкой области, ботанический заказник "Долина ирисов" и парк-памятку садово-паркового искусства "Адамовка" во Львовской области.

Кабмину поручается утвердить положения об объявленных указом заказниках и парке-памятнике садово-паркового искусства общегосударственного значения, обеспечить режим охраны и сохранения созданных территорий и объектов, а также разработать в соответствии с законодательством проекты землеустройства по организации и установлению границ территорий и объектов природно-заповедного фонда, которые объявляются заказниками и парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения.

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Автор: 

заповедник (156) Карпаты (304) указ (528)


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Топ комментарии
+4
все вже вирубали.... хіба змінити назву на "Королівські пеньки"
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30.11.2020 18:48
+4
На Закарпатті депутати Сюртівської ОТГ після присяги заспівали гімн Угорщини.

https://twitter.com/svecha62/status/1333429565545394176
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30.11.2020 18:48
+2
"don't shoot the piano player he is doing his best"
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30.11.2020 18:48
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Молодец еврейчик!!!! Будем считать, что этим указом ты повысил минимальную пенсию на 1000грн. Во долдона выбрали балбесы.
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30.11.2020 18:47 Ответить
все вже вирубали.... хіба змінити назву на "Королівські пеньки"
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30.11.2020 18:48 Ответить
А хто рубав, я вибачаюсь- якісь кацапські зайди?
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30.11.2020 18:52 Ответить
На Закарпатті депутати Сюртівської ОТГ після присяги заспівали гімн Угорщини.

https://twitter.com/svecha62/status/1333429565545394176
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30.11.2020 18:48 Ответить
да какая разница какой гимн петь
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30.11.2020 19:05 Ответить
дійсно.... дорога в селі заасфальтована і освітлена..... можна і гімн Папуа Гвінеї заспівати
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30.11.2020 19:07 Ответить
в Иерусалиме нужно транслировать гимн Хамаса, что бы сшить Израиль...
за ради мира, и ради хороших дорог, и потому что - какая разница!
надо что бы наш жиденек поехал туда и предложил...

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30.11.2020 19:14 Ответить
Да,какаразніца. Потом и землю ,и жизненное пространство
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30.11.2020 21:18 Ответить
"don't shoot the piano player he is doing his best"
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30.11.2020 18:48 Ответить
Гарна справа- бо природа сама себе не захистить.
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30.11.2020 18:51 Ответить
Охрененная,когда кинули учителей и врачей на бабло и разворовали ковидфонт.Вы,зебилы,все олигофрены
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30.11.2020 19:32 Ответить
В пані десь клепка вилетіла? То шукайте іі швиденько.
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30.11.2020 19:34 Ответить
Угу,у кого еще вылетела та клепка -словили зелю на воровстве на "Большой стройке",так оно решило на заповедниках воровать...а то что из за ковидфонда МВФ нам транш не дадут уже окончательно,что в бюджет не вошли зарплаты ни врачам ,ни учителям...и вообще,на какой второй срок ваш зекретин надеется,если он даже бюджет сформировать не смог,после полного года своего президенства?))))
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30.11.2020 19:42 Ответить
Ви новину читали- чи у вас вже умовний рефлекс на президента"?
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30.11.2020 19:50 Ответить
Прочитала,что это ,с какого то ляда,будет прописано в бюджете,а зарплаты врачам и учителям-нет
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30.11.2020 20:28 Ответить
А рядом нужно построить концлагерь для венгерских сепаратистов - депутатов местного закарпатского совета, которые после принятия присяги спели Гимн Венгрии.
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30.11.2020 21:02 Ответить
І хто власник парку?
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30.11.2020 23:04 Ответить
НЕОБХОДИМО НА ВЫРУБКУ ЛЕСА НА ГУГЛКАРТАХ ПРОВЕРИТ !!! МОЖЕТ ЭТО УЖЕ ЛЫСЫЕ БЕСКИДЫ !!!???
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01.12.2020 01:46 Ответить
 
 