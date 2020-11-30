Указом Зеленского в Карпатах создан новый национальный парк "Королівські Бескиди"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании национально-природного парка "Королівські Бескиди" во Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, согласно тексту указа № 526/2020, обнародованного на сайте президента, территория парка охватит 8 691 гектар земель "Старосамборского дочернего лесохозяйственного предприятия "Галсильлис", которые изымаются и предоставляются национальному природному парку в постоянное пользование, и 306 гектаров в пределах Днестровского лесничества, включаемых в его территорию без изъятия у землепользователя.

Кабинет министров Украины обязывается обеспечить утверждение в шестимесячный срок Положения о национальном природном парке "Королівські Бескиди" , а также предусмотреть в проекте госбюджета на 2021 год и последующие годы средства, необходимые для функционирования парка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин поддержал создание трех новых заповедников

Также Зеленский подписал указ № 525/2020 "О территориях и объектах природно-заповедного фонда общегосударственного назначения", которым объявил объектами общегосударственного значения ландшафтный заказник "Кручи" в Донецкой области, ботанический заказник "Долина ирисов" и парк-памятку садово-паркового искусства "Адамовка" во Львовской области.

Кабмину поручается утвердить положения об объявленных указом заказниках и парке-памятнике садово-паркового искусства общегосударственного значения, обеспечить режим охраны и сохранения созданных территорий и объектов, а также разработать в соответствии с законодательством проекты землеустройства по организации и установлению границ территорий и объектов природно-заповедного фонда, которые объявляются заказниками и парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Национальный природный парк "Каменская Сечь" будет создан на Херсонщине, - Семерак