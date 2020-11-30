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Новости Местные выборы-2020
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ЦИК распустил городской избирком Овруча Житомирской области

ЦИК распустил городской избирком Овруча Житомирской области

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании 30 ноября рассмотрела отдельные вопросы деятельности Овручской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Коростенского района Житомирской области и приняла решение о досрочном прекращении полномочий всего ее состава.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

5 ноября 2020 года Житомирский окружной административный суд обязал ТИК провести повторный подсчет голосов на выборах депутатов Овручского городского совета и Овручского городского головы. ТИК провела повторный подсчет голосов на 25 участках, однако, согласно постановлению Седьмого апелляционного административного суда от 28 ноября, повторный подсчет должен был проводиться на всех участках округа, а не на отдельных. Кроме того, ТИК не должна была принимать во внимание результаты подсчета голосов избирателей, которые были установлены неполномочным составом комиссии.

Кроме того, в постановлении Житомирского окружного административного суда от 20 ноября 2020 года указывается нарушение ТИК во время повторного подсчета голосов избирателей требований Избирательного кодекса и соответствующего Порядка, утвержденного ЦИК 15 октября 2020 года.

"Поэтому Комиссия, установив факт систематического нарушения указанной комиссией Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины и законов Украины, досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - указывается в сообщении.

При этом местные организации политических партий, представители которых были включены в прекративший полномочия состав, не позднее 15:00 1 декабря 2020 года могут подать в ЦИК кандидатуры для включения в новый состав ТИК. Сама ТИК обязуется после формирования нового состава неотложно выполнить решение суда и установить результаты выборов Овручского городского головы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК досрочно прекратил полномочия Марганецкого на Днепропетровщине и Васильковского на Киевщине городских теризбиркомов

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избирком (199) местные выборы (2752) ЦИК (3644) Житомирская область (1385)


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ЦВК наразі не дуже завантажена, та й Овруч не дуже далеко від Києва - могли б і самі перерахувати (мають право за Законом).
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30.11.2020 20:18 Ответить
Они второй месяц не могут пересчитать.
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30.11.2020 20:52 Ответить
А там ЦВК рахувала? Призначили йолопів - нехай розгрібають.
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30.11.2020 22:08 Ответить
 
 