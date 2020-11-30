ЦВК розпустила міський виборчком Овруча Житомирської області

Центральна виборча комісія України (ЦВК) на засіданні 30 листопада розглянула окремі питання діяльності Овруцької міської територіальної виборчої комісії (ТВК) Коростенського району Житомирської області та прийняла рішення про дострокове припинення повноважень всього її складу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

5 листопада 2020 року Житомирський окружний адміністративний суд зобов'язав ТВК провести повторний підрахунок голосів на виборах депутатів Овруцької міської ради та Овруцького міського голови. ТВК провела повторний підрахунок голосів на 25 дільницях, однак, згідно з постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 28 листопада, повторний підрахунок повинен був проводитися на всіх дільницях округу, а не на окремих. Крім того, ТВК не мала брати до уваги результати підрахунку голосів виборців, які були встановлені неповноважним складом комісії.

Крім того, в постанові Житомирського окружного адміністративного суду від 20 листопада 2020 року вказується порушення ТВК під час повторного підрахунку голосів виборців вимог Виборчого кодексу та відповідного Порядку, затвердженого ЦВК 15 жовтня 2020 року.

Читайте також: На виборчій дільниці Житомирщини, де зафіксована рекордна явка - 98%, розслідують можливі фальсифікації, - прокуратура

"Тому Комісія, встановивши факт систематичного порушення зазначеною комісією Конституції України, Виборчого кодексу України і законів України, достроково припинила повноваження всього її складу", - вказується в повідомленні.

При цьому місцеві організації політичних партій, представники яких були включені в склад, який припинив повноваження, не пізніше 15:00 1 грудня 2020 року можуть подати до ЦВК кандидатури для включення до нового складу ТВК. Сама ТВК зобов'язується після формування нового складу невідкладно виконати рішення суду і встановити результати виборів Овруцького міського голови.