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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - Степанов

Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня не достиг ожидаемого эффекта, так Минздрав не будет рекомендовать продолжать его.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на ЛБ, об этом Степанов сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не придерживались карантина выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста ... мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали ", - сказал он.

На вопрос о возможности продления карантина выходного дня, министр ответил: "Не думаю, что мы будем делать такое предложение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По смертности от коронавируса Украина на 29 месте в Европе, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+33
Убирать надо другого коня. Маленького такого, говнистого, воровитого и трусливого.
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30.11.2020 20:49
+25
Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - Степанов - Цензор.НЕТ 1281
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30.11.2020 20:24
+24
Довбні Зелені, вам ніхто вже не видасть траншів. Не гоните жуті та не фабрикуйте кількість ковідників.
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30.11.2020 20:23
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Ну так переймався ізраїльський досвід.Там теж через три тижні прийшли до висновку,що це неефективно.Ще влітку.
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30.11.2020 21:18 Ответить
идиоты продолжают ставить эксперименты над страной
- а давайте вот это попробуем?

- хорошая идея
бум. все стало хуже
- нет не то, а может так попрорбуем?
- фигня вопрос
бум. все валится к херам
- так, а если тут еще подкрутить?
- кручу
бабах.
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30.11.2020 20:55 Ответить
Лучше и не скажешь, полтора года шараханий и кульбитов из стороны в сторону.
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30.11.2020 20:57 Ответить
//все передохли:
- жаль, у нас было еще много оригинальных идей!.
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30.11.2020 21:12 Ответить
***** ,млядь їх реально з зоопарку в Київ десантували!
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30.11.2020 21:00 Ответить
На гиляку дебілів!
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30.11.2020 21:06 Ответить
А этот Министр без медицинского стажа пусть ответит, а чем он докажет, что введение никому не понятного по термину "интеллектуального локдауна" гарантированно спасет ситуацию с Covid, а не убъет много разного бизнеса и кто за эти абсолютно не просчитанные действия будет отвечать и, главное, как? Ответ готов - никак, даже никого не уволят, а наоборот выпишут премии за интенсивный и вредный труд!!!
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30.11.2020 21:12 Ответить
"этот Министр без медицинского стажа"

І ніхто із Зебидла про це не хрюкне. А коли була в. о. міністра Уляна Супрун з медичною освітою, яка тим хто був на цій посаді до і після неї і не снилась, то кожне деформоване писало про "санітарку яка керує міністерством.
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30.11.2020 21:45 Ответить
Да, гадости на супруншу лили со всех зомбоканалов, а сейчас как то помалкивают, ну им "докторы жизнь" силы дают
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30.11.2020 21:58 Ответить
Да ладно, сегодня же 9800 а было 17000.
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30.11.2020 21:20 Ответить
Якщо "карантин выходного дня не достиг ожидаемого эффекта", то чи буде ефект від "жорстких обмежень, які діятимуть на території країни з 23 грудня до 15 січня"?
https://prm.ua/kabmin-vyznachyvsia-z-datoiu-vvedennia-zhorstkoho-karantynu-v-ukraini-zmi/
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30.11.2020 21:37 Ответить
А тебе и Шмыгалю недосуг было послушать Тимошенко, которая в прямом эфире обращала ваше слабоумие на то, что эта мера вызовет только толпостворение по четвергам и пятницам, а оказалось и по понедельникам. И получили от увеличения плотности потока людей в магазинах, на остановках, в транспорте и на рынках резкий скачок заболеваемости. Юлию Тимошенко срочно в премьеры, иначе эти кризис-менеджеры не только вгонят народ в беспросветную нищету тарифами, но и угробят здоровье нации.
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30.11.2020 22:02 Ответить
Ему веслом бы по **..лу, эффект был бы хорош!
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30.11.2020 22:06 Ответить
Бреше статистіка, лікарям наказують не відправлятм на тести легкі випадки.
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30.11.2020 22:26 Ответить
да потому шо куй все на вас зебилов положили вместе с вашими лохдаунами...
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30.11.2020 22:30 Ответить
Кажуть, в кого є гроші на щоденні тести - ложили на цей карантин. Головне не пропустити перші 3 дні після позиивного теста - прополоскати, змити той "грип" в кишечник. Тому всякі можновладці типу Гевіна Нюсома з Каліфорнії ідуть розважатися в тісному колі, навіть разом з медичними функціонерами, як наче нічого й не було, одразу після роздачі вказівок всім іншим - "замаскуватися і сидіти дома".
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30.11.2020 23:37 Ответить
Бачили, який у нас дефіцит за рік ?
Христя виступала.
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01.12.2020 00:04 Ответить
Кажуть наркоманам CERB пороздавали ...
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01.12.2020 00:35 Ответить
Застрелись придурок...
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01.12.2020 03:31 Ответить
Зелені самі по собі , а люди самі по собі . А тому зараз склалась ситуація , коли ми самі повинні вимагати повний локдаун . Противникам раджу поспілкуватися з реально перехворівшими або членами їх сімей . Але треба вимагати від цієї "влади" не робити як минулого разу дурниці з закриттям транспору - навпаки , треба збільшувати , що можна зробити . А також вони повинні забезпечити всіх працюючих на цей період фінансовою допомогою - нехай в цей час меньше крадуть та заливають катків під офісом зе . А зедороги теж будуть будувати в грудні та січні турки з айзєрами ?
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01.12.2020 06:08 Ответить
Ти сам такий дурний чи тобі соросня платить за кількість слів?
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01.12.2020 10:36 Ответить
По-перше : не "тикайте" незнайомим . Ну а головне - кидайте комп і ховайтесь під діван : соросята йдуть за Вами ! А я підтверджую : поважаю Сороса , Бандеру та США . І ненавиджу зе , бєню та росію . Ще б хтось підказав де Сорос платить за кількість слів , був би щиро вдячний .
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01.12.2020 14:44 Ответить
Вибачайте, не буду тикати.
Сороса правда нема за що поважати, і скоро сподіваюсь багато таємного стане явним, але давайте не будемо забігати наперед.
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01.12.2020 16:53 Ответить
Экспериментаторы! Научный метод: пальцем в небо.
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01.12.2020 07:55 Ответить
@Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта@
а должен был ? Разве это было не очевидно?

На 22 декабря запланированы сьемки "Новогоднего Квартал 95", билеты уже продаются , так до тех пор локдаун врядли введут, а 73% избирателей получат вместо качественной медицины очередной "новогодний квартал" (за который они так дружно голосовали). Может это поможет (вместо локдауна) ))))
73% получат то , что заслуживают....
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01.12.2020 09:15 Ответить
мля, да как же вы *******... это такие же 73% как 25% у пороха! Вам даже мозгов не хватает посчитать явку на выборах и правильный процент... дебилы конченные.
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01.12.2020 13:21 Ответить
Не может такого быть? Величайшие умы в правительстве не могли так лохануться. или все-таки онжелох?
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01.12.2020 09:42 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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01.12.2020 09:44 Ответить
Спалахи ковідів завжди починалися з початком навчального року. Навіть якщо дитина заради експерименту не йшла до школи, то все одно захворівала. Інколи вони навіть трохи перестаравшись, починали віруси вже з кінця серпня. Напевне ніяк не могли дочекатися сезону знущань над нами.

Зате вчительки рожевощокі, щасливі і просто випромінюють здоров'я, поїдаючи життєву силу учнів і батьків. Отак посидиш на батьківських зборах в тій школі, приходиш додому і відразу починає боліти горло. А ми своїх дітей на цей диявольський обід щодня туди ганяємо! Та вони ж їх просто там поїдом їдять, тих нещасних дітей. І де ж візьметься здоров'я у наших дітей? Зрозуміло, чому вони всі так "*******" школу, вчителів і не хочуть туди ходити. Я маю на увазі нормальних дітей, а не сатанят, які ніколи не хворіють там і є любимчиками вчителів.
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01.12.2020 10:45 Ответить
Надо отправлять мозг степанова на карантин.
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01.12.2020 10:30 Ответить
о! а я в одном из своих комментов так и говорил - как облажаются с карантином выходного дня, скажут - вы сами виноваты..... таки да, конячка выдохлась))
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01.12.2020 10:45 Ответить
и сколько цэ лоша будет дома прятаться?
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01.12.2020 10:47 Ответить
корчит из себя библиотечного интилигента......
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01.12.2020 10:47 Ответить
Как говорит наш дорогой шеф.."Если человек идиот, то это на долго..."
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01.12.2020 11:35 Ответить
https://ru.krymr.com/a/obzor-krymskoj-pressy/30181342.html
«Лица, не отягощенные интеллектом»
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01.12.2020 11:38 Ответить
унас был карантин вообще не заметил аххахх
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01.12.2020 12:13 Ответить
Бо карантину не було.
Люди плювали на всі ваші розпорядження.
Штрафів то немає.
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01.12.2020 12:24 Ответить
Не дав результату з причини всеосяжного ДЕБІЛІЗМУ населення. Ми вперто не бажаємо носити МАСКИ. Нам потрібні КОЙКОМІСЦЯ, ШВЛ, КОНЦЕНТРАТОРИ, КИСЕНЬ до кожного ліжка, АНТІТЕЛА і фішичка ВСЕСВІТНІЙ ІМУНИТЕТ. Це наш дебільний мозок приймає, а МАСКУ ні. МИ ВІРЕМО В МАЯЧНЮ, а в МАСКУ НІ.
Політики всі без масок на фото, відео на зверненнях до населення. МИ ЗНАЄМО ЯК ВИГЛЯДАЮТЬ ВАШІ ПИКИ, одіньте МАСКИ. ПОЛІЦІЯ досить бити током полковника ЖУКОВА, його посада не передбачає випробування його током, на вулицях повно порушників. В кожній маршрутці, кожному вагоні метро, в кожному громадському місці по 10, ДЕСЯТЬ, пан ЖУКОВ порушників карантину, які зводять на нівець всі потуги уряду з припинення пандемії. І жодного поліцейського, бо ваші спецовки нічим не відрізняються від одягу громадян, вся ваша влада НА ЛИПУЧКАХ. НА ЛИПУЧКА ПАГОНИ, ШИВРОНИ і як слідство виконання службових обовязків, ВІДІРВАВ З ЛИПУЧКИ СВОЮ ВЛАДУ І НЕМАЄ ПОЛІЦІЇ. ЗАБОРОНІТЬ ЛИПУЧКИ, ПРИШИЙТЕ ВСЕ НАМЕРТВО і ВИСТАВТЕ ЇХ НА ВУЛИЦЮ РЯТУВАТИ КРАЇНУ ВІД ПАНДЕМІЇ. ПОЛІЦІЯ ВАШ ВИХІД. Заставте всіх носити МАСКИ, Народ України і УРЯД дав вам для цього ВСЕ. Зараз питання стоїть, як в 1918 році: ИЛИ МЫ ПОБЕДИМ ВШЕЙ, ИЛИ ВШИ УНИЧТОЖАТ КРАСНУЮ АРМИЮ". Відповідно, або ми всі одягнемо маски, або купка порушників відправить нас на вибіркове медичне сортування. АМІНЬ.
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01.12.2020 13:09 Ответить
Интересно: сколько раз тут уже прозвучало "Как неожиданно" ?
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01.12.2020 13:15 Ответить
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов - Цензор.НЕТ 8078
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01.12.2020 13:29 Ответить
Які ще є засоби відвернути увагу від вкрадених грошей ковідного фонду? Може знову Фокіна запросити?
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01.12.2020 13:30 Ответить
нельзя быть чуть чуть беременной. или беременная или нет.
или полный локдаун с админ ответственностью как в китае. или готовьте койки и кислород.
другого не дано.
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01.12.2020 16:03 Ответить
Капитан Очевидность. Три недели резкость наводил!
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01.12.2020 19:33 Ответить
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