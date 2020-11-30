Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня не достиг ожидаемого эффекта, так Минздрав не будет рекомендовать продолжать его.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом Степанов сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не придерживались карантина выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста ... мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали ", - сказал он.

На вопрос о возможности продления карантина выходного дня, министр ответил: "Не думаю, что мы будем делать такое предложение".

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