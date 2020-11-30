Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня не досяг очікуваного ефекту, тому МОЗ не рекомендуватиме продовжувати його.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це Степанов сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Остаточні результати ми побачимо на наступному тижні, як спрацювали всі без винятку карантини вихідного дня упродовж трьох пар вихідних, які були. Але хочу однозначно сказати, що ми пам'ятаємо, як пройшли перші вихідні, коли, м'яко кажучи, не дотримувалися карантину вихідного дня. Але все-таки бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання ... ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували", - сказав він.
На запитання про можливість продовження карантину вихідного дня, міністр відповів: "Не думаю, що ми будемо робити таку пропозицію".
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- а давайте вот это попробуем?
- хорошая идея
бум. все стало хуже
- нет не то, а может так попрорбуем?
- фигня вопрос
бум. все валится к херам
- так, а если тут еще подкрутить?
- кручу
бабах.
- жаль, у нас было еще много оригинальных идей!.
І ніхто із Зебидла про це не хрюкне. А коли була в. о. міністра Уляна Супрун з медичною освітою, яка тим хто був на цій посаді до і після неї і не снилась, то кожне деформоване писало про "санітарку яка керує міністерством.
https://prm.ua/kabmin-vyznachyvsia-z-datoiu-vvedennia-zhorstkoho-karantynu-v-ukraini-zmi/
Христя виступала.
Сороса правда нема за що поважати, і скоро сподіваюсь багато таємного стане явним, але давайте не будемо забігати наперед.
а должен был ? Разве это было не очевидно?
На 22 декабря запланированы сьемки "Новогоднего Квартал 95", билеты уже продаются , так до тех пор локдаун врядли введут, а 73% избирателей получат вместо качественной медицины очередной "новогодний квартал" (за который они так дружно голосовали). Может это поможет (вместо локдауна) ))))
73% получат то , что заслуживают....
Зате вчительки рожевощокі, щасливі і просто випромінюють здоров'я, поїдаючи життєву силу учнів і батьків. Отак посидиш на батьківських зборах в тій школі, приходиш додому і відразу починає боліти горло. А ми своїх дітей на цей диявольський обід щодня туди ганяємо! Та вони ж їх просто там поїдом їдять, тих нещасних дітей. І де ж візьметься здоров'я у наших дітей? Зрозуміло, чому вони всі так "*******" школу, вчителів і не хочуть туди ходити. Я маю на увазі нормальних дітей, а не сатанят, які ніколи не хворіють там і є любимчиками вчителів.
«Лица, не отягощенные интеллектом»
Люди плювали на всі ваші розпорядження.
Штрафів то немає.
Політики всі без масок на фото, відео на зверненнях до населення. МИ ЗНАЄМО ЯК ВИГЛЯДАЮТЬ ВАШІ ПИКИ, одіньте МАСКИ. ПОЛІЦІЯ досить бити током полковника ЖУКОВА, його посада не передбачає випробування його током, на вулицях повно порушників. В кожній маршрутці, кожному вагоні метро, в кожному громадському місці по 10, ДЕСЯТЬ, пан ЖУКОВ порушників карантину, які зводять на нівець всі потуги уряду з припинення пандемії. І жодного поліцейського, бо ваші спецовки нічим не відрізняються від одягу громадян, вся ваша влада НА ЛИПУЧКАХ. НА ЛИПУЧКА ПАГОНИ, ШИВРОНИ і як слідство виконання службових обовязків, ВІДІРВАВ З ЛИПУЧКИ СВОЮ ВЛАДУ І НЕМАЄ ПОЛІЦІЇ. ЗАБОРОНІТЬ ЛИПУЧКИ, ПРИШИЙТЕ ВСЕ НАМЕРТВО і ВИСТАВТЕ ЇХ НА ВУЛИЦЮ РЯТУВАТИ КРАЇНУ ВІД ПАНДЕМІЇ. ПОЛІЦІЯ ВАШ ВИХІД. Заставте всіх носити МАСКИ, Народ України і УРЯД дав вам для цього ВСЕ. Зараз питання стоїть, як в 1918 році: ИЛИ МЫ ПОБЕДИМ ВШЕЙ, ИЛИ ВШИ УНИЧТОЖАТ КРАСНУЮ АРМИЮ". Відповідно, або ми всі одягнемо маски, або купка порушників відправить нас на вибіркове медичне сортування. АМІНЬ.
или полный локдаун с админ ответственностью как в китае. или готовьте койки и кислород.
другого не дано.