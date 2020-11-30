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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов

Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня не досяг очікуваного ефекту, тому МОЗ не рекомендуватиме продовжувати його.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це Степанов сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Остаточні результати ми побачимо на наступному тижні, як спрацювали всі без винятку карантини вихідного дня упродовж трьох пар вихідних, які були. Але хочу однозначно сказати, що ми пам'ятаємо, як пройшли перші вихідні, коли, м'яко кажучи, не дотримувалися карантину вихідного дня. Але все-таки бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання ... ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували", - сказав він.

На запитання про можливість продовження карантину вихідного дня, міністр відповів: "Не думаю, що ми будемо робити таку пропозицію".

Читайте також: Вперше з вересня зафіксовано зниження кількості хворих на COVID-19 за тиждень, - ВООЗ

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+33
Убирать надо другого коня. Маленького такого, говнистого, воровитого и трусливого.
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30.11.2020 20:49
+25
Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - Степанов - Цензор.НЕТ 1281
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30.11.2020 20:24
+24
Довбні Зелені, вам ніхто вже не видасть траншів. Не гоните жуті та не фабрикуйте кількість ковідників.
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30.11.2020 20:23
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Ну так переймався ізраїльський досвід.Там теж через три тижні прийшли до висновку,що це неефективно.Ще влітку.
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30.11.2020 21:18 Відповісти
идиоты продолжают ставить эксперименты над страной
- а давайте вот это попробуем?

- хорошая идея
бум. все стало хуже
- нет не то, а может так попрорбуем?
- фигня вопрос
бум. все валится к херам
- так, а если тут еще подкрутить?
- кручу
бабах.
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30.11.2020 20:55 Відповісти
Лучше и не скажешь, полтора года шараханий и кульбитов из стороны в сторону.
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30.11.2020 20:57 Відповісти
//все передохли:
- жаль, у нас было еще много оригинальных идей!.
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30.11.2020 21:12 Відповісти
***** ,млядь їх реально з зоопарку в Київ десантували!
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30.11.2020 21:00 Відповісти
На гиляку дебілів!
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30.11.2020 21:06 Відповісти
А этот Министр без медицинского стажа пусть ответит, а чем он докажет, что введение никому не понятного по термину "интеллектуального локдауна" гарантированно спасет ситуацию с Covid, а не убъет много разного бизнеса и кто за эти абсолютно не просчитанные действия будет отвечать и, главное, как? Ответ готов - никак, даже никого не уволят, а наоборот выпишут премии за интенсивный и вредный труд!!!
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30.11.2020 21:12 Відповісти
"этот Министр без медицинского стажа"

І ніхто із Зебидла про це не хрюкне. А коли була в. о. міністра Уляна Супрун з медичною освітою, яка тим хто був на цій посаді до і після неї і не снилась, то кожне деформоване писало про "санітарку яка керує міністерством.
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30.11.2020 21:45 Відповісти
Да, гадости на супруншу лили со всех зомбоканалов, а сейчас как то помалкивают, ну им "докторы жизнь" силы дают
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30.11.2020 21:58 Відповісти
Да ладно, сегодня же 9800 а было 17000.
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30.11.2020 21:20 Відповісти
Якщо "карантин выходного дня не достиг ожидаемого эффекта", то чи буде ефект від "жорстких обмежень, які діятимуть на території країни з 23 грудня до 15 січня"?
https://prm.ua/kabmin-vyznachyvsia-z-datoiu-vvedennia-zhorstkoho-karantynu-v-ukraini-zmi/
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30.11.2020 21:37 Відповісти
А тебе и Шмыгалю недосуг было послушать Тимошенко, которая в прямом эфире обращала ваше слабоумие на то, что эта мера вызовет только толпостворение по четвергам и пятницам, а оказалось и по понедельникам. И получили от увеличения плотности потока людей в магазинах, на остановках, в транспорте и на рынках резкий скачок заболеваемости. Юлию Тимошенко срочно в премьеры, иначе эти кризис-менеджеры не только вгонят народ в беспросветную нищету тарифами, но и угробят здоровье нации.
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30.11.2020 22:02 Відповісти
Ему веслом бы по **..лу, эффект был бы хорош!
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30.11.2020 22:06 Відповісти
Бреше статистіка, лікарям наказують не відправлятм на тести легкі випадки.
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30.11.2020 22:26 Відповісти
да потому шо куй все на вас зебилов положили вместе с вашими лохдаунами...
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30.11.2020 22:30 Відповісти
Кажуть, в кого є гроші на щоденні тести - ложили на цей карантин. Головне не пропустити перші 3 дні після позиивного теста - прополоскати, змити той "грип" в кишечник. Тому всякі можновладці типу Гевіна Нюсома з Каліфорнії ідуть розважатися в тісному колі, навіть разом з медичними функціонерами, як наче нічого й не було, одразу після роздачі вказівок всім іншим - "замаскуватися і сидіти дома".
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30.11.2020 23:37 Відповісти
Бачили, який у нас дефіцит за рік ?
Христя виступала.
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01.12.2020 00:04 Відповісти
Кажуть наркоманам CERB пороздавали ...
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01.12.2020 00:35 Відповісти
Застрелись придурок...
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01.12.2020 03:31 Відповісти
Зелені самі по собі , а люди самі по собі . А тому зараз склалась ситуація , коли ми самі повинні вимагати повний локдаун . Противникам раджу поспілкуватися з реально перехворівшими або членами їх сімей . Але треба вимагати від цієї "влади" не робити як минулого разу дурниці з закриттям транспору - навпаки , треба збільшувати , що можна зробити . А також вони повинні забезпечити всіх працюючих на цей період фінансовою допомогою - нехай в цей час меньше крадуть та заливають катків під офісом зе . А зедороги теж будуть будувати в грудні та січні турки з айзєрами ?
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01.12.2020 06:08 Відповісти
Ти сам такий дурний чи тобі соросня платить за кількість слів?
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01.12.2020 10:36 Відповісти
По-перше : не "тикайте" незнайомим . Ну а головне - кидайте комп і ховайтесь під діван : соросята йдуть за Вами ! А я підтверджую : поважаю Сороса , Бандеру та США . І ненавиджу зе , бєню та росію . Ще б хтось підказав де Сорос платить за кількість слів , був би щиро вдячний .
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01.12.2020 14:44 Відповісти
Вибачайте, не буду тикати.
Сороса правда нема за що поважати, і скоро сподіваюсь багато таємного стане явним, але давайте не будемо забігати наперед.
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01.12.2020 16:53 Відповісти
Экспериментаторы! Научный метод: пальцем в небо.
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01.12.2020 07:55 Відповісти
@Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта@
а должен был ? Разве это было не очевидно?

На 22 декабря запланированы сьемки "Новогоднего Квартал 95", билеты уже продаются , так до тех пор локдаун врядли введут, а 73% избирателей получат вместо качественной медицины очередной "новогодний квартал" (за который они так дружно голосовали). Может это поможет (вместо локдауна) ))))
73% получат то , что заслуживают....
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01.12.2020 09:15 Відповісти
мля, да как же вы *******... это такие же 73% как 25% у пороха! Вам даже мозгов не хватает посчитать явку на выборах и правильный процент... дебилы конченные.
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01.12.2020 13:21 Відповісти
Не может такого быть? Величайшие умы в правительстве не могли так лохануться. или все-таки онжелох?
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01.12.2020 09:42 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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01.12.2020 09:44 Відповісти
Спалахи ковідів завжди починалися з початком навчального року. Навіть якщо дитина заради експерименту не йшла до школи, то все одно захворівала. Інколи вони навіть трохи перестаравшись, починали віруси вже з кінця серпня. Напевне ніяк не могли дочекатися сезону знущань над нами.

Зате вчительки рожевощокі, щасливі і просто випромінюють здоров'я, поїдаючи життєву силу учнів і батьків. Отак посидиш на батьківських зборах в тій школі, приходиш додому і відразу починає боліти горло. А ми своїх дітей на цей диявольський обід щодня туди ганяємо! Та вони ж їх просто там поїдом їдять, тих нещасних дітей. І де ж візьметься здоров'я у наших дітей? Зрозуміло, чому вони всі так "*******" школу, вчителів і не хочуть туди ходити. Я маю на увазі нормальних дітей, а не сатанят, які ніколи не хворіють там і є любимчиками вчителів.
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01.12.2020 10:45 Відповісти
Надо отправлять мозг степанова на карантин.
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01.12.2020 10:30 Відповісти
о! а я в одном из своих комментов так и говорил - как облажаются с карантином выходного дня, скажут - вы сами виноваты..... таки да, конячка выдохлась))
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01.12.2020 10:45 Відповісти
и сколько цэ лоша будет дома прятаться?
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01.12.2020 10:47 Відповісти
корчит из себя библиотечного интилигента......
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01.12.2020 10:47 Відповісти
Как говорит наш дорогой шеф.."Если человек идиот, то это на долго..."
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01.12.2020 11:35 Відповісти
https://ru.krymr.com/a/obzor-krymskoj-pressy/30181342.html
«Лица, не отягощенные интеллектом»
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01.12.2020 11:38 Відповісти
унас был карантин вообще не заметил аххахх
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01.12.2020 12:13 Відповісти
Бо карантину не було.
Люди плювали на всі ваші розпорядження.
Штрафів то немає.
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01.12.2020 12:24 Відповісти
Не дав результату з причини всеосяжного ДЕБІЛІЗМУ населення. Ми вперто не бажаємо носити МАСКИ. Нам потрібні КОЙКОМІСЦЯ, ШВЛ, КОНЦЕНТРАТОРИ, КИСЕНЬ до кожного ліжка, АНТІТЕЛА і фішичка ВСЕСВІТНІЙ ІМУНИТЕТ. Це наш дебільний мозок приймає, а МАСКУ ні. МИ ВІРЕМО В МАЯЧНЮ, а в МАСКУ НІ.
Політики всі без масок на фото, відео на зверненнях до населення. МИ ЗНАЄМО ЯК ВИГЛЯДАЮТЬ ВАШІ ПИКИ, одіньте МАСКИ. ПОЛІЦІЯ досить бити током полковника ЖУКОВА, його посада не передбачає випробування його током, на вулицях повно порушників. В кожній маршрутці, кожному вагоні метро, в кожному громадському місці по 10, ДЕСЯТЬ, пан ЖУКОВ порушників карантину, які зводять на нівець всі потуги уряду з припинення пандемії. І жодного поліцейського, бо ваші спецовки нічим не відрізняються від одягу громадян, вся ваша влада НА ЛИПУЧКАХ. НА ЛИПУЧКА ПАГОНИ, ШИВРОНИ і як слідство виконання службових обовязків, ВІДІРВАВ З ЛИПУЧКИ СВОЮ ВЛАДУ І НЕМАЄ ПОЛІЦІЇ. ЗАБОРОНІТЬ ЛИПУЧКИ, ПРИШИЙТЕ ВСЕ НАМЕРТВО і ВИСТАВТЕ ЇХ НА ВУЛИЦЮ РЯТУВАТИ КРАЇНУ ВІД ПАНДЕМІЇ. ПОЛІЦІЯ ВАШ ВИХІД. Заставте всіх носити МАСКИ, Народ України і УРЯД дав вам для цього ВСЕ. Зараз питання стоїть, як в 1918 році: ИЛИ МЫ ПОБЕДИМ ВШЕЙ, ИЛИ ВШИ УНИЧТОЖАТ КРАСНУЮ АРМИЮ". Відповідно, або ми всі одягнемо маски, або купка порушників відправить нас на вибіркове медичне сортування. АМІНЬ.
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01.12.2020 13:09 Відповісти
Интересно: сколько раз тут уже прозвучало "Как неожиданно" ?
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01.12.2020 13:15 Відповісти
Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов - Цензор.НЕТ 8078
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01.12.2020 13:29 Відповісти
Які ще є засоби відвернути увагу від вкрадених грошей ковідного фонду? Може знову Фокіна запросити?
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01.12.2020 13:30 Відповісти
нельзя быть чуть чуть беременной. или беременная или нет.
или полный локдаун с админ ответственностью как в китае. или готовьте койки и кислород.
другого не дано.
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01.12.2020 16:03 Відповісти
Капитан Очевидность. Три недели резкость наводил!
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01.12.2020 19:33 Відповісти
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