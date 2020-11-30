Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня не досяг очікуваного ефекту, тому МОЗ не рекомендуватиме продовжувати його.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це Степанов сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Остаточні результати ми побачимо на наступному тижні, як спрацювали всі без винятку карантини вихідного дня упродовж трьох пар вихідних, які були. Але хочу однозначно сказати, що ми пам'ятаємо, як пройшли перші вихідні, коли, м'яко кажучи, не дотримувалися карантину вихідного дня. Але все-таки бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання ... ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували", - сказав він.

На запитання про можливість продовження карантину вихідного дня, міністр відповів: "Не думаю, що ми будемо робити таку пропозицію".

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