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В Турции ужесточают карантин - по будням в стране вводят комендантский час

В Турции ужесточают карантин - по будням в стране вводят комендантский час

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил об ужесточении ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают турецкие СМИ.

Новые меры, которые начинают действовать со вторника, включают комендантский час по всей территории страны по будням - с 21:00 по местному времени до 05:00 утра.

Ограничения также вводят запрет на выход на улицу на выходных - с 21:00 вечера пятницы до 05:00 утра понедельника.

Эрдоган также сообщил, что в рамках новой серии мер молодым людям до 20 лет и пожилым людям старше 65 лет запрещено пользоваться общественным транспортом. Ресторанам разрешено работать только на доставку. Для посещения торговых центров нужно будет оформлять специальный пропуск.

До этого в Турции действовал комендантский час только по выходным. Однако заболеваемость коронавирусом в стране, несмотря на принятые меры, продолжала расти.

С начала вспышки COVID-19 в Турции зафиксировали более 600 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Более 13,5 тыс. человек скончались.

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Автор: 

комендантский час (165) Турция (3369) локдаун (294)


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30.11.2020 21:07 Ответить
что еще раз доказывает, что карантин толку не дает
надо делать упор на оказание помощи, а не ограничивать людей и надеятся на чудо
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30.11.2020 21:12 Ответить
да понятно шо ковидло надуманные мировые сопли, абы революций в мире поменьше, да и предприятия по дешевке скупить, потом отменить и втридорога продать. Аферы мирового масштаба
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30.11.2020 21:22 Ответить
У Эрдогана проблемы покруче революций - курды и несколько миллионов беглых сирийцев. Все *************. Может, там, действительно, оправдано.
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30.11.2020 22:28 Ответить
думал, такие умники ещё в апреле вымерли
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01.12.2020 00:29 Ответить
Умники вымерли в феврале и марте, в апреле остались не захотевшие помирать
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01.12.2020 06:54 Ответить
Ну турки молодцы, собрать жирный куш с туризма, на зиму ввести карантин, шмаре зелёной можно поучиться у Эрдогана.
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30.11.2020 21:50 Ответить
 
 