У Туреччині посилюють карантин - по буднях у країні вводять комендантську годину

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок оголосив про посилення обмежувальних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють турецькі ЗМІ.

Нові заходи, які починають діяти з вівторка, включають комендантську годину по всій території країни по буднях - з 21:00 за місцевим часом до 05:00 ранку.

Обмеження також вводять заборону на вихід на вулицю на вихідних - з 21:00 вечора п'ятниці до 05:00 ранку понеділка.

Ердоган також повідомив, що в межах нової серії заходів молодим людям до 20 років і літнім людям старшим за 65 років заборонено користуватися громадським транспортом. Ресторанам дозволено працювати тільки на доставку. Для відвідування торгових центрів потрібно буде оформляти спеціальний пропуск.

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До цього в Туреччині діяла комендантська година тільки по вихідних. Однак захворюваність коронавірусом у країні, попри вжиті заходи, продовжувала зростати.

Від початку спалаху COVID-19 в Туреччині було зафіксовано понад 600 тис. випадків захворювання коронавірусом. Понад 13,5 тис. осіб померли.

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