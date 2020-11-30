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У Туреччині посилюють карантин - по буднях у країні вводять комендантську годину

У Туреччині посилюють карантин - по буднях у країні вводять комендантську годину

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок оголосив про посилення обмежувальних заходів для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють турецькі ЗМІ.

Нові заходи, які починають діяти з вівторка, включають комендантську годину по всій території країни по буднях - з 21:00 за місцевим часом до 05:00 ранку.

Обмеження також вводять заборону на вихід на вулицю на вихідних - з 21:00 вечора п'ятниці до 05:00 ранку понеділка.

Ердоган також повідомив, що в межах нової серії заходів молодим людям до 20 років і літнім людям старшим за 65 років заборонено користуватися громадським транспортом. Ресторанам дозволено працювати тільки на доставку. Для відвідування торгових центрів потрібно буде оформляти спеціальний пропуск.

Читайте також: COVID-19: у Туреччині вводять комендантську годину, закривають школи й обмежують роботу магазинів та ресторанів

До цього в Туреччині діяла комендантська година тільки по вихідних. Однак захворюваність коронавірусом у країні, попри вжиті заходи, продовжувала зростати.

Від початку спалаху COVID-19 в Туреччині було зафіксовано понад 600 тис. випадків захворювання коронавірусом. Понад 13,5 тис. осіб померли.

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Автор: 

комендантська година (263) Туреччина (3488) локдаун (339)


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30.11.2020 21:07 Відповісти
что еще раз доказывает, что карантин толку не дает
надо делать упор на оказание помощи, а не ограничивать людей и надеятся на чудо
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30.11.2020 21:12 Відповісти
да понятно шо ковидло надуманные мировые сопли, абы революций в мире поменьше, да и предприятия по дешевке скупить, потом отменить и втридорога продать. Аферы мирового масштаба
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30.11.2020 21:22 Відповісти
У Эрдогана проблемы покруче революций - курды и несколько миллионов беглых сирийцев. Все *************. Может, там, действительно, оправдано.
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30.11.2020 22:28 Відповісти
думал, такие умники ещё в апреле вымерли
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01.12.2020 00:29 Відповісти
Умники вымерли в феврале и марте, в апреле остались не захотевшие помирать
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01.12.2020 06:54 Відповісти
Ну турки молодцы, собрать жирный куш с туризма, на зиму ввести карантин, шмаре зелёной можно поучиться у Эрдогана.
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30.11.2020 21:50 Відповісти
 
 