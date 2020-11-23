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Туреччина безкоштовно робитиме щеплення своїм громадянам китайською вакциною проти коронавірусу, - глава МОЗ Коджа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Туреччина безкоштовно робитиме щеплення своїм громадянам китайською вакциною проти коронавірусу, - глава МОЗ Коджа

Громадян Туреччини безкоштовно вакцинуватимуть проти коронавірусної інфекції китайською вакциною Sinovac Biotech.

Про це із посиланням на главу міністерства охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджу пише турецька газета Hürriyet 23 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Першими вакцинують медиків, а після них – людей із хронічними захворюваннями. Коджа заявив, що кількість доз вакцини може сягнути 50 млн. Але той, хто захоче зробити щеплення іншими ліцензованими вакцинами проти COVID-19, зможе зробити це власним коштом, наголосив міністр.

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Глава турецького МОЗ запевнив, що Туреччина зможе виготовити власну вакцину. На результат слід очікувати після 2021 року.

Коджа 19 листопада казав, що Туреччина закупить щонайменше 20 млн доз вакцини проти COVID-19 у китайської Sinovac Biotech у грудні. Як повідомило агентство Reuters, Туреччина стане другим покупцем китайської вакцини після Бразилії.

Oдин із керівників Sinovac Biotech повідомив Reuters 20 листопада, що компанія планує отримати результати клінічних випробувань своєї експериментальної вакцини проти COVID-19 під назвою CoronaVac вже наступного місяця.

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CoronaVac наразі у третій фазі глобальних клінічних випробувань, які проводять у Бразилії, Індонезії та Туреччині. Попередні результати першої та другої фаз досліджень, отримані минулого тижня, продемонстрували, що вакцина формує швидку імунну відповідь, але нижчий рівень антитіл, аніж у тих, хто вже перехворів на COVID-19.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Російська вакцина - лише в якості ветеринарного препарату.
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23.11.2020 12:38
+4
Турция уже привилась бесполезной вакциной с-400
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23.11.2020 12:44
+2
китайцы еще и приплатили небось за рекламу Туреччина безкоштовно робитиме щеплення своїм громадянам китайською вакциною проти коронавірусу, - глава МОЗ Коджа - Цензор.НЕТ 8411
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23.11.2020 13:36
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Зеленые цену умножат на два и всех выстроят в очереди, чтобы никто здоровым оттуда не ушел.
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23.11.2020 12:35 Відповісти
И российской, кстати, тоже.
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23.11.2020 12:36 Відповісти
Російська вакцина - лише в якості ветеринарного препарату.
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23.11.2020 12:38 Відповісти
російською навіть мавп не рекомкендують вацінувати!!! Нехай спочатку своїх лаптєногих рєпоїдів провакцінують. а потій заявляють про ефективність - почитайте їхню статистику і що пишуть самі козломорді...!!!
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23.11.2020 12:44 Відповісти
Турция уже привилась бесполезной вакциной с-400
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23.11.2020 12:44 Відповісти
Достойный пример для подражания. Украина поступит так же, если тотальное воровство не возьмет верх.
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23.11.2020 13:03 Відповісти
Бесплатно, для всех граждан (!)
От этой фразы, будь она произнесена у нас, половина кабмина и верховной рады, будут в обмороке.))
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23.11.2020 13:30 Відповісти
китайцы еще и приплатили небось за рекламу Туреччина безкоштовно робитиме щеплення своїм громадянам китайською вакциною проти коронавірусу, - глава МОЗ Коджа - Цензор.НЕТ 8411
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23.11.2020 13:36 Відповісти
что там в этой отсталой Турции - вот украинцев не только бесплатно вакцинируют, но и 38000грн на лечение оплачивает государство
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23.11.2020 13:45 Відповісти
Евреи хотят закупить российскую вакцину, им ведь наплевать на своих граждан, в отличии от Украины.
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23.11.2020 15:26 Відповісти
ТЫ больше верь мертвейчуку и ОПЗЖ оппым, по его воплям Турки уже производят кацапскую вакцину.
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23.11.2020 18:46 Відповісти
 
 