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США запланували старт вакцинації проти коронавірусу на 11-12 грудня

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США запланували старт вакцинації проти коронавірусу на 11-12 грудня

У США анонсували старт вакцинації проти коронавірусу в країні вже з 11-12 грудня.

Про це заявив керівник американського урядового центру з розробки вакцини проти COVID-19 Монсеф Слауї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Це станеться у випадку, якщо вакцина від Pfizer і BioNTech отримає дозвіл на використання.

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За його словами, 20 листопада компанія Pfizer подала заявку на реєстрацію своєї вакцини в управління з продовольства і медикаментів США для екстреного використання.

На 10 грудня призначено засідання профільного комітету відомства. Якщо він затвердить вакцину, то її відразу почнуть використовувати.

"Наш план полягає в тому, щоб мати можливість доставляти вакцини в місця вакцинації протягом 24 годин з моменту затвердження, тому я очікую, що, можливо, на другий день після затвердження (почнеться вакцинація. - Ред.) - 11 або 12 грудня", - сказав доктор Слауї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лідери G20 і бізнес мають зібрати $5 млрд на вакцину від COVID-19 для бідних країн, - представник глобального партнерства GAVI Оконджо-Івеала

Вакцину вводитимуть пріоритетним групам - медичним працівникам, літнім людям та людям із супутніми захворюваннями.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Всемирный депрессняк уже достал.
Искренне желаю удачи американцам, у Вас получится.
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23.11.2020 08:41
+2
если так быстро сделали прививку от неизвестного науке вируса,

то почему не существует вакцины от спида? США запланували старт вакцинації проти коронавірусу на 11-12 грудня - Цензор.НЕТ 5149
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23.11.2020 08:49
+2
Ну слава Богу! Хоть какой-то свет в окошке. Искренне желаю победы американской вакцине над подлым маленьким говнюком COVID-19!
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23.11.2020 10:03
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Всемирный депрессняк уже достал.
Искренне желаю удачи американцам, у Вас получится.
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23.11.2020 08:41 Відповісти
У тебя депрессняк? А мир тут при чём, болван?
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23.11.2020 09:06 Відповісти
Наша "Зелень" видать уже заказала билеты на эти праздничные даты.... за нашу державу беспокоятся
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23.11.2020 08:43 Відповісти
если так быстро сделали прививку от неизвестного науке вируса,

то почему не существует вакцины от спида? США запланували старт вакцинації проти коронавірусу на 11-12 грудня - Цензор.НЕТ 5149
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23.11.2020 08:49 Відповісти
у гугля спроси.
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23.11.2020 09:09 Відповісти
Потому что люди продолжают трахаться с кем ни попадя без презерватива, а тут хоть заставили носить маски
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23.11.2020 09:21 Відповісти
никого на улице в маске не вижу, все как ходили так и ходят США запланували старт вакцинації проти коронавірусу на 11-12 грудня - Цензор.НЕТ 5503
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23.11.2020 09:23 Відповісти
Попробуй на ведмедя маску натягнути!
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23.11.2020 10:22 Відповісти
Наверное потому что СПИД существует.
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23.11.2020 09:59 Відповісти
Ну слава Богу! Хоть какой-то свет в окошке. Искренне желаю победы американской вакцине над подлым маленьким говнюком COVID-19!
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23.11.2020 10:03 Відповісти
Кстати, наши ученые тоже что-то разрабатывали, но были проблемы с финансированием. А какая картина сейчас, кто в курсе?
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23.11.2020 10:05 Відповісти
Дякуючи Трампу.
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23.11.2020 10:22 Відповісти
 
 