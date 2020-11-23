США запланували старт вакцинації проти коронавірусу на 11-12 грудня
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У США анонсували старт вакцинації проти коронавірусу в країні вже з 11-12 грудня.
Про це заявив керівник американського урядового центру з розробки вакцини проти COVID-19 Монсеф Слауї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Це станеться у випадку, якщо вакцина від Pfizer і BioNTech отримає дозвіл на використання.
За його словами, 20 листопада компанія Pfizer подала заявку на реєстрацію своєї вакцини в управління з продовольства і медикаментів США для екстреного використання.
На 10 грудня призначено засідання профільного комітету відомства. Якщо він затвердить вакцину, то її відразу почнуть використовувати.
"Наш план полягає в тому, щоб мати можливість доставляти вакцини в місця вакцинації протягом 24 годин з моменту затвердження, тому я очікую, що, можливо, на другий день після затвердження (почнеться вакцинація. - Ред.) - 11 або 12 грудня", - сказав доктор Слауї.
Вакцину вводитимуть пріоритетним групам - медичним працівникам, літнім людям та людям із супутніми захворюваннями.
Будь ласка, зачекайте...
Искренне желаю удачи американцам, у Вас получится.
то почему не существует вакцины от спида?