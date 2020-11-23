РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13932 посетителя онлайн
Новости За рубежом Коронавирус и карантин
3 395 13
вакцина (3815) карантин (16730) США (23191) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

США запланировали старт вакцинации против коронавируса на 11-12 декабря

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США запланировали старт вакцинации против коронавируса на 11-12 декабря

В США анонсировали старт вакцинации против коронавируса в стране уже с 11-12 декабря.

Об этом заявил руководитель американского правительственного центра по разработке вакцины против COVID-19 Монсеф Слауи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Это произойдет, если вакцина от Pfizer и BioNTech получит разрешение на использование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Moderna назвала стоимость одной дозы своей вакцины от COVID-19: от $25 до $37

По его словам, 20 ноября компания Pfizer подала заявку на регистрацию своей вакцины в Управление по продовольствию и медикаментам США для экстренного использования.

На 10 декабря назначено заседание профильного комитета ведомства. Если он утвердит вакцину, то ее сразу начнут использовать.

"Наш план состоит в том, чтобы иметь возможность доставлять вакцины в места вакцинации в течение 24 часов с момента утверждения, поэтому я ожидаю, что, возможно, на второй день после утверждения (начнется вакцинация - ред.) - 11 или 12 декабря", - сказал доктор Слауи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры G20 и бизнес должны собрать $5 млрд на вакцину от COVID-19 для бедных стран, - представитель глобального партнерства GAVI Оконджо-Ивеала

Вакцину будут вводить приоритетным группам - медицинским работникам, пожилым людям и людям с сопутствующими заболеваниями.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Всемирный депрессняк уже достал.
Искренне желаю удачи американцам, у Вас получится.
показать весь комментарий
23.11.2020 08:41
+2
если так быстро сделали прививку от неизвестного науке вируса,

то почему не существует вакцины от спида? США запланували старт вакцинації проти коронавірусу на 11-12 грудня - Цензор.НЕТ 5149
показать весь комментарий
23.11.2020 08:49
+2
Ну слава Богу! Хоть какой-то свет в окошке. Искренне желаю победы американской вакцине над подлым маленьким говнюком COVID-19!
показать весь комментарий
23.11.2020 10:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всемирный депрессняк уже достал.
Искренне желаю удачи американцам, у Вас получится.
показать весь комментарий
23.11.2020 08:41 Ответить
У тебя депрессняк? А мир тут при чём, болван?
показать весь комментарий
23.11.2020 09:06 Ответить
Наша "Зелень" видать уже заказала билеты на эти праздничные даты.... за нашу державу беспокоятся
показать весь комментарий
23.11.2020 08:43 Ответить
если так быстро сделали прививку от неизвестного науке вируса,

то почему не существует вакцины от спида? США запланували старт вакцинації проти коронавірусу на 11-12 грудня - Цензор.НЕТ 5149
показать весь комментарий
23.11.2020 08:49 Ответить
у гугля спроси.
показать весь комментарий
23.11.2020 09:09 Ответить
Потому что люди продолжают трахаться с кем ни попадя без презерватива, а тут хоть заставили носить маски
показать весь комментарий
23.11.2020 09:21 Ответить
никого на улице в маске не вижу, все как ходили так и ходят США запланували старт вакцинації проти коронавірусу на 11-12 грудня - Цензор.НЕТ 5503
показать весь комментарий
23.11.2020 09:23 Ответить
Попробуй на ведмедя маску натягнути!
показать весь комментарий
23.11.2020 10:22 Ответить
Наверное потому что СПИД существует.
показать весь комментарий
23.11.2020 09:59 Ответить
Ну слава Богу! Хоть какой-то свет в окошке. Искренне желаю победы американской вакцине над подлым маленьким говнюком COVID-19!
показать весь комментарий
23.11.2020 10:03 Ответить
Кстати, наши ученые тоже что-то разрабатывали, но были проблемы с финансированием. А какая картина сейчас, кто в курсе?
показать весь комментарий
23.11.2020 10:05 Ответить
Дякуючи Трампу.
показать весь комментарий
23.11.2020 10:22 Ответить
 
 