Голубовская заразилась COVID-19, - СМИ
Известная украинская инфекционистка Ольга Голубовская заразилась коронавирусом и находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.
По данным журналистов, накануне вечером Голубовскую доставили в одну из частных клиник столицы. Предварительно, ее состояние оценивают как средней тяжести.
Голубовская - профессор и завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца. С начала пандемии она является одним из самых узнаваемых экспертов по тематике коронавируса.
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Голубовская практикует в Александровской больнице Киева, а также выезжала консультировать больных в других столичных больницах и в регионах.
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От якби ти вийшов, як Грета Тунберг, і Голобовська до тебе підтяглась би...
она свою часть работы сделала.а ты?
Так от Голубовська, теж шаман, тільки шахрайством не займається і черв"яка з бубна не витягує...
Хай береже вас Бог!
они все потом будут косить от вакцинации.. эта гадость только для народа
получается намордники не работают, они же в них ходили..
нет веры этим прохиндеям, дилетантам и ворюгам..
На Цензоре "специалистов" и без тебя хватает...
Но на фото она была в каких то дешевых флизелиновых халатиках - вот и заразилась
Вона - одна з тих « нагнітальщиків ковідної істерії».
2. Адекватні люди сприймають це спокійно.
Одягають маски в людних місцях. Миють руки.
3. Неадекватні, поводять себе як діти, коли чогось лякаються до всрачки. Закривають очі і вуха, і запевняють самі себе, що то все вигадки.
Якщо хвора - нехай одужує.
Все, що треба знати про українську медицину.
До неї як до медика, запитання є?
А те що вона в приватній лікарні а не в своїй, то і самому собі діагноз ставити складно, і своїм коллегам теж. Зазвичай лікарі, коли захворюють, лікуються в "чужих" колег, так що нічого дивного!