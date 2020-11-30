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Новости Коронавирус и карантин
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Голубовская заразилась COVID-19, - СМИ

Голубовская заразилась COVID-19, - СМИ

Известная украинская инфекционистка Ольга Голубовская заразилась коронавирусом и находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, накануне вечером Голубовскую доставили в одну из частных клиник столицы. Предварительно, ее состояние оценивают как средней тяжести.

Голубовская - профессор и завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца. С начала пандемии она является одним из самых узнаваемых экспертов по тематике коронавируса.

Также на Цензор.НЕТ: Голубовская о COVID-19: В Украине увеличивается смертность у более молодых людей. Это просто страшно. Пик еще впереди

Голубовская практикует в Александровской больнице Киева, а также выезжала консультировать больных в других столичных больницах и в регионах.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская (72)


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Топ комментарии
+17
Стольким помогала от ковида, не удивительно что и сама заразилась. Выздоровления!
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30.11.2020 21:03
+14
Понабежало позлорадствовать. Чем больше контактов, тем больше шансов заразиться, независимо от того, какие маски носите.
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30.11.2020 21:10
+8
она рекомендует...а выбирать тебе выполнять или нет.
она свою часть работы сделала.а ты?
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30.11.2020 21:20
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Нічого, вона навіть пандемію свинячого грипу якось пережила.
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30.11.2020 21:01 Ответить
Стольким помогала от ковида, не удивительно что и сама заразилась. Выздоровления!
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30.11.2020 21:03 Ответить
Сорри за резкость но как у переболевшего Ковид, накипело. Я проклинал Голубовскую когда лечился, потому что не болезнь, а ее коммуникация в тот период доставляли основные проблемы нашей семье. Почитаешь паническую Голубовскую и сразу появляется оддышка. Она с таких неистовством прям загоняла в могилу всех заболевших. Тварь и на детей гнала черноту. Только многолетнее чтение ее публикаций на цензоре и мегакритическое отношение к ней как к коррупционеру. удерживало психику в равновесии.
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30.11.2020 22:14 Ответить
Она и "заболела" для нагнетания, как и все они. Одышка - да, у многих на нервной почве. Не обращайте внимания.
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30.11.2020 22:21 Ответить
Оддышка, да и все симптомы ковид на фоне паники могут иметь психосоматичпескую природу. Врачей учат этики коммункации в институте, есть такое понятия "ятрогении" когда слово врача может стать причиной болезни в том числе смертельной. Поэтому поведение Голубовской не просто паническое, оно глубоко не профессиональное, это не врач, это делец, который ни черта не смыслит в современной медицине и даже толком не знает что такое "доказательная медицина".
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30.11.2020 22:33 Ответить
К сожалению, не все это знают и поддаются панике. Думаю, все она знает, но мелет свое - на лоха.
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30.11.2020 22:36 Ответить
На продажи скорей(
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30.11.2020 22:38 Ответить
Наверное, поэтому дети болеют легко, бо они не парятся, шо им кровати в больничке не хватит, или кислорода, или врача, или денег на лечение...
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30.11.2020 22:48 Ответить
Одужання, звісно. В чому не сумніваюсь. Паніки треба менше сіять серед населення. У нас і так вже до масової параної нехворих недовго.
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30.11.2020 21:03 Ответить
Вы добрый)
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30.11.2020 22:24 Ответить
По відшошенню до цієї пані - не дуже. Вона зараз прямо розквітла. Де вона була, коли закривали, скорочували і закривали профільні інститути і лабораторії по всій Україні? Де в інститутах скоротили спеціальності інфекціоністів-епідемологів. В тряпочку мовчала. А тут такий гешефт - одна залишилась. Я вірю в одне: кожному по рилу бумерангом прилетить.
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30.11.2020 22:44 Ответить
А ти де був, коли скорочували лікарів-інфекціоністів, армію "скорочували?
От якби ти вийшов, як Грета Тунберг, і Голобовська до тебе підтяглась би...
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01.12.2020 08:13 Ответить
Мабуть маску не носила.
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30.11.2020 21:04 Ответить
Понабежало позлорадствовать. Чем больше контактов, тем больше шансов заразиться, независимо от того, какие маски носите.
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30.11.2020 21:10 Ответить
это вона как??? и... вот...а они ещё что то там нам рекомендуют...
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30.11.2020 21:15 Ответить
она рекомендует...а выбирать тебе выполнять или нет.
она свою часть работы сделала.а ты?
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30.11.2020 21:20 Ответить
Великая "инфекционистка", ты одна мелькаешь, какой смысл намордников от простуды?
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30.11.2020 21:19 Ответить
Сенс "намордників" - зменшити швидкість розповсюдження захворювання і навантаження на медичну систему. Хоча зрозуміло це лише для людей здатних збагнути значення слова сенс.
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30.11.2020 21:40 Ответить
Голубовская- очень хороший врач. Не знаю, она ли спасала Юлию Тимошенко, но Порошенко с тяжелейшей формой COVID именно она поставила на ноги, за что ей искренняя благодарность. Скорейшего выздоровления, доктор Голубовская!
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30.11.2020 21:27 Ответить
Ну дело не трудное, поставить на ноги того, кто не болел. Откачали пару кг и всё
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30.11.2020 21:35 Ответить
Голубовская не врач, а делец в белом халате. Точка.
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30.11.2020 22:21 Ответить
Если врачей чмырить,они перестанут нас лечить
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30.11.2020 21:34 Ответить
Серйозно? А хто це?
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30.11.2020 21:42 Ответить
Ну як тобі пояснити, от у вас, у племені Мумбо-Юмбо, є шаман який з бубну, біля хворого, витягає черв"яка.
Так от Голубовська, теж шаман, тільки шахрайством не займається і черв"яка з бубна не витягує...
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01.12.2020 08:18 Ответить
А, це та тьотя що ******** канали медведчука і мураєва, гадила на Супрун і розганяла коронавірусну паніку заради паніки...
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30.11.2020 21:51 Ответить
пруф.
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30.11.2020 22:42 Ответить
Не гавкайте шавки, пусть женщина выздоравливает.
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30.11.2020 22:26 Ответить
Пусть она сначала заболеет.
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30.11.2020 22:38 Ответить
Швидкого одужання, пані Оля!
Хай береже вас Бог!
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30.11.2020 22:30 Ответить
они наверное получают выплаты, в отличие народа.. то санитар степанов, то другая шваль, и все на неделю уходят на больничный с огромными выплатами, сколько им платят за ковид?

они все потом будут косить от вакцинации.. эта гадость только для народа
получается намордники не работают, они же в них ходили..
нет веры этим прохиндеям, дилетантам и ворюгам..
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30.11.2020 22:36 Ответить
Иди в санитары, помогай людям. А?
На Цензоре "специалистов" и без тебя хватает...
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01.12.2020 08:21 Ответить
пусть эта шваль, пойдет на банковую, пообщается с другой швалью..
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30.11.2020 22:37 Ответить
а почему она без намордника, ее хоть оштрафовали?
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30.11.2020 22:39 Ответить
Ватница, умняка лепила везде, что при совке все было четко...
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30.11.2020 23:03 Ответить
Вообще противочумный костюм лучше защищает

Но на фото она была в каких то дешевых флизелиновых халатиках - вот и заразилась
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30.11.2020 23:04 Ответить
Шаидкого одужання , пані Голубовській !!
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30.11.2020 23:08 Ответить
Занадто багато говорила про ковід.
Вона - одна з тих « нагнітальщиків ковідної істерії».
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30.11.2020 23:27 Ответить
1. Так. Ліків від COVID 19 немає.
2. Адекватні люди сприймають це спокійно.
Одягають маски в людних місцях. Миють руки.
3. Неадекватні, поводять себе як діти, коли чогось лякаються до всрачки. Закривають очі і вуха, і запевняють самі себе, що то все вигадки.
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30.11.2020 23:48 Ответить
Голубовська заразилася COVID-19, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7256
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30.11.2020 23:35 Ответить
А заразилась в поликлинике Крыжополя во время инспекции или в во время обмена опытом в на горнолыжном курорте в Альпах?
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30.11.2020 23:38 Ответить
Меньше каркать надо.
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30.11.2020 23:40 Ответить
Я заходила на її фб і дивувалася, коли вона встигає працювати.
Якщо хвора - нехай одужує.
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30.11.2020 23:49 Ответить
Всіякі блохєри - це і є робота.
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01.12.2020 09:41 Ответить
Люди ще 3 місяці зими, найважчі місяці, холодні, будьте свідомі носіть маски й не слухайте провокаторів, всього то потрібно витримати доки не почнеться вакцинація, якщо не для себе то подумайте хоч за своїх батьків і дідів з бабками.
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01.12.2020 00:18 Ответить
Вакцинируйтесь иначе. Раз в 10 лет болячки типа придумывают, ну было уже, 1999, 2009 и вот 2019 ))))
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01.12.2020 06:59 Ответить
Практикує в Олександрівській, а лікується - у приватній. Мабуть місць не було...
Все, що треба знати про українську медицину.
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01.12.2020 06:40 Ответить
Вона лікар а не чиновник, грошей не розподіляє...
До неї як до медика, запитання є?
А те що вона в приватній лікарні а не в своїй, то і самому собі діагноз ставити складно, і своїм коллегам теж. Зазвичай лікарі, коли захворюють, лікуються в "чужих" колег, так що нічого дивного!
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01.12.2020 08:27 Ответить
Почему в приватной клинике? Не хотят лечиться в государственных клиниках. Да и протоколы лечения там , скорей всего, другие. Тестирование постоянное. Думаю, ничего страшного с ней не случится. Вот класс моих детей закрыли на две недели и два учителя с тяжелой пневмонией сейчас в больнице - вот за них я очень переживаю. Тем более , что одна из них в возрасте.
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01.12.2020 07:42 Ответить
Супер-новость: маски помогают не всем, а только тем кто их носит и часто меняет. Сейчас у многих взрыв мозга, глобальное переосмысление, знаки вопроса и отпавшая челюсть. Да, маска не на морде а в сумке не помогает от ковида. Шо, не знали?! ))
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01.12.2020 12:59 Ответить
 
 