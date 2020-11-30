Голубовская заразилась COVID-19, - СМИ

Известная украинская инфекционистка Ольга Голубовская заразилась коронавирусом и находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщает ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, накануне вечером Голубовскую доставили в одну из частных клиник столицы. Предварительно, ее состояние оценивают как средней тяжести.

Голубовская - профессор и завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца. С начала пандемии она является одним из самых узнаваемых экспертов по тематике коронавируса.

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Голубовская практикует в Александровской больнице Киева, а также выезжала консультировать больных в других столичных больницах и в регионах.