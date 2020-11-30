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Голубовська заразилася COVID-19, - ЗМІ
Відома українська інфекціоністка Ольга Голубовська заразилася коронавірусом і перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.
Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
За даними журналістів, напередодні ввечері Голубовську доставили в одну з приватних клінік столиці. Попередньо, її стан оцінюють як середньої тяжкості.
Голубовська - професорка і завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця. Від початку пандемії вона є одним із найбільш упізнаваних експертів з тематики коронавірусу.
Голубовська практикує в Олександрівській лікарні Києва, а також виїжджала консультувати хворих в інших столичних лікарнях і в регіонах.
Топ коментарі
+17 Olia Prokofieva
показати весь коментар30.11.2020 21:03
+14 pacerhard melina
показати весь коментар30.11.2020 21:10
+8 Гыг с Вами
показати весь коментар30.11.2020 21:20
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От якби ти вийшов, як Грета Тунберг, і Голобовська до тебе підтяглась би...
она свою часть работы сделала.а ты?
Так от Голубовська, теж шаман, тільки шахрайством не займається і черв"яка з бубна не витягує...
Хай береже вас Бог!
они все потом будут косить от вакцинации.. эта гадость только для народа
получается намордники не работают, они же в них ходили..
нет веры этим прохиндеям, дилетантам и ворюгам..
На Цензоре "специалистов" и без тебя хватает...
Но на фото она была в каких то дешевых флизелиновых халатиках - вот и заразилась
Вона - одна з тих « нагнітальщиків ковідної істерії».
2. Адекватні люди сприймають це спокійно.
Одягають маски в людних місцях. Миють руки.
3. Неадекватні, поводять себе як діти, коли чогось лякаються до всрачки. Закривають очі і вуха, і запевняють самі себе, що то все вигадки.
Якщо хвора - нехай одужує.
Все, що треба знати про українську медицину.
До неї як до медика, запитання є?
А те що вона в приватній лікарні а не в своїй, то і самому собі діагноз ставити складно, і своїм коллегам теж. Зазвичай лікарі, коли захворюють, лікуються в "чужих" колег, так що нічого дивного!