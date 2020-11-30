Голубовська заразилася COVID-19, - ЗМІ

Відома українська інфекціоністка Ольга Голубовська заразилася коронавірусом і перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

Про це повідомляє ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, напередодні ввечері Голубовську доставили в одну з приватних клінік столиці. Попередньо, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Голубовська - професорка і завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця. Від початку пандемії вона є одним із найбільш упізнаваних експертів з тематики коронавірусу.

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Голубовська практикує в Олександрівській лікарні Києва, а також виїжджала консультувати хворих в інших столичних лікарнях і в регіонах.

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