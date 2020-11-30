Двое мужчин насмерть забили 18-летнего парня под Днепром

Молодой человек отдыхал с друзьями на улице в Новомосковске. По соседству распивала спиртное еще одна компания. Между ними завязалась ссора, которая переросла в драку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 29 ноября.

"Потерпевший вместе с друзьями отдыхали на одной из улиц города. Неподалеку также отдыхали подозреваемые. Во время употребления спиртных напитков между потерпевшим и нападающими возникла ссора, в результате которой 18-летний парень получил телесные повреждения. От которых скончался в больнице на следующий день", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина убил свою жену, после чего застрелился сам. Тела обнаружила дочь, - полиция Николаева

Полицейские задержали двоих подозреваемых - мужчин 38 и 43 лет. Им собираются сообщить о подозрении по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет.