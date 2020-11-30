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Двое мужчин насмерть забили 18-летнего парня под Днепром

Двое мужчин насмерть забили 18-летнего парня под Днепром

Молодой человек отдыхал с друзьями на улице в Новомосковске. По соседству распивала спиртное еще одна компания. Между ними завязалась ссора, которая переросла в драку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 29 ноября.

"Потерпевший вместе с друзьями отдыхали на одной из улиц города. Неподалеку также отдыхали подозреваемые. Во время употребления спиртных напитков между потерпевшим и нападающими возникла ссора, в результате которой 18-летний парень получил телесные повреждения. От которых скончался в больнице на следующий день", - сказано в сообщении.

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Полицейские задержали двоих подозреваемых - мужчин 38 и 43 лет. Им собираются сообщить о подозрении по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет.

Автор: 

драка (2016) Нацполиция (16424) пьянство (867) убийство (6475) Днепропетровская область (3838)


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Топ комментарии
+20
объясните, пожалуйста, фразу "отдыхали на одной из улиц города"
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30.11.2020 21:34
+19
Синька - зло.....
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30.11.2020 21:31
+15
Лежали на тротуарі і дивились на зірки.
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30.11.2020 21:59
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Синька - зло.....
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30.11.2020 21:31 Ответить
с чего такие выводы? в *********** каждый день кого нить расчленяют и ничего...
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30.11.2020 21:35 Ответить
прости любимого
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30.11.2020 21:56 Ответить
от глубины мысли за версту несет кретинизмом
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30.11.2020 22:11 Ответить
Это было ясно еще в 90-х
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01.12.2020 07:46 Ответить
объясните, пожалуйста, фразу "отдыхали на одной из улиц города"
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30.11.2020 21:34 Ответить
это о потенциальной пользе карантина выходного дня...пили бы дома в одиночку-были бы просто с похмела
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30.11.2020 21:36 Ответить
ой не факт
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30.11.2020 22:49 Ответить
Лежали на тротуарі і дивились на зірки.
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30.11.2020 21:59 Ответить
***
наряд полиции приехал
и разогнал октоберфест
пришлось искать другой свободный
подъезд
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30.11.2020 22:02 Ответить
В Новике и "городах" наподобие ему это норма, местные быдлованы тупо бухерят в хлам на улицах, а потом выясняют кто круче
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30.11.2020 23:39 Ответить
Блин, это ж как надо было нарезаться, чтобы забить до смерти пацана, по возрасту их сына! Зверье!
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30.11.2020 21:37 Ответить
Да ладно. не судите с плеча. Сколько историй когда такие пацаны нарезавшись забивают очередного несчастного АТО-шника (или не атошника, но почему то их гораздо чаще). Пусть полиция разбирается, а суд судит.
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30.11.2020 21:46 Ответить
Вот-вот, неужели кого-то подобным зверством можно удивить? Вроде ж не в Исландии какой-то живем или Люксембурге.
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30.11.2020 22:01 Ответить
Забили? Может и одного удара хватить если так попало. Мог упасть и головой удариться. Ну и здоровье самого потерпевшего тоже важно.
И да малолетки быкующие бывают, вполне могли и первыми полезть.
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30.11.2020 21:52 Ответить
хитрий поліцейський доклад. як хоч так і розумій
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30.11.2020 22:05 Ответить
Совок ... голімий совок.. скільки ще має пройти років щоб помінявся той совковий тупий моск ???
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30.11.2020 22:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/390467Це вже нео совок.Та й по планеті зараз ходить привид совка.Навіть у вашій Німеччині бігають з плакатами Членіна.Навіть в США,бігають з такими плакатами.Ця ідеологія для бидла,а його як відомо,дуже багато.
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30.11.2020 22:11 Ответить
Та нехай собі бігають , але тут не бухають на вулицях та в під,іздах а потім не іпашать до смерті одне одного
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30.11.2020 22:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/390467 Проте ваші інтернаціональні комуняки понапускали дикунів.В деяких районах їх більше,ніж німців,а квартири коштують дешево,бо німці звідти тікають.І це не пропаганда.Це мені особисто знайомі казали.Совки в любому випадку це зло.Як ті що в нас,як ті що у вас,як москальські,так і китайські.Це все сволота.
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30.11.2020 22:25 Ответить
Згоден
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01.12.2020 06:56 Ответить
Только в мая черножопых в Дрездене с окон трамваев выкидывают,в годовщину бомбежки англичанами.
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30.11.2020 22:34 Ответить
Как-то странно; Потерпевший вместе с друзьями отдыхали на одной из улиц города. Неподалеку также отдыхали подозреваемые, бухали и отдыхали это уже одно и то же ?
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30.11.2020 22:07 Ответить
Чи не пора вести смертну кару? США, яку ми вважаємо демократичною державою, в 30 штатах є смертна кара, а зараз розширили список статей за які покаранням є смертна кара. Берім приклад!
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30.11.2020 22:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/274829 Там не всім її дають.А тільки маніякам і то,дуже довго чекають на вироки.
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30.11.2020 22:28 Ответить
ДА МАЛОЛЕТКИ СЕЙЧАС ******** ПОШЛИ !!!
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30.11.2020 23:15 Ответить
ДЕБИЛЫ !!! РАЗРЕШИТЕ ШОКЕРАМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ !!!
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01.12.2020 00:58 Ответить
СЦЫКУНЬЕ КОРРУПЦИОННОЕ !!!
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01.12.2020 00:59 Ответить
и что??я почти 30 лет назад просил избавить меня и общество от дибила.он всегда был неадекват.в оконцовке поехал учится в бурсу в Донецк.там без вести и пропал.я благодарен богу!!!вот так походу и тут!!!
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30.11.2020 23:17 Ответить
Огненая вода и дальше будет собирать свои жертвы . кто еще понял .пускай бухает дальше .Водка всегда сильней .ее еще никто не победил .бухай если выбираеш смерть . каждый сам решает .
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01.12.2020 06:12 Ответить
Так було, є і буде!!!
Плебсу завжди треба мухоморів і хліба нажертись, тоді плебсу весело!
І так є "везде", тільки десь сховано, а в нас на вулицях " відпочивають" після "тяжкої" трудової неділі!..!
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01.12.2020 06:25 Ответить
Балдею от стиля милицейских протоколов. "Отдыхали на улице..." Ноябрь месяц...
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01.12.2020 08:52 Ответить
До 10 лет ))
Во всяких Европах- Англии и Швеции - не то что убийство , простое покушение - автоматом ПОЖИЗНЕННОЕ ....
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01.12.2020 13:12 Ответить
а одно время помню новая полиция прям рейды устраивала, катались по городу и выискывали бухарей, по паркам ходили, все ссались даже с бутылкой безалкоголки на лавочке сидеть. Какаяже красивая показуха была, да? Да и патрули катались в прямом смысле слова КАЖДЫЕ 5 минут по маршрутам, сейчас - пустота и тишина. Рэхформа лучшего в мире министра загнулась, а деньжатки то идут, всё больше и больше
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22.12.2020 06:58 Ответить
 
 