Двое мужчин насмерть забили 18-летнего парня под Днепром
Молодой человек отдыхал с друзьями на улице в Новомосковске. По соседству распивала спиртное еще одна компания. Между ними завязалась ссора, которая переросла в драку.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
Трагедия произошла вечером в воскресенье, 29 ноября.
"Потерпевший вместе с друзьями отдыхали на одной из улиц города. Неподалеку также отдыхали подозреваемые. Во время употребления спиртных напитков между потерпевшим и нападающими возникла ссора, в результате которой 18-летний парень получил телесные повреждения. От которых скончался в больнице на следующий день", - сказано в сообщении.
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Полицейские задержали двоих подозреваемых - мужчин 38 и 43 лет. Им собираются сообщить о подозрении по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет.
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наряд полиции приехал
и разогнал октоберфест
пришлось искать другой свободный
подъезд
И да малолетки быкующие бывают, вполне могли и первыми полезть.
Плебсу завжди треба мухоморів і хліба нажертись, тоді плебсу весело!
І так є "везде", тільки десь сховано, а в нас на вулицях " відпочивають" після "тяжкої" трудової неділі!..!
Во всяких Европах- Англии и Швеции - не то что убийство , простое покушение - автоматом ПОЖИЗНЕННОЕ ....