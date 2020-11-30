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Киев осуществляет мероприятия по дестабилизации отношений с Венгрией, - Сийярто

Киев осуществляет мероприятия по дестабилизации отношений с Венгрией, - Сийярто

Украина осуществляет мероприятия по дестабилизации отношений с Венгрией, Венгрия намерен пожаловаться в НАТО на действия Украины относительно закарпатских венгров,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы будем отстаивать закарпатских венгров на всех международных форумах", - рассказал Сиярто.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье. Также изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов.

Следственные действия продолжаются.

Автор: 

Венгрия (1929) Сийярто Петер (318) Закарпатская область (2580)


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Топ комментарии
+50
Криворогуль, пришло время заглянуть в глаза мадьярам.
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30.11.2020 23:19
+40
иди на австрию погавкай пес. вчера еще говном был а тут гляди. взяли в ес хвост распушили цыгане гребаные
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30.11.2020 23:26
+26
Зелене лайно що зараз при владі в Україні множать на нуль навіть мадяри... Здобули...
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30.11.2020 23:21
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Криворогуль, пришло время заглянуть в глаза мадьярам.
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30.11.2020 23:19 Ответить
Намекаешь, что надо снять очередной видосик-гундосик?...
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30.11.2020 23:21 Ответить
венгры---народ кочевник,прародиной ,которой является область восточнее уральских гор.и ЭТО сиярто еще,что то квакает,забирайте своих мадьяров и звездуйте покорять сибирь
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01.12.2020 08:39 Ответить
З усіх фіноугрів,тільки фіни більш меньш порядні люди,а це така сама муйня,як кацапи.
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30.11.2020 23:21 Ответить
неправильно пан написав: з фіноугрів порядні фіни, а всі інші - угри
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30.11.2020 23:37 Ответить
Сиятро от еврейки мамы тому на цыгана не похож как 99% венгеров...
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01.12.2020 00:14 Ответить
Макс, а естонці вам чим заважають? Чи ті ж саами?
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01.12.2020 04:15 Ответить
фины вообще ничего общего с венграми не имеют
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30.11.2020 23:46 Ответить
Великая Мадярщина посыпалась
на карте этого мифа вся Хорватия - венгерская.

мадяры, мы неповоротливые, но с хорватами я вам не завидую - зубами порвут !
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01.12.2020 01:55 Ответить
вот это нам "повезло" с соседями на западе венгры на востоке пуйло а на севере врагами нас сделал и ведет антиукраинскую политику Лукашеску
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30.11.2020 23:21 Ответить
Зелене лайно що зараз при владі в Україні множать на нуль навіть мадяри... Здобули...
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30.11.2020 23:21 Ответить
І балога навіть не допоміг ! ))
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30.11.2020 23:36 Ответить
Це чергове нове обличчя зеленої влади?
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30.11.2020 23:43 Ответить
Нет, Балоги - это Пепины кореша
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01.12.2020 07:55 Ответить
За клоуна то закономірно. Але і при попередньому Клімкін там добре зад їм лизам своїми візитами після подібних заяв мадярської говорящої голови.
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01.12.2020 01:49 Ответить
******* нэ вгодыш...
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30.11.2020 23:22 Ответить
ПРОСЯТЬ В МАДЯРСЬКЕ РИЛО,І МАБУТЬ ВИПРОСЯТЬ, СБУ РЕСПЕКТ, ПОЗАКРИВАТЬ ВСІ МАЛИНИ МАДЯР.
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01.12.2020 09:50 Ответить
вылез чмырь...
тоже величие зачесалось?
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30.11.2020 23:25 Ответить
иди на австрию погавкай пес. вчера еще говном был а тут гляди. взяли в ес хвост распушили цыгане гребаные
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30.11.2020 23:26 Ответить
Мадьяр сийярто капитально сидит на долларовой игле у кремлевского мясника, им должны уже давно заинтересоваться мадьярские органы.
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30.11.2020 23:30 Ответить
Канєшна, і Фінляндія на СРСР нападала, і Грузія на Росію, ось тепер Україна на Угорщину...
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30.11.2020 23:30 Ответить
Просто шлите обсиярто нх
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30.11.2020 23:31 Ответить
Называется "с больной головы на здоровую". Угры они и есть угры
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30.11.2020 23:34 Ответить
мокшане, сэр !
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01.12.2020 01:56 Ответить
це як злодій кричить лапАй злодія,все по кацапському кліше
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01.12.2020 10:33 Ответить
Поглубже им жопу вылизывание!
И вообще это Порошенко нас со всеми поссорил а Зеленский он хороший. Он за мир...
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30.11.2020 23:36 Ответить
Когда уже осуществлятся мероприятия по лоботомии у этой сиарты? Ну что за мразь?
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30.11.2020 23:36 Ответить
Велику Угорщину можна заново відтворити на Уралі - вперед.
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30.11.2020 23:37 Ответить
- Скажи , что пожалуешься в НАТО ...
Киев осуществляет мероприятия по дестабилизации отношений с Венгрией, - Сиярто - Цензор.НЕТ 2963
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30.11.2020 23:39 Ответить
А НЕ ТО СІЯРТО ЗВЕРНЕТЬСЯ В РОССПОРТЛОТО.
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01.12.2020 10:00 Ответить
Россія - Угорщина - Сербія...РУС.
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30.11.2020 23:43 Ответить
Вообще-то, сам факт президентства клована, дискредитирует серьёзность нашей государственности и провоцирует на соперничество различных соседей-конкурентов... Необходимо, как можно скорее исправлять и то и другое...
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30.11.2020 23:45 Ответить
В спортлото пожалуйся,шавка свинособачья
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30.11.2020 23:46 Ответить
Vengri i ES so vsemi soritsia i vediot destrukciju tam.Vygnat ix samix nuzno iz ES i NATO.Naxlebniki zyvut za ciot ES deneg
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30.11.2020 23:56 Ответить
Вот только не тебе про нахлебников говорить.
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01.12.2020 05:00 Ответить
Tak mi i negovorim,kak oni i ne tolko mi.A tut im jesli nenravitsia dveri dlia nix otkrity,no net daze s tankami ix s ES nevygonis
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01.12.2020 09:48 Ответить
Він мені на якогось дебіла-імбецила схожий. Така огидна пика.
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30.11.2020 23:58 Ответить
Венгры- это большой геммор для НАТО и ЕС, подрывающие основы демократии изнутри. Венгрия-это не проблема Украины, а проблема всей Европы
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01.12.2020 00:06 Ответить
Да там обе составляющие бывшей Австро-Венгерской монархии - средоточие всего говна. Если б в ЕС было понятие "ватника", то, наверное, оно звучало бы как "австриец-мадьяр".
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01.12.2020 00:26 Ответить
Основы демократии? Это отказ черножопых принимать подрыв демократии?
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01.12.2020 05:03 Ответить
ГЕММОР ЗНАЧИТЬ ІЗ СРАКИ.
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01.12.2020 10:02 Ответить
Цитата из бессмертного произведения Гашека.
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:

- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.

- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
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01.12.2020 00:16 Ответить
о так, Гашек "любив" мадяр
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01.12.2020 06:12 Ответить
когда разберешься и поймешь что вся Венгрия родом с России все становится на свои места.Хантыманси матьих
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01.12.2020 00:18 Ответить
Не очень понимаю удивление некоторых отписавшихся. Венгры как бы никогда не скрывали, что у них есть претензии ко всем соседям касаемо их венгров и территорий. Венгрия кажется вторая страна после РФ у которой плохие отношения со всеми вокруг. Другой такой в Европе я не знаю.
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01.12.2020 00:24 Ответить
Выдумка, конечно, но хорошо отображает суть дела.
-----------------------------------------
Доклад президенту Рузвельту от его секретаря, когда Венгрия вслед за Германией объявила США войну в декабре 1941 года:
- Господин президент, Венгрия объявила нам войну!
- Венгрия? А что это?
- Королевство в Европе.
- А кто у них король?
- Там нет короля, но есть регент и парламент.
- Короля нет, но это королевство? ммм... А кто регент?
- Адмирал Хорти.
- Адмирал? Так это морская держава?
- Нет, у них нет выхода к морю.
- Ну ладно. А почему они объявили войну? У них есть к нам какие-то претензии?
- Нет.
- К англичанам?
- Нет.
- К русским?
- Нет.
- А к кому же у них есть претензии?
- К Румынии.
- О, так они враги с Румынией?
- Никак нет, они союзники.
Если верить легенде, окончательно охреневший к этому моменту Рузвельт тут сказал:
- Я отказываюсь что-либо понимать.
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01.12.2020 01:17 Ответить
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01.12.2020 04:48 Ответить
https://galinfo.com.ua/articles/yak_vidrodzhuyutsya_imperii_299381.html
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01.12.2020 10:42 Ответить
Уйди, пративный !
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01.12.2020 00:28 Ответить
СРОЧНАЯ ДЕПОРТАЦИЯ ВЕНГРОВ С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
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01.12.2020 00:32 Ответить
И ПУСТЬ НАТО ПОМЕНЯЕТ ВЕНГРИЮ НА УКРАИНУ ЕСЛИ НЕ СЦЫТ !!!
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01.12.2020 00:32 Ответить
Оно пожалуется в НАТО, что в Украине сепары поют венгерский гимн?

Пуйловская подстилка.
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01.12.2020 00:33 Ответить
Потом румыны Буковину обратно захотят, а там глядишь и целая очередь из жертв кацапского империализма.
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01.12.2020 00:43 Ответить
Во как..Выходит Украина уже член НАТО раз Венгрия будет туда жаловаться на Украину.. Хотя, какое отношение имеет НАТО к тому сепаратизму что проповедует Венгрия в Украине..НИКАКОГО,
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01.12.2020 00:49 Ответить
Когда какой-то залетный борзеет, пацаны грозят братвой.
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01.12.2020 00:59 Ответить
ОДНО ПРАВИЛО !!! ЕСЛИ ВЕНГРЫ УГРОЖАЮТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ УКРАИНЫ, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАННЫ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ !!!
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01.12.2020 01:02 Ответить
Короче перефразируем,що говорит Сирьято
Мы будем стоять за спинами закарпатских женщин и детей, не впереди,а сзади и пусть они попробуют стрелять"

Київ здійснює заходи щодо дестабілізації відносин з Угорщиною, - Сійярто - Цензор.НЕТ 2138
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01.12.2020 01:13 Ответить
Хрен там, они смелые только на словах, а так - ссыкло ссыклом!
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01.12.2020 08:00 Ответить
Ну-ка дайте посмотреть на эту сиярту... Не больше блохи, а гонору...Київ здійснює заходи щодо дестабілізації відносин з Угорщиною, - Сійярто - Цензор.НЕТ 5904
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01.12.2020 01:32 Ответить
МОЛЬ И БЛОХА ДВА ЛОХА - МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА !)
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01.12.2020 17:19 Ответить
СБУ провело свою работу с доказательной базой , а дальше работу должен продолжить МИД Украины .Разумно всё оформить и донести до мирового сообщества, кто нам мешает строить неделимую Украину . Может пора расставить точки с этими вмешательствами ???
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01.12.2020 02:07 Ответить
когда этому немытому сиярте рот закроют? в конце концов - найдите или создайте компромат, чтобы ему вообще стало навсегда стыдно на люди показываться...
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01.12.2020 02:12 Ответить
Это Порошенко виноват!?да зелебобы?
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01.12.2020 03:29 Ответить
Оце так російська вакцина Спутнік V діє))
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01.12.2020 03:47 Ответить
Сиярто! Пшёл вон!
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01.12.2020 05:23 Ответить
От свиняча дупа, таке верзе.
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01.12.2020 05:40 Ответить
Вигоніть всю мадярську нечисть з України. Забороніть їм тут проводити свою політику. Покличте їхнього Сіярто і порахуйте українські школи в Мадярії і залиште стільки ж в Україні. А скоріше- то пошліть його наюх, всеодно вони поставили велику палку в наше колесо. Зміняться їхні погляди - змінимося і ми. А ще, не відпускати до них працювати наших рабів, бо всі іхні поїхали в Німеччину, Англію, а вони нашими закривають дірку, та ще й нас хають.
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01.12.2020 07:30 Ответить
Племя угрів прийшло з Уралу на землі Київської Русі, яку тоді русини контролювали, їм дали можливість тут жити і розвиватися, а вони як були підмосковитами, так ними і залишилися.
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01.12.2020 07:52 Ответить
Ти ще балакаєш до цих пір, ***** ?
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01.12.2020 07:51 Ответить
Украина массово раздает свои паспорта венгерским украинцам и провоцирует сепаратизм на венгерской территории?
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01.12.2020 08:25 Ответить
Не знаю ка все, но я не раз бывая в венгерском Закарпатье и несколько раз даже купался в термальном бассейне Берегово общался с венграми, был в музеях. Могу сказать, что венгры на меня оставили хорошее впечатление и как люди и их села. Хоть они и настроены сепаратистки но говорят всегда политически корректно и понимают всю сложность положения, представляют себе реальность и уважение к целостности Украины. Другое дело Донбасс, там не раз слышал хамство пыхатость, вечные претензии, никакой полит корректности ни то кого. Это просто две огромные разницы, я бы назвал так культурный сепаратизм венгоров и жлобский сепаратизм украинцев донеччины. (Просто личное.)
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01.12.2020 08:37 Ответить
ТО Ж ДЕПУТАТИ І ЗАСПІВАЛИ ГІМН ВЕНГРІЇ А НЕ УКРАЇНИ БО "КУЛЬТУРНІ СЕПАРИ" А ДЕ СБУ
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01.12.2020 10:56 Ответить
Венгры-настоящие националисты. Украинцы по сравнению с ними искусственно разобщены, про-российскими, совково-коммунистическими, сионистскими идеями. Из нас не скоро можно будет наблюдать нацию, как каталонцы или прибалты.
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01.12.2020 08:42 Ответить
КАК ОЧИСТИТЬ УКРАИНУ ОТ ВЕНГРОВ СИЯТРОВСКИХ: Всех этих "украинских венгров" надо прищимить конкретно... открыть уголовные дела по ним (100% есть за контрабас и уход от налогов) посадить всех в сизо на 60 дней, потом продлить еще на 60, а потом на период дальнейшего следствия выпустить под личные обязательства... ВСЕ САМИ УЕДУТ НА РОДИНУ! Ну а по тем кто не уедет повторить предыдущее меню с пристрастием.... ПОДЕЙСТВУЕТ!
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01.12.2020 08:51 Ответить
зелох на такое не пойдет.
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01.12.2020 20:03 Ответить
русланд+дойчланд+мад'яр+італія щось до біса знайоме(((
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01.12.2020 09:01 Ответить
Всем привет, я председатель НАТО, кто тут жалуется?
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01.12.2020 09:18 Ответить
ЦЕ СІ СІ.
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01.12.2020 10:09 Ответить
кремлю выгодно разжигать украинско-венгерские противоречия, так как промосковское руководство Венгрии блокирует дальнейшую ассоциацию Украины с ЕС и НАТО
похоже, что в Киеве тоже есть круги, заинтересованные в таком финале
думайТЕ!
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01.12.2020 09:23 Ответить
Венгры всё никак забыть не могут Австро - Венгерскую империю Это, в каком то роде, то же что и рассеяне..Всё мнят себя великим народом.. Если вы заговорите с ними по украински то они никогда вам не ответят на украинском..Ответят на русском, на венгерском, но не на украинском.Так было всегда...с момента распада Австро-Венгерской империи. Ладно даунбасс , те граничат с РФ.Закарпатье с РФ не граничит..Но, они также как и даубасци будут отвечать вам на русском....По украински редко кто вам ответит.
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01.12.2020 09:48 Ответить
а кто себя не мнит великим народом?
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01.12.2020 17:09 Ответить
БАнапарт, ты бы лучше помолчал...За умного сойдешь.
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01.12.2020 19:41 Ответить
Нуно петицию подписывать, а то ЦЫГАНЕ ПРО КоМПЕНСАЦИИ ЗАБЫЛИ за " участие" во второй мировой войне
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01.12.2020 10:10 Ответить
Эти визгливые шавки уже всю Европу достали - думали, что нормальная страна, а по факту раша в миниатюре.
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01.12.2020 10:58 Ответить
 
 