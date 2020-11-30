Киев осуществляет мероприятия по дестабилизации отношений с Венгрией, - Сийярто

Украина осуществляет мероприятия по дестабилизации отношений с Венгрией, Венгрия намерен пожаловаться в НАТО на действия Украины относительно закарпатских венгров,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Мы будем отстаивать закарпатских венгров на всех международных форумах", - рассказал Сиярто.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье. Также изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов.

Следственные действия продолжаются.