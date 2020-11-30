Київ здійснює заходи щодо дестабілізації відносин з Угорщиною, - Сійярто

Україна здійснює заходи щодо дестабілізації відносин з Угорщиною, Угорщина має намір поскаржитися в НАТО на дії України щодо закарпатських угорців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Ми будемо відстоювати закарпатських угорців на всіх міжнародних форумах", - розповів Сійярто.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України провела в Закарпатській області обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії в Закарпатті. Також вилучено комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та інші матеріали, які слідчі досліджуватимуть як доказову базу протиправної діяльності фігурантів.

Слідчі дії тривають.