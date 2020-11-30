Київ здійснює заходи щодо дестабілізації відносин з Угорщиною, - Сійярто
Україна здійснює заходи щодо дестабілізації відносин з Угорщиною, Угорщина має намір поскаржитися в НАТО на дії України щодо закарпатських угорців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
"Ми будемо відстоювати закарпатських угорців на всіх міжнародних форумах", - розповів Сійярто.
Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України провела в Закарпатській області обшуки у функціонерів одного з місцевих благодійних фондів, який підозрюється в діяльності, спрямованій на порушення державного суверенітету України.
Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" і створення етнічної автономії в Закарпатті. Також вилучено комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та інші матеріали, які слідчі досліджуватимуть як доказову базу протиправної діяльності фігурантів.
Слідчі дії тривають.
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на карте этого мифа вся Хорватия - венгерская.
мадяры, мы неповоротливые, но с хорватами я вам не завидую - зубами порвут !
тоже величие зачесалось?
И вообще это Порошенко нас со всеми поссорил а Зеленский он хороший. Он за мир...
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
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Доклад президенту Рузвельту от его секретаря, когда Венгрия вслед за Германией объявила США войну в декабре 1941 года:
- Господин президент, Венгрия объявила нам войну!
- Венгрия? А что это?
- Королевство в Европе.
- А кто у них король?
- Там нет короля, но есть регент и парламент.
- Короля нет, но это королевство? ммм... А кто регент?
- Адмирал Хорти.
- Адмирал? Так это морская держава?
- Нет, у них нет выхода к морю.
- Ну ладно. А почему они объявили войну? У них есть к нам какие-то претензии?
- Нет.
- К англичанам?
- Нет.
- К русским?
- Нет.
- А к кому же у них есть претензии?
- К Румынии.
- О, так они враги с Румынией?
- Никак нет, они союзники.
Если верить легенде, окончательно охреневший к этому моменту Рузвельт тут сказал:
- Я отказываюсь что-либо понимать.
Пуйловская подстилка.
Мы будем стоять за спинами закарпатских женщин и детей, не впереди,а сзади и пусть они попробуют стрелять"
похоже, что в Киеве тоже есть круги, заинтересованные в таком финале
думайТЕ!