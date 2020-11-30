Для принятия бюджета Рада соберется на внеочередное заседание, - Разумков

Верховная рада может в конце следующей недели принять государственный бюджет на 2021, для чего депутатам предстоит собраться на внеочередное заседание.

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Я услышал четкую позицию от всех депутатских фракций и групп, если будет согласие голосовать, что если мы будем видеть понимание, что государственный бюджет на 2021 может быть принят на следующей неделе (это где-то около среду или четверг), то парламент будет готов собраться на внеочередное заседание", - рассказал Разумков, добавив, что сейчас идет работа в комитетах.

В противном случае госбюджет могут рассмотреть на следующей пленарной неделе, добавил он.

"По состоянию на сегодня времени нам хватает для того, чтобы бюджет был принят и чтобы не заходить в так называемую бюджетную новогоднюю ночь", - подчеркнул Разумков.

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