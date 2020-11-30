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Новости Бюджет-2021
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Для принятия бюджета Рада соберется на внеочередное заседание, - Разумков

Для принятия бюджета Рада соберется на внеочередное заседание, - Разумков

Верховная рада может в конце следующей недели принять государственный бюджет на 2021, для чего депутатам предстоит собраться на внеочередное заседание.

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Я услышал четкую позицию от всех депутатских фракций и групп, если будет согласие голосовать, что если мы будем видеть понимание, что государственный бюджет на 2021 может быть принят на следующей неделе (это где-то около среду или четверг), то парламент будет готов собраться на внеочередное заседание", - рассказал Разумков, добавив, что сейчас идет работа в комитетах.

В противном случае госбюджет могут рассмотреть на следующей пленарной неделе, добавил он.

"По состоянию на сегодня времени нам хватает для того, чтобы бюджет был принят и чтобы не заходить в так называемую бюджетную новогоднюю ночь", - подчеркнул Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада физически не успеет взяться за бюджет на этой неделе, - Разумков

Автор: 

бюджет (4833) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+5
Для принятия бюджета рада соберется на внеочередное заседание, - Разумков - Цензор.НЕТ 7192
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30.11.2020 23:42
+4
Для ухвалення бюджету Рада збереться на позачергове засідання, - Разумков - Цензор.НЕТ 2549
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01.12.2020 00:08
+3
В країні 1 кризіс. Зебільний.
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30.11.2020 23:57
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Для принятия бюджета рада соберется на внеочередное заседание, - Разумков - Цензор.НЕТ 7192
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30.11.2020 23:42 Ответить
Для ухвалення бюджету Рада збереться на позачергове засідання, - Разумков - Цензор.НЕТ 2393
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01.12.2020 00:05 Ответить
Полный Лох и Даун !
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01.12.2020 07:45 Ответить
В стране три кризиса. 1. Финансовый 2. Конституционный. 3. Гуманитарный. И одна причина всех трех кризисов - Зеленский и Ко .(с)
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30.11.2020 23:51 Ответить
пи.си.. и 4. Эпидемиологический....
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30.11.2020 23:54 Ответить
В країні 1 кризіс. Зебільний.
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30.11.2020 23:57 Ответить
Зе как первопричина всего этого хаоса - да...
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01.12.2020 00:07 Ответить
В Одессу впервые пришло судно с 5 000 китайцами - газета " Шаланды полные кефали"
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30.11.2020 23:54 Ответить
На этой неделе никакие результирующие заседания по бюджету невозможны. Большинство "депутатов" занято вырыванием кусков бюджета под личные (корпоративные) нужды. Денег на всех не хватает, потому любые попытки проголосовать обречены. (с)
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30.11.2020 23:56 Ответить
депутаны - сборище шариковых и позор Украины)
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30.11.2020 23:58 Ответить
внеочередное заседание для празднования хануки...
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01.12.2020 00:01 Ответить
Для ухвалення бюджету Рада збереться на позачергове засідання, - Разумков - Цензор.НЕТ 8440
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01.12.2020 00:06 Ответить
Для ухвалення бюджету Рада збереться на позачергове засідання, - Разумков - Цензор.НЕТ 2549
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01.12.2020 00:08 Ответить
Чупакабра.
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01.12.2020 00:12 Ответить
За традицією вночі збируться?
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01.12.2020 00:30 Ответить
Значит, собрались депутаты на внеочередное заседание по принятию Бюджета на 2021.
Разумков (оглашает план зачедания): Первый вопрос для рассмотрения: Что такое бюджет?...
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01.12.2020 01:00 Ответить
😀😀😀

Фокусника , пилящего женщину придумали для того, чтобы отвлечь внимание народа от тех, кто в эти минуты пилит бюджет страны
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01.12.2020 01:29 Ответить
 
 