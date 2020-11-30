УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9746 відвідувачів онлайн
Новини Бюджет-2021
833 18

Для ухвалення бюджету Рада збереться на позачергове засідання, - Разумков

Для ухвалення бюджету Рада збереться на позачергове засідання, - Разумков

Верховна рада може наприкінці наступного тижня ухвалити державний бюджет на 2021, для чого депутатам слід зібратися на позачергове засідання.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"Я почув чітку позицію від усіх депутатських фракцій і груп, якщо буде згода голосувати, що якщо ми будемо бачити розуміння, що державний бюджет на 2021 може бути прийнятий на наступному тижні (це десь приблизно у середу або четвер), то парламент буде готовий зібратися на позачергове засідання", - розповів Разумков, додавши, що зараз йде робота в комітетах.

В іншому випадку держбюджет можуть розглянути на наступному пленарному тижні, додав він.

"Станом на сьогодні часу нам вистачає для того, щоб бюджет був прийнятий і щоб не заходити в так звану бюджетну новорічну ніч", - підкреслив Разумков.

Читайте також: "Слуга народу" Мокан про Держбюджет-2021: Підвищення зарплат трохи відкладається через брак коштів

Автор: 

бюджет (2978) Разумков Дмитро (1526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Для принятия бюджета рада соберется на внеочередное заседание, - Разумков - Цензор.НЕТ 7192
показати весь коментар
30.11.2020 23:42
+4
Для ухвалення бюджету Рада збереться на позачергове засідання, - Разумков - Цензор.НЕТ 2549
показати весь коментар
01.12.2020 00:08
+3
В країні 1 кризіс. Зебільний.
показати весь коментар
30.11.2020 23:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для принятия бюджета рада соберется на внеочередное заседание, - Разумков - Цензор.НЕТ 7192
показати весь коментар
30.11.2020 23:42 Відповісти
Для ухвалення бюджету Рада збереться на позачергове засідання, - Разумков - Цензор.НЕТ 2393
показати весь коментар
01.12.2020 00:05 Відповісти
Полный Лох и Даун !
показати весь коментар
01.12.2020 07:45 Відповісти
В стране три кризиса. 1. Финансовый 2. Конституционный. 3. Гуманитарный. И одна причина всех трех кризисов - Зеленский и Ко .(с)
показати весь коментар
30.11.2020 23:51 Відповісти
пи.си.. и 4. Эпидемиологический....
показати весь коментар
30.11.2020 23:54 Відповісти
В країні 1 кризіс. Зебільний.
показати весь коментар
30.11.2020 23:57 Відповісти
Зе как первопричина всего этого хаоса - да...
показати весь коментар
01.12.2020 00:07 Відповісти
В Одессу впервые пришло судно с 5 000 китайцами - газета " Шаланды полные кефали"
показати весь коментар
30.11.2020 23:54 Відповісти
На этой неделе никакие результирующие заседания по бюджету невозможны. Большинство "депутатов" занято вырыванием кусков бюджета под личные (корпоративные) нужды. Денег на всех не хватает, потому любые попытки проголосовать обречены. (с)
показати весь коментар
30.11.2020 23:56 Відповісти
депутаны - сборище шариковых и позор Украины)
показати весь коментар
30.11.2020 23:58 Відповісти
внеочередное заседание для празднования хануки...
показати весь коментар
01.12.2020 00:01 Відповісти
Для ухвалення бюджету Рада збереться на позачергове засідання, - Разумков - Цензор.НЕТ 8440
показати весь коментар
01.12.2020 00:06 Відповісти
Для ухвалення бюджету Рада збереться на позачергове засідання, - Разумков - Цензор.НЕТ 2549
показати весь коментар
01.12.2020 00:08 Відповісти
Чупакабра.
показати весь коментар
01.12.2020 00:12 Відповісти
За традицією вночі збируться?
показати весь коментар
01.12.2020 00:30 Відповісти
Значит, собрались депутаты на внеочередное заседание по принятию Бюджета на 2021.
Разумков (оглашает план зачедания): Первый вопрос для рассмотрения: Что такое бюджет?...
показати весь коментар
01.12.2020 01:00 Відповісти
😀😀😀

Фокусника , пилящего женщину придумали для того, чтобы отвлечь внимание народа от тех, кто в эти минуты пилит бюджет страны
показати весь коментар
01.12.2020 01:29 Відповісти
 
 