Для ухвалення бюджету Рада збереться на позачергове засідання, - Разумков

Верховна рада може наприкінці наступного тижня ухвалити державний бюджет на 2021, для чого депутатам слід зібратися на позачергове засідання.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"Я почув чітку позицію від усіх депутатських фракцій і груп, якщо буде згода голосувати, що якщо ми будемо бачити розуміння, що державний бюджет на 2021 може бути прийнятий на наступному тижні (це десь приблизно у середу або четвер), то парламент буде готовий зібратися на позачергове засідання", - розповів Разумков, додавши, що зараз йде робота в комітетах.

В іншому випадку держбюджет можуть розглянути на наступному пленарному тижні, додав він.

"Станом на сьогодні часу нам вистачає для того, щоб бюджет був прийнятий і щоб не заходити в так звану бюджетну новорічну ніч", - підкреслив Разумков.

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