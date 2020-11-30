Для ухвалення бюджету Рада збереться на позачергове засідання, - Разумков
Верховна рада може наприкінці наступного тижня ухвалити державний бюджет на 2021, для чого депутатам слід зібратися на позачергове засідання.
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.
"Я почув чітку позицію від усіх депутатських фракцій і груп, якщо буде згода голосувати, що якщо ми будемо бачити розуміння, що державний бюджет на 2021 може бути прийнятий на наступному тижні (це десь приблизно у середу або четвер), то парламент буде готовий зібратися на позачергове засідання", - розповів Разумков, додавши, що зараз йде робота в комітетах.
В іншому випадку держбюджет можуть розглянути на наступному пленарному тижні, додав він.
"Станом на сьогодні часу нам вистачає для того, щоб бюджет був прийнятий і щоб не заходити в так звану бюджетну новорічну ніч", - підкреслив Разумков.
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