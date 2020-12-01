Вопросы выхода из конституционного кризиса будут решаться постепенно, - Корниенко
Верховная Рада будет постепенно решать вопросы, помогающие выйти из конституционного кризиса, заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил вечером в понедельник в эфире телеканала "UA: перший"
"Кризис постепенно будет разрешаться. Первый этап - это возвращение к уголовной ответственности за недостоверные данные в декларации", - сказал Корниенко
По его словам, если до первого января 2021 года этого не сделать, то "декларанты смогут не подавать (декларации – ИФ) или обманывать и не нести за это ответственности".
Народный депутат отметил, что следующим этапом урегулирования ситуации станет возвращение декларирования, восстановление норм законодательства с учетом позиции Конституционного Суда.
"Но с учетом принципа того, что для судей не может быть какого-то отдельного декларирования. У них же нет отдельной полиции или медицины. Они же в общей картине мира живут", - подчеркнул Корниенко.
Он также отметил, что параллельно будет разрешаться ситуация и с Конституционным Судом. "Это требует согласованной работы, для начала - комитета правовой политики, он пока не собирался", - сказал Корниенко.
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Один мальчик очень любил свою собаку. Узнав, что у этой породы нужно купировать хвост, он начал отрезать его по одному сантиметру в день...
Вот прям, жить не могли, без мнения профи по напихиванию в хер сосновых заноз.
@newkc14
‼ Российский ЗРК С-300 оказывается все же может сбивать самолеты. Правда только российские. В Эфиопии повстанцы Тыграя захватили С-300 у эфиопских войск, сумели воспользоваться трофейным ЗРК и сбили российский сверхзвуковой самолет Миг23. Успех...‼
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/12/01/119484/novejshie-rossijskie-unichtozhiteli-turetskikh-dronov-zrk-tor-ne-smogli-sbit-ni-odnogo-bespilotnika.shtml
Тот рашистский скульптор из Якутии честнее наших клоунов: его скульптуры из говна осязаемые, а у ЗЕ говно залито в голову и сердце
Але куди поспішати ? Ще не всі справи проти корупціонерів позакривали !
от правильно, впродовж першої каденції зеленського - повернення кримінальної відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях, а потім довбойоби оберуть його на другий термін бо недоумку ж треба буде втілювати наступний етап.
привели до кризи ці довбні в турборежимі, а вирішувати обіцяють непоспіхом.