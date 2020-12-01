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Новости Конституционный кризис
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Вопросы выхода из конституционного кризиса будут решаться постепенно, - Корниенко

Вопросы выхода из конституционного кризиса будут решаться постепенно, - Корниенко

Верховная Рада будет постепенно решать вопросы, помогающие выйти из конституционного кризиса, заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил вечером в понедельник в эфире телеканала "UA: перший"

"Кризис постепенно будет разрешаться. Первый этап - это возвращение к уголовной ответственности за недостоверные данные в декларации", - сказал Корниенко 

По его словам, если до первого января 2021 года этого не сделать, то "декларанты смогут не подавать (декларации – ИФ) или обманывать и не нести за это ответственности".

Народный депутат отметил, что следующим этапом урегулирования ситуации станет возвращение декларирования, восстановление норм законодательства с учетом позиции Конституционного Суда.

"Но с учетом принципа того, что для судей не может быть какого-то отдельного декларирования. У них же нет отдельной полиции или медицины. Они же в общей картине мира живут", - подчеркнул Корниенко.

Он также отметил, что параллельно будет разрешаться ситуация и с Конституционным Судом. "Это требует согласованной работы, для начала - комитета правовой политики, он пока не собирался", - сказал Корниенко.

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Автор: 

кризис (3070) КС (2248) Корниенко (658)


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Топ комментарии
+7
верховна рада буде поступово нічого не робити
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01.12.2020 01:06
+5
Ну да, все поверили. В кризис входить мы умеем, а выходить - нет. Это как пьяный с бутылкой - лёпнуться в багнюку может, а вылезти - никак.
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01.12.2020 00:53
+4
так а бубасик ножками топал! совещуху в рнбо собирал! гневно глазки пучил. все? спекся? теперь постепенно будете решать?
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01.12.2020 00:52
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так а бубасик ножками топал! совещуху в рнбо собирал! гневно глазки пучил. все? спекся? теперь постепенно будете решать?
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01.12.2020 00:52 Ответить
Ну да, все поверили. В кризис входить мы умеем, а выходить - нет. Это как пьяный с бутылкой - лёпнуться в багнюку может, а вылезти - никак.
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01.12.2020 00:53 Ответить
ВАКС уже позакрывал кучу дел за недостоверное декларирование, а этот ждет какого-то января.
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01.12.2020 00:54 Ответить
Президента Зеленского не собираются приглашать на инаугурацию Джозефа Байдена. Не будет как официального, так и неофициального приглашения. Новая администрация нового президента США настроена в отношении Офиса крайне негативно.(с)
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01.12.2020 01:04 Ответить
верховна рада буде поступово нічого не робити
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01.12.2020 01:06 Ответить
Вопросы выхода из конституционного кризиса будут решаться постепенно, - Корниенко -- люди , я только один понимаю , что кина не будет , электричество кончилось , то есть будет дефолт ?
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01.12.2020 01:07 Ответить
ты ничего не можешь понять. Датчанину это неведомо. Ты живешь в Дании и т**я **..т в ожидании
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01.12.2020 01:42 Ответить
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01.12.2020 01:55 Ответить
А ти тіпа в Україні живеш?
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01.12.2020 02:46 Ответить
уяви собі, так. В Житомирській обл. і тебе я добре знаю. Ех пропав алі хасан((((, добра була людина.
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01.12.2020 02:51 Ответить
Где ты в житомирский области живешь ? Я там в армии служил ,Тетиривка далеко от тебя ? А знаешь что там есть для военных ? Может по молодости твою маму видел ? Ходил я там в сомоволки 😂😂😂😂
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01.12.2020 03:22 Ответить
дурак ты Денис, Роберт и прочие нильсены. Ты никогда не будешь украинцем, ты мертв. Пока
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01.12.2020 03:42 Ответить
Це ти українцем так і не став.
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01.12.2020 05:02 Ответить
«...і я тебе добре знаю». Звідки?- Я коров ніколи не пас.
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01.12.2020 05:04 Ответить
Кому і HaribDa «хороша людина».
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01.12.2020 05:06 Ответить
мирослав, ти з собою спілкуєшся? Де ті давні роки коли тут було доста дописувачів, так було по доброму, лампова атмосфера? А тепер стільки злоби( і людей майже нема.
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01.12.2020 19:38 Ответить
Да , быдлятко , нельзя стат уже тем кем ты есть .
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01.12.2020 09:18 Ответить
Вопросы выхода из конституционного кризиса будут решаться постепенно...

Один мальчик очень любил свою собаку. Узнав, что у этой породы нужно купировать хвост, он начал отрезать его по одному сантиметру в день...
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01.12.2020 01:42 Ответить
Очень важно "астанавится" (с) и "почути кожного"(с). Особенно любителя анальных корабельных сосен.
Вот прям, жить не могли, без мнения профи по напихиванию в хер сосновых заноз.
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01.12.2020 02:33 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Российский ЗРК С-300 оказывается все же может сбивать самолеты. Правда только российские. В Эфиопии повстанцы Тыграя захватили С-300 у эфиопских войск, сумели воспользоваться трофейным ЗРК и сбили российский сверхзвуковой самолет Миг23. Успех...‼
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01.12.2020 03:35 Ответить
Новейшие российские «уничтожители турецких дронов» ЗРК «Тор» не смогли сбить ни одного беспилотника

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/12/01/119484/novejshie-rossijskie-unichtozhiteli-turetskikh-dronov-zrk-tor-ne-smogli-sbit-ni-odnogo-bespilotnika.shtml
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01.12.2020 03:36 Ответить
Ви головне не спішіть, у вас ще 4 роки є. Якось розсосеться
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01.12.2020 06:56 Ответить
Насрали быстро, убирать будем постепенно. 🤡
Тот рашистский скульптор из Якутии честнее наших клоунов: его скульптуры из говна осязаемые, а у ЗЕ говно залито в голову и сердце
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01.12.2020 07:16 Ответить
... і будуть до-поки НЕ ВКРАДУТЬ останній РЕСУРС Українців Св.Землю.. - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича ... МОБІЛІЗОВУЙСЯ Український народе .. бо без СвЗемлі "пустять" як Циган по-Світу ..
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01.12.2020 07:55 Ответить
Вопросы выхода из конституционного кризиса будут решаться постепенно, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3830
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01.12.2020 08:15 Ответить
Да. Не спеша, постепенно, время терпит, спешить некуда...Отдых нужен. Тут же как без отдыха слугам работать? Сосны всякие, проститутки по вызову, из квартала 95, массаж и моцион....поржать по приколу. Споймать хайп а уже опосля.
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01.12.2020 08:21 Ответить
Невідповідність закону Конституції,яку ця банда називає кризою,можна виправити за 2-3 дня.
Але куди поспішати ? Ще не всі справи проти корупціонерів позакривали !
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01.12.2020 08:44 Ответить
"Криза поступово буде вирішуватися." Джерело: https://censor.net/ua/n3234187
от правильно, впродовж першої каденції зеленського - повернення кримінальної відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях, а потім довбойоби оберуть його на другий термін бо недоумку ж треба буде втілювати наступний етап.
привели до кризи ці довбні в турборежимі, а вирішувати обіцяють непоспіхом.
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01.12.2020 08:49 Ответить
А хто створив конституційну кризу? А чиї ж то депутати подавали позов? Ти бач, від ОПЗЖ і "За майбетнє Бені", того Бені, в якого на каналі на разу не виступала і не піарилася команда "квартала". І це зовсім ні про що не каже, то якесь "совпадение"?
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01.12.2020 12:48 Ответить
 
 