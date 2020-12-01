Вопросы выхода из конституционного кризиса будут решаться постепенно, - Корниенко

Верховная Рада будет постепенно решать вопросы, помогающие выйти из конституционного кризиса, заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил вечером в понедельник в эфире телеканала "UA: перший"

"Кризис постепенно будет разрешаться. Первый этап - это возвращение к уголовной ответственности за недостоверные данные в декларации", - сказал Корниенко

По его словам, если до первого января 2021 года этого не сделать, то "декларанты смогут не подавать (декларации – ИФ) или обманывать и не нести за это ответственности".

Народный депутат отметил, что следующим этапом урегулирования ситуации станет возвращение декларирования, восстановление норм законодательства с учетом позиции Конституционного Суда.

"Но с учетом принципа того, что для судей не может быть какого-то отдельного декларирования. У них же нет отдельной полиции или медицины. Они же в общей картине мира живут", - подчеркнул Корниенко.

Он также отметил, что параллельно будет разрешаться ситуация и с Конституционным Судом. "Это требует согласованной работы, для начала - комитета правовой политики, он пока не собирался", - сказал Корниенко.

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