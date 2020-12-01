Питання виходу з конституційної кризи вирішуватимуться поступово, - Корнієнко
Верховна Рада поступово вирішуватиме питання, що допомагають вийти з конституційної кризи, заявляє перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив увечері в понеділок в ефірі телеканалу "UA: перший"
"Криза поступово буде вирішуватися. Перший етап - це повернення до кримінальної відповідальності за недостовірні дані в декларації", - сказав Корнієнко
За його словами, якщо до 1 січня 2021 року цього не зробити, то "декларанти зможуть не подавати (декларації. – Ред.) або обманювати і не нести за це відповідальності".
Народний депутат зазначив, що наступним етапом урегулювання ситуації стане повернення декларування, відновлення норм законодавства з урахуванням позиції Конституційного Суду.
"Але з урахуванням принципу того, що для суддів не може бути якогось окремого декларування. У них же немає окремої поліції або медицини. Вони ж у загальній картині світу живуть", - наголосив Корнієнко.
Він також зазначив, що паралельно буде вирішуватися ситуація і з Конституційним Судом. "Це потребує злагодженої роботи, для початку - комітету правової політики, він поки не збирався", - сказав Корнієнко.
Будь ласка, зачекайте...
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Вот прям, жить не могли, без мнения профи по напихиванию в хер сосновых заноз.
@newkc14
‼ Российский ЗРК С-300 оказывается все же может сбивать самолеты. Правда только российские. В Эфиопии повстанцы Тыграя захватили С-300 у эфиопских войск, сумели воспользоваться трофейным ЗРК и сбили российский сверхзвуковой самолет Миг23. Успех...‼
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/12/01/119484/novejshie-rossijskie-unichtozhiteli-turetskikh-dronov-zrk-tor-ne-smogli-sbit-ni-odnogo-bespilotnika.shtml
Тот рашистский скульптор из Якутии честнее наших клоунов: его скульптуры из говна осязаемые, а у ЗЕ говно залито в голову и сердце
Але куди поспішати ? Ще не всі справи проти корупціонерів позакривали !
от правильно, впродовж першої каденції зеленського - повернення кримінальної відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях, а потім довбойоби оберуть його на другий термін бо недоумку ж треба буде втілювати наступний етап.
привели до кризи ці довбні в турборежимі, а вирішувати обіцяють непоспіхом.