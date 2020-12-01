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Новини Конституційна криза
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Питання виходу з конституційної кризи вирішуватимуться поступово, - Корнієнко

Питання виходу з конституційної кризи вирішуватимуться поступово, - Корнієнко

Верховна Рада поступово вирішуватиме питання, що допомагають вийти з конституційної кризи, заявляє перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив увечері в понеділок в ефірі телеканалу "UA: перший"

"Криза поступово буде вирішуватися. Перший етап - це повернення до кримінальної відповідальності за недостовірні дані в декларації", - сказав Корнієнко

За його словами, якщо до 1 січня 2021 року цього не зробити, то "декларанти зможуть не подавати (декларації. – Ред.) або обманювати і не нести за це відповідальності".

Народний депутат зазначив, що наступним етапом урегулювання ситуації стане повернення декларування, відновлення норм законодавства з урахуванням позиції Конституційного Суду.

"Але з урахуванням принципу того, що для суддів не може бути якогось окремого декларування. У них же немає окремої поліції або медицини. Вони ж у загальній картині світу живуть", - наголосив Корнієнко.

Він також зазначив, що паралельно буде вирішуватися ситуація і з Конституційним Судом. "Це потребує злагодженої роботи, для початку - комітету правової політики, він поки не збирався", - сказав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак озвучив план із трьох пунктів для подолання конституційної кризи

Автор: 

криза (418) КС (1427) Корнієнко (666)


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Топ коментарі
+7
верховна рада буде поступово нічого не робити
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01.12.2020 01:06
+5
Ну да, все поверили. В кризис входить мы умеем, а выходить - нет. Это как пьяный с бутылкой - лёпнуться в багнюку может, а вылезти - никак.
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01.12.2020 00:53
+4
так а бубасик ножками топал! совещуху в рнбо собирал! гневно глазки пучил. все? спекся? теперь постепенно будете решать?
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01.12.2020 00:52
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так а бубасик ножками топал! совещуху в рнбо собирал! гневно глазки пучил. все? спекся? теперь постепенно будете решать?
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01.12.2020 00:52 Відповісти
Ну да, все поверили. В кризис входить мы умеем, а выходить - нет. Это как пьяный с бутылкой - лёпнуться в багнюку может, а вылезти - никак.
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01.12.2020 00:53 Відповісти
ВАКС уже позакрывал кучу дел за недостоверное декларирование, а этот ждет какого-то января.
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01.12.2020 00:54 Відповісти
Президента Зеленского не собираются приглашать на инаугурацию Джозефа Байдена. Не будет как официального, так и неофициального приглашения. Новая администрация нового президента США настроена в отношении Офиса крайне негативно.(с)
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01.12.2020 01:04 Відповісти
верховна рада буде поступово нічого не робити
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01.12.2020 01:06 Відповісти
Вопросы выхода из конституционного кризиса будут решаться постепенно, - Корниенко -- люди , я только один понимаю , что кина не будет , электричество кончилось , то есть будет дефолт ?
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01.12.2020 01:07 Відповісти
ты ничего не можешь понять. Датчанину это неведомо. Ты живешь в Дании и т**я **..т в ожидании
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01.12.2020 01:42 Відповісти
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01.12.2020 01:55 Відповісти
А ти тіпа в Україні живеш?
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01.12.2020 02:46 Відповісти
уяви собі, так. В Житомирській обл. і тебе я добре знаю. Ех пропав алі хасан((((, добра була людина.
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01.12.2020 02:51 Відповісти
Где ты в житомирский области живешь ? Я там в армии служил ,Тетиривка далеко от тебя ? А знаешь что там есть для военных ? Может по молодости твою маму видел ? Ходил я там в сомоволки 😂😂😂😂
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01.12.2020 03:22 Відповісти
дурак ты Денис, Роберт и прочие нильсены. Ты никогда не будешь украинцем, ты мертв. Пока
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01.12.2020 03:42 Відповісти
Це ти українцем так і не став.
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01.12.2020 05:02 Відповісти
«...і я тебе добре знаю». Звідки?- Я коров ніколи не пас.
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01.12.2020 05:04 Відповісти
Кому і HaribDa «хороша людина».
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01.12.2020 05:06 Відповісти
мирослав, ти з собою спілкуєшся? Де ті давні роки коли тут було доста дописувачів, так було по доброму, лампова атмосфера? А тепер стільки злоби( і людей майже нема.
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01.12.2020 19:38 Відповісти
Да , быдлятко , нельзя стат уже тем кем ты есть .
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01.12.2020 09:18 Відповісти
Вопросы выхода из конституционного кризиса будут решаться постепенно...

Один мальчик очень любил свою собаку. Узнав, что у этой породы нужно купировать хвост, он начал отрезать его по одному сантиметру в день...
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01.12.2020 01:42 Відповісти
Очень важно "астанавится" (с) и "почути кожного"(с). Особенно любителя анальных корабельных сосен.
Вот прям, жить не могли, без мнения профи по напихиванию в хер сосновых заноз.
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01.12.2020 02:33 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Российский ЗРК С-300 оказывается все же может сбивать самолеты. Правда только российские. В Эфиопии повстанцы Тыграя захватили С-300 у эфиопских войск, сумели воспользоваться трофейным ЗРК и сбили российский сверхзвуковой самолет Миг23. Успех...‼
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01.12.2020 03:35 Відповісти
Новейшие российские «уничтожители турецких дронов» ЗРК «Тор» не смогли сбить ни одного беспилотника

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/12/01/119484/novejshie-rossijskie-unichtozhiteli-turetskikh-dronov-zrk-tor-ne-smogli-sbit-ni-odnogo-bespilotnika.shtml
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01.12.2020 03:36 Відповісти
Ви головне не спішіть, у вас ще 4 роки є. Якось розсосеться
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01.12.2020 06:56 Відповісти
Насрали быстро, убирать будем постепенно. 🤡
Тот рашистский скульптор из Якутии честнее наших клоунов: его скульптуры из говна осязаемые, а у ЗЕ говно залито в голову и сердце
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01.12.2020 07:16 Відповісти
... і будуть до-поки НЕ ВКРАДУТЬ останній РЕСУРС Українців Св.Землю.. - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича ... МОБІЛІЗОВУЙСЯ Український народе .. бо без СвЗемлі "пустять" як Циган по-Світу ..
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01.12.2020 07:55 Відповісти
Вопросы выхода из конституционного кризиса будут решаться постепенно, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3830
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01.12.2020 08:15 Відповісти
Да. Не спеша, постепенно, время терпит, спешить некуда...Отдых нужен. Тут же как без отдыха слугам работать? Сосны всякие, проститутки по вызову, из квартала 95, массаж и моцион....поржать по приколу. Споймать хайп а уже опосля.
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01.12.2020 08:21 Відповісти
Невідповідність закону Конституції,яку ця банда називає кризою,можна виправити за 2-3 дня.
Але куди поспішати ? Ще не всі справи проти корупціонерів позакривали !
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01.12.2020 08:44 Відповісти
"Криза поступово буде вирішуватися." Джерело: https://censor.net/ua/n3234187
от правильно, впродовж першої каденції зеленського - повернення кримінальної відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях, а потім довбойоби оберуть його на другий термін бо недоумку ж треба буде втілювати наступний етап.
привели до кризи ці довбні в турборежимі, а вирішувати обіцяють непоспіхом.
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01.12.2020 08:49 Відповісти
А хто створив конституційну кризу? А чиї ж то депутати подавали позов? Ти бач, від ОПЗЖ і "За майбетнє Бені", того Бені, в якого на каналі на разу не виступала і не піарилася команда "квартала". І це зовсім ні про що не каже, то якесь "совпадение"?
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01.12.2020 12:48 Відповісти
 
 