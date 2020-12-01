Питання виходу з конституційної кризи вирішуватимуться поступово, - Корнієнко

Верховна Рада поступово вирішуватиме питання, що допомагають вийти з конституційної кризи, заявляє перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив увечері в понеділок в ефірі телеканалу "UA: перший"

"Криза поступово буде вирішуватися. Перший етап - це повернення до кримінальної відповідальності за недостовірні дані в декларації", - сказав Корнієнко

За його словами, якщо до 1 січня 2021 року цього не зробити, то "декларанти зможуть не подавати (декларації. – Ред.) або обманювати і не нести за це відповідальності".

Народний депутат зазначив, що наступним етапом урегулювання ситуації стане повернення декларування, відновлення норм законодавства з урахуванням позиції Конституційного Суду.

"Але з урахуванням принципу того, що для суддів не може бути якогось окремого декларування. У них же немає окремої поліції або медицини. Вони ж у загальній картині світу живуть", - наголосив Корнієнко.

Він також зазначив, що паралельно буде вирішуватися ситуація і з Конституційним Судом. "Це потребує злагодженої роботи, для початку - комітету правової політики, він поки не збирався", - сказав Корнієнко.

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