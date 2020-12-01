56 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) по состоянию на утро вторника обесточены 56 населенных пунктов в трех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В ночь с 30 ноября на 1 декабря в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 56 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Сумская - 39, Одесская - 16 и Донецка - 1", – сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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