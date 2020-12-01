56 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) по состоянию на утро вторника обесточены 56 населенных пунктов в трех областях Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В ночь с 30 ноября на 1 декабря в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 56 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Сумская - 39, Одесская - 16 и Донецка - 1", – сказано в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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просто нужно проводить тех обслуживание линий
электропередач это нём одном районе
3-4 вызова на бригаду по хорошему
к обеду все можно устранить
ну может 1- 2 случая посложней
больше шуму пиара чем работы