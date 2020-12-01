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56 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

56 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок вівторка знеструмлено 56 населених пунктів у трьох областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"У ніч з 30 листопада на 1 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 56 населених пунктів у 3 областях, а саме: Сумська – 39, Одеська – 16 та Донецька – 1", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Автор: 

погода (789) ДСНС (5083) Електрика (2042)


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никакого. ,, коллапса ,,
просто нужно проводить тех обслуживание линий
электропередач это нём одном районе
3-4 вызова на бригаду по хорошему
к обеду все можно устранить
ну может 1- 2 случая посложней
больше шуму пиара чем работы
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01.12.2020 10:42 Відповісти
 
 