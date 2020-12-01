Зеленский о Всеукраинском референдуме 1 декабря: Обретение Независимости не означает окончательного завершения борьбы, ее нужно защищать с оружием в руках

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с 29-й годовщиной всеукраинского референдума в поддержку Акта провозглашения независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Telegram.

"Впервые рассказывая детям, что такое Независимость Украины, ее суверенитет, свобода и самостоятельность, можно услышать их искреннее удивление: "А что, разве может быть как-то иначе?" На этот вопрос 29 лет назад наше общество дало, без преувеличения, исторический ответ: иначе быть не может. 1 декабря 1991 состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% граждан сказали независимой Украине "да"", - отметил глава государства.

Более 28 млн голосов стали одним, мощным голосом украинского народа, чтобы сказать на весь мир: "Мы хотим и будем жить в своем государстве - в свободной Украине".

"Впоследствии мы поймем, что обретение Независимости не означает окончательного завершения борьбы. Что ее нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни. Мы делаем это седьмой год подряд. Делаем все для наступления мира и возвращения своих территорий. Ради будущих поколений и их искренних удивлений: "А разве может быть иначе, как свободная, единая и независимая Украина?" Давайте задумаемся об этом и будем помнить каждый раз, когда так хочется начать фейсбук-баталию со своими соотечественниками на тему "Кто больше, лучше и правильнее любит Украину?" - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что главное сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое, чтобы мы стали мощной и конкурентоспособной страной. И Украина имеет все шансы быть именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простом условии - если все мы вместе приложим для этого свои усилия.

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