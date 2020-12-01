Зеленський про Всеукраїнський референдум 1 грудня: Здобуття Незалежності не означає остаточного завершення боротьби, її потрібно захищати зі зброєю в руках

Президент України Володимир Зеленський привітав з 29-ю річницею всеукраїнського референдуму на підтримку Акта проголошення незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Telegram.

"Вперше розповідаючи дітям, що таке Незалежність України, її суверенітет, свобода та самостійність, можна почути їхнє щире здивування: "А що, хіба може бути якось інакше?" На це запитання 29 років тому наше суспільство дало, без перебільшення, історичну відповідь: інакше бути не може. 1 грудня 1991 року відбувся Всеукраїнський референдум, на якому понад 90% громадян сказали незалежній Україні "так"", - зазначив глава держави.

Понад 28 мільйонів голосів стали одним, потужним голосом українського народу, щоб промовити на весь світ: "Ми хочемо й будемо жити у своїй державі – у вільній Україні".

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"Згодом ми зрозуміємо, що здобуття Незалежності не означає остаточного завершення боротьби. Що її потрібно захищати зі зброєю в руках, ціною власного життя. Ми робимо це сьомий рік поспіль. Робимо все для настання миру та повернення своїх територій. Заради майбутніх поколінь та їхніх щирих здивувань: "А хіба може бути інакше, як вільна, єдина та незалежна Україна?". Давайте задумаємося про це й будемо пам’ятати щоразу, коли так кортить розпочати фейсбук-баталію з власними співвітчизниками на тему "Хто більше, краще та правильніше любить Україну?"- додав Зеленський.

Президент підкреслив, що головне сьогодні полягає в тому, що у нас є все необхідне, аби ми стали потужною та конкурентоспроможною країною. І Україна має всі шанси бути саме такою вже незабаром. Але це можливо за однієї простої умови – якщо всі ми разом докладемо для цього свої зусилля.