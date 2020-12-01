В десяти областях Украины загрузка коек не превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 1 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в 10 областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Волынской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Луганской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской и Хмельницкой областях.
Загруженность коек по Украине составляет 50,3%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
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1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Все знают , что ситуация сложная . А МОЗ ПРОДОЛДАЕТ ВРАТЬ
Коек с кислородом уже нет...
Знакомая лежала.. У
Не успел один вЫписаться.. Уже очередь на койку..
Сволочи...
А я дома загибалась..она мне.. Вызывай скорую.. Как ты можешь дома лечиться... А вот так....
Заберут когда окочуриваться будешь.. И то не факт.... Да и если вам будет плохо без те
температуры.. То не приедут... Проверено... Жди утра и к участковый.. Которой позер.. А если вы такая больная.. УвОльняйтесь с работы))) да... Вот такая у нас медицмна
Может у кого то лучше.. И попался врач от бога.. Поздравляю..