В десяти областях Украины загрузка коек не превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 1 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в 10 областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Волынской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Луганской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Загруженность коек по Украине составляет 50,3%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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