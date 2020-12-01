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Новости Коронавирус и карантин
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В десяти областях Украины загрузка коек не превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В десяти областях Украины загрузка коек не превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 1 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в 10 областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Волынской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Луганской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Загруженность коек по Украине составляет 50,3%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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В десяти областях Украины загрузка коек не превышает 50%, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Видно команда такая дана говорить - загрузка коек не больше 50%
Все знают , что ситуация сложная . А МОЗ ПРОДОЛДАЕТ ВРАТЬ
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01.12.2020 10:02
+2
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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01.12.2020 09:57
+1
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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01.12.2020 09:58
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Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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01.12.2020 09:57 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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01.12.2020 09:58 Ответить
Владі пох на все це, вони відосікі знімають та працюють статистами.
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01.12.2020 10:01 Ответить
Видно команда такая дана говорить - загрузка коек не больше 50%
Все знают , что ситуация сложная . А МОЗ ПРОДОЛДАЕТ ВРАТЬ
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01.12.2020 10:02 Ответить
Земрази устроили квн. Ухохатываются там наверно, как они тупорылых зебилов сделали разом...
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01.12.2020 10:06 Ответить
Тупо врут себе, тай все...
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01.12.2020 10:06 Ответить
При чем тут загрузка коек? Койки свободные, но нет ни врачей, ни лекарств, ни кислорода.. и что толку от свободных коек?? Единственный правильный показатель - количество умерших - все остальное - показуха.
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01.12.2020 10:35 Ответить
наоборот. недавно волонтер в одессе сказал что коек нет и нет мест вреанимации
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01.12.2020 13:12 Ответить
Брехуны..
Коек с кислородом уже нет...
Знакомая лежала.. У
Не успел один вЫписаться.. Уже очередь на койку..
Сволочи...
А я дома загибалась..она мне.. Вызывай скорую.. Как ты можешь дома лечиться... А вот так....
Заберут когда окочуриваться будешь.. И то не факт.... Да и если вам будет плохо без те

температуры.. То не приедут... Проверено... Жди утра и к участковый.. Которой позер.. А если вы такая больная.. УвОльняйтесь с работы))) да... Вот такая у нас медицмна
Может у кого то лучше.. И попался врач от бога.. Поздравляю..
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01.12.2020 10:41 Ответить
Враньем население уже не удивить, а вот уровень мышления властей и их надежды на дебильность населения страны ДЕЙСТВИТЕЛЬНО поражают, и в этом медицина бессильна -та что осталась.
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01.12.2020 15:20 Ответить
 
 