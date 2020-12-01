У десяти областях України завантаженість ліжок не перевищує 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 1 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 не перевищує 50% у 10 областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу не перевищує 50% у Волинській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській та Хмельницькій областях.
Завантаженість ліжок по Україні становить 50,3%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
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1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Все знают , что ситуация сложная . А МОЗ ПРОДОЛДАЕТ ВРАТЬ
Коек с кислородом уже нет...
Знакомая лежала.. У
Не успел один вЫписаться.. Уже очередь на койку..
Сволочи...
А я дома загибалась..она мне.. Вызывай скорую.. Как ты можешь дома лечиться... А вот так....
Заберут когда окочуриваться будешь.. И то не факт.... Да и если вам будет плохо без те
температуры.. То не приедут... Проверено... Жди утра и к участковый.. Которой позер.. А если вы такая больная.. УвОльняйтесь с работы))) да... Вот такая у нас медицмна
Может у кого то лучше.. И попался врач от бога.. Поздравляю..