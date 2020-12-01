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Новости Агрессия России против Украины
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Минобороны впервые закупило военные товары через Агентство НАТО

Минобороны впервые закупило военные товары через Агентство НАТО

Министерство обороны Украины сделало первую в истории закупку военных товаров без посредников через Агентство НАТО по поддержке и поставкам.

Об этом в Twitter сообщила миссия Украины при НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем Министерство обороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через Агентство НАТО по поддержке и поставкам для нужд ВСУ", - говорится в сообщении миссии.

Читайте также: Минобороны отменило и заморозило ряд важных закупок для ВСУ, - источник

Минобороны впервые закупило военные товары через Агентство НАТО 01

Минобороны (9282) НАТО (9943) закупки (747)


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Топ комментарии
+12
Щось у лісі сдохло 😀😀😀
Молодцы !
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01.12.2020 10:04
+7
А ось і зрада
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01.12.2020 10:23
+5
Хтось на фаберже надавив!
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01.12.2020 10:06
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Щось у лісі сдохло 😀😀😀
Молодцы !
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01.12.2020 10:04 Ответить
Хтось на фаберже надавив!
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01.12.2020 10:06 Ответить
😀😀😀
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01.12.2020 10:09 Ответить
Хто, хто... Той дядько, що в Білий дім збирається... Тупнув, од злості, по "фаберже" декому, аж кістки тріснули... Чи ви думаєте, оці "схематози" могли-б пройти, тільки "одностороннє"? Там теж вистачає "любителів маслом руки намастить"...
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01.12.2020 10:46 Ответить
Лайк я вам подарував, але є питання, чи розумієте ви риторичні вислови?)
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01.12.2020 11:28 Ответить
Ну, дякую... Це для мене - "велике щастя"... Рідкісне, як прихід "месії" у євреїв... У мене зустрічне питання: "А реальність Ви сприймать здатні?" Просто дехто, в США, "піджав хвіст", бо невідомо, чи не дасть Байден команду ФБР та АНБ, "перекрить кисень" декому, за зажерливість? От вони і "притихли"...
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01.12.2020 11:38 Ответить
Ваші пояснення дуже прозорі, але, дякую, не за адресою)

Сироіжки ще не закінчилися?
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02.12.2020 14:40 Ответить
У мене гриби "кінчаться" не встигають... Якщо грудень буде теплим, то я ще і свіжих не раз наберуТОвариш казав, що гуляв по парку і бачив багато опеньків зимових... Сам не бере, побоюється, але я йому їх показував...
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02.12.2020 14:46 Ответить
Смачного, минулого січня збирав опеньки!
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02.12.2020 14:54 Ответить
Яр! Вибачайте, що як Пилип з конопель... Але ніяк не знайду можливість дати вам пораду... Будь-ласка, відкрийте власну тему та зберіть усі ваші повідомлення, що пов'язані із кулінарією (ми допоможемо). Книга книгою (та, що пишете), але ж не діло, мені шукати рецепти в "Авто темі?"
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02.12.2020 15:47 Ответить
По-перше, лінь. По-друге, мені "збирать" нічого не треба - те, що я тут пишу, уже наявне в записах і книгах... Адже все це - "практичні інтерпретації" загальновідомих страв, що пристосовані до продуктів місцевої кухні та смакових вподобань українців...
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02.12.2020 15:58 Ответить
а шкода, бо пишете де інде, скопіювали та внесли до авторської теми... Інколи, живіт шкварчить від прочитаного, а я не на дієтах...
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02.12.2020 16:10 Ответить
Вам це не зрозуміти)
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01.12.2020 10:08 Ответить
Это точно 😀
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01.12.2020 10:09 Ответить
У вас, жінок, є свої ^недоліки^, і нам ^козлам^ їх теж не зрозуміти)
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01.12.2020 10:12 Ответить
Ну це вжє обчє !) І шо , жодних відкатів , все по чесноку ??
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01.12.2020 10:12 Ответить
Мабуть ^по сусєкам собралі^
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01.12.2020 10:13 Ответить
Ранок почався із зрадозрадної зради!
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01.12.2020 10:13 Ответить
Чудеса! Может, какой-то интеллектуал в кАманде зе! чего-то напутал? Что бы вот так, без схематозов?!! НЕ ВЕРЮ! Нужно искать зарытую собаку!
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01.12.2020 10:19 Ответить
Украина этим летом стала партнером расширенных возможностей НАТО. Наши военные принимают участие во многих миссиях альянса. В си бриз вообще принимаем участие многие годы. Мы и НАТО - союзники. Наше будущее - только НАТО. Я не знаю, как ЕС, скорее нет, чем да, если трезво оценивать ситуацию. Но НАТО- да, это наше ближайшее будущее.
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01.12.2020 12:11 Ответить
Наталья Киенко. Исчи в своїй кацапіі.
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01.12.2020 19:11 Ответить
Своє виробництво уміло розвали їх агенти Масі і Абрамавічуси тепер все купують у дядька Сема і тітки Європи.
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01.12.2020 10:19 Ответить
А ось і зрада
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01.12.2020 10:23 Ответить
уже все кому не лень указывают, что, где, через кого и у кого покупать Украине...
у кого вакцину, у кого оружие...

изучите рынок и узнаете, какие самые прибыльные легальные направления по доходам ...
а это как раз и есть:
1. оружие
2. медикаменты

вот это и есть полное внешнее управление страной...

слабые и дебильные политики отдали на полный откуп внешним структурам будущее страны...

к сожалению, не Украина решает, что ей лучше и выгодней...
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01.12.2020 10:35 Ответить
И ещё проституция, но с политическими проститутками у нас вообще образцовая ситуация.
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01.12.2020 11:27 Ответить
В Кремле объявлен траур, начинают стреляться охранники
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01.12.2020 10:42 Ответить
И что? Никто при этом не наварил себе на безбедную старость?
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01.12.2020 11:28 Ответить
А что купили то? Носовые платки?
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01.12.2020 11:28 Ответить
https://censor.net/ru/user/473081 Пробки для скрепних бутилок.
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01.12.2020 19:14 Ответить
Я полностью поддерживаю вступление в НАТО и возможность делать закупки напрямую это важный шаг. HO у нас как всегда все ТУПО и не продумано. Поясните, зачем было покупать гусеничные ленты для БМП? Их что, наши заводы в Харькове и Житомере не могут сделать? Загрузите заводы работой, люди должны иметь зарплату и заказы! Сейчас кризис, надо крутить деньги внутри страны, экономику поднимать, ау! А закупать надо только то что мы не призводим сами. Идиоты!
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01.12.2020 14:00 Ответить
С нашим с воровским менталитетом это не возможно. Один выход обьявить Америки войну и через 5 мин. сдаться. Стать очередным штатом и тогда что-то посмеяться в нашей стране. А так это бег по кругу
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01.12.2020 14:41 Ответить
С нашим воровским менталитетом это не возможно. Один выход обьявить Америки войну и через 5 мин. сдаться. Стать очередным штатом и тогда что-то посмеяться в нашей стране. А так это бег по кругу
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01.12.2020 14:43 Ответить
 
 