Минобороны впервые закупило военные товары через Агентство НАТО

Министерство обороны Украины сделало первую в истории закупку военных товаров без посредников через Агентство НАТО по поддержке и поставкам.

Об этом в Twitter сообщила миссия Украины при НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем Министерство обороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через Агентство НАТО по поддержке и поставкам для нужд ВСУ", - говорится в сообщении миссии.

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