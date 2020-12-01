Минобороны впервые закупило военные товары через Агентство НАТО
Министерство обороны Украины сделало первую в истории закупку военных товаров без посредников через Агентство НАТО по поддержке и поставкам.
Об этом в Twitter сообщила миссия Украины при НАТО, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляем Министерство обороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через Агентство НАТО по поддержке и поставкам для нужд ВСУ", - говорится в сообщении миссии.
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Молодцы !
Сироіжки ще не закінчилися?
у кого вакцину, у кого оружие...
изучите рынок и узнаете, какие самые прибыльные легальные направления по доходам ...
а это как раз и есть:
1. оружие
2. медикаменты
вот это и есть полное внешнее управление страной...
слабые и дебильные политики отдали на полный откуп внешним структурам будущее страны...
к сожалению, не Украина решает, что ей лучше и выгодней...