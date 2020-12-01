Міноборони вперше закупило військові товари через Агентство НАТО
Міністерство оборони України здійснило першу в історії закупівлю військових товарів без посередників через Агентство НАТО з підтримки і постачання.
Про це в Twitter повідомила місія України при НАТО, передає Цензор.НЕТ.
"Вітаємо Міністерство оборони України із самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилася перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через Агентство НАТО з підтримки і постачання для потреб ЗСУ", - йдеться в повідомленні місії.
Топ коментарі
+12 Sophia-Maria Duglass
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+7 Tierre
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+5 Да-это-я
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Молодцы !
Сироіжки ще не закінчилися?
у кого вакцину, у кого оружие...
изучите рынок и узнаете, какие самые прибыльные легальные направления по доходам ...
а это как раз и есть:
1. оружие
2. медикаменты
вот это и есть полное внешнее управление страной...
слабые и дебильные политики отдали на полный откуп внешним структурам будущее страны...
к сожалению, не Украина решает, что ей лучше и выгодней...