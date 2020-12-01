Міноборони вперше закупило військові товари через Агентство НАТО

Міністерство оборони України здійснило першу в історії закупівлю військових товарів без посередників через Агентство НАТО з підтримки і постачання.

Про це в Twitter повідомила місія України при НАТО, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаємо Міністерство оборони України із самостійним виходом на міжнародні та конкурентні ринки! Завершилася перша в історії Міноборони закупівля без посередників військових товарів через Агентство НАТО з підтримки і постачання для потреб ЗСУ", - йдеться в повідомленні місії.

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