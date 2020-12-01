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Новости Местные выборы-2020
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Повторные выборы мэра Конотопа пройдут 24 января, - ЦИК

Повторные выборы мэра Конотопа пройдут 24 января, - ЦИК

Повторные выборы мэра Конотопа назначены на 24 января 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК.

25 ноября Конотопская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение признать выборы городского головы не состоявшимися и назначить новые, поскольку новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Повторные выборы мэров на 17 января назначены также в Борисполе, Броварах и Новгород-Северском.

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