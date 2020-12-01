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Новини Місцеві вибори-2020
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Повторні вибори мера Конотопа відбудуться 24 січня, - ЦВК

Повторні вибори мера Конотопа відбудуться 24 січня, - ЦВК

Повторні вибори мера Конотопа призначені на 24 січня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЦВК.

25 листопада Конотопська міська територіальна виборча комісія ухвалила рішення визнати вибори міського голови не відбулися і призначити нові, оскільки новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом.

Повторні вибори мерів на 17 січня призначені у Борисполі, Броварах і Новгород-Сіверському.

Також читайте: ЦВК розпустила міський виборчком Овруча Житомирської області

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