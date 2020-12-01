Визит президента Бразилии Болсонару в Украину планируется на 2021 год, - Кулеба
Консультации с бразильской стороной уже показали заинтересованность бразильских предприятий сферы оборонно-промышленного комплекса в установлении диалога с Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Отмечается, что такой диалог Бразилия ведет только с пятью странами: Аргентина, США, Португалия, Франция и Индия.
По словам Кулебы, начало оборонного диалога - это составляющая приоритетного направления деятельности Министерства иностранных дел по открытию новых возможностей для украинских компаний и промышленности.
Глава МИД Украины добавил, что мощным толчком для развития украинского-бразильского партнерства должен послужить визит Президента Бразилии в Украину, который планируют провести в следующем году: "Он должен открыть новую страницу в двусторонних отношениях".
Кулеба подчеркнул, что сотрудничество Украины и Бразилии не должно ограничиваться только двусторонней торговлей, а и предусматривать амбициозные планы совместного выхода на рынки третьих стран, в частности в Латинской Америке, Азии, Африке и Европе.
"Этот диалог закладывает надежную основу для взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества между представителями оборонных ведомств и предприятий наших двух стран", - отметил Кулеба.
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