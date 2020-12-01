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Визит президента Бразилии Болсонару в Украину планируется на 2021 год, - Кулеба

Визит президента Бразилии Болсонару в Украину планируется на 2021 год, - Кулеба

Консультации с бразильской стороной уже показали заинтересованность бразильских предприятий сферы оборонно-промышленного комплекса в установлении диалога с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что такой диалог Бразилия ведет только с пятью странами: Аргентина, США, Португалия, Франция и Индия.

По словам Кулебы, начало оборонного диалога - это составляющая приоритетного направления деятельности Министерства иностранных дел по открытию новых возможностей для украинских компаний и промышленности.

Глава МИД Украины добавил, что мощным толчком для развития украинского-бразильского партнерства должен послужить визит Президента Бразилии в Украину, который планируют провести в следующем году: "Он должен открыть новую страницу в двусторонних отношениях".

Кулеба подчеркнул, что сотрудничество Украины и Бразилии не должно ограничиваться только двусторонней торговлей, а и предусматривать амбициозные планы совместного выхода на рынки третьих стран, в частности в Латинской Америке, Азии, Африке и Европе.

"Этот диалог закладывает надежную основу для взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества между представителями оборонных ведомств и предприятий наших двух стран", - отметил Кулеба.

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Автор: 

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с мадьярами разберитесь! организаторы визитов мля
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01.12.2020 11:31 Ответить
- Я вице-король Индии! - отрапортовал он, краснея. - Отдайте мне любимого слона . - Это у вас бред, - ласково сказала докторша, - вы в лечебнице, мы вас вылечим.
Два терпеливых санитара отвели сварливого вице-короля Берлагу в небольшую палату для больных с неправильным поведением, где смирно лежали три человека. Только тут бухгалтер понял, что такое настоящие сумасшедшие.(с)
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01.12.2020 12:42 Ответить
Популист в гости к популисту?
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01.12.2020 11:33 Ответить
скоморохи ищут страны для офшоров.
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01.12.2020 11:35 Ответить
По приїзді на того Болсонара потрібно маску одягти та зробити щеплення супутником-V, а потім закрити його на двотижневий обов'язковий карантин, щоб подивитись що з ним буде. Як виживе, то можна і перемовини вже вести. А то понаїхали тут всіляки та заразу рознесли
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01.12.2020 11:48 Ответить
За дона Пэдро! Из Бразилии, где так много диких обезьян!!
Ну и за грядущие дипломатические победы!
Это сильный ход, второй сильный ход после участия в востановлении Афганистана!
Візит президента Бразилії Болсонару до України планується на 2021 рік, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1331
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01.12.2020 12:10 Ответить
Ну всё! Теперь всем нашим врагам капец!
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01.12.2020 12:28 Ответить
 
 