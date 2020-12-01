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Візит президента Бразилії Болсонару до України планується на 2021 рік, - Кулеба

Візит президента Бразилії Болсонару до України планується на 2021 рік, - Кулеба

Консультації з бразильською стороною вже продемонстрували зацікавленість бразильських підприємств сфери оборонно-промислового комплексу у встановленні діалогу з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зазначається, що такий діалог Бразилія веде тільки з п'ятьма країнами: Аргентина, США, Португалія, Франція та Індія.

За словами Кулеби, початок оборонного діалогу - це складова пріоритетного напряму діяльності Міністерства закордонних справ щодо відкриття нових можливостей для українських компаній і промисловості.

Глава МЗС України додав, що потужним поштовхом для розвитку україно-бразильського партнерства має стати візит президента Бразилії в Україну, який планують провести наступного року: "Він має відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах".

Кулеба наголосив, що співпраця України і Бразилії не має обмежуватися лише двосторонньою торгівлею, а й передбачати амбітні плани спільного виходу на ринки третіх країн, зокрема в Латинській Америці, Азії, Африці та Європі.

"Цей діалог закладає надійну основу для взаємовигідного тривалого співробітництва між представниками оборонних відомств і підприємств наших двох країн", - зазначив Кулеба.

Також читайте: Четвертий тест на COVID-19 президента Бразилії Болсонару показав негативний результат

Автор: 

Бразилія (278) візит (1573) МЗС (4107) Кулеба Дмитро (3604) Болсонару (9)


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с мадьярами разберитесь! организаторы визитов мля
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01.12.2020 11:31 Відповісти
- Я вице-король Индии! - отрапортовал он, краснея. - Отдайте мне любимого слона . - Это у вас бред, - ласково сказала докторша, - вы в лечебнице, мы вас вылечим.
Два терпеливых санитара отвели сварливого вице-короля Берлагу в небольшую палату для больных с неправильным поведением, где смирно лежали три человека. Только тут бухгалтер понял, что такое настоящие сумасшедшие.(с)
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01.12.2020 12:42 Відповісти
Популист в гости к популисту?
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01.12.2020 11:33 Відповісти
скоморохи ищут страны для офшоров.
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01.12.2020 11:35 Відповісти
По приїзді на того Болсонара потрібно маску одягти та зробити щеплення супутником-V, а потім закрити його на двотижневий обов'язковий карантин, щоб подивитись що з ним буде. Як виживе, то можна і перемовини вже вести. А то понаїхали тут всіляки та заразу рознесли
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01.12.2020 11:48 Відповісти
За дона Пэдро! Из Бразилии, где так много диких обезьян!!
Ну и за грядущие дипломатические победы!
Это сильный ход, второй сильный ход после участия в востановлении Афганистана!
Візит президента Бразилії Болсонару до України планується на 2021 рік, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1331
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01.12.2020 12:10 Відповісти
Ну всё! Теперь всем нашим врагам капец!
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01.12.2020 12:28 Відповісти
 
 