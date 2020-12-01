Візит президента Бразилії Болсонару до України планується на 2021 рік, - Кулеба

Консультації з бразильською стороною вже продемонстрували зацікавленість бразильських підприємств сфери оборонно-промислового комплексу у встановленні діалогу з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зазначається, що такий діалог Бразилія веде тільки з п'ятьма країнами: Аргентина, США, Португалія, Франція та Індія.

За словами Кулеби, початок оборонного діалогу - це складова пріоритетного напряму діяльності Міністерства закордонних справ щодо відкриття нових можливостей для українських компаній і промисловості.

Глава МЗС України додав, що потужним поштовхом для розвитку україно-бразильського партнерства має стати візит президента Бразилії в Україну, який планують провести наступного року: "Він має відкрити нову сторінку у двосторонніх відносинах".

Кулеба наголосив, що співпраця України і Бразилії не має обмежуватися лише двосторонньою торгівлею, а й передбачати амбітні плани спільного виходу на ринки третіх країн, зокрема в Латинській Америці, Азії, Африці та Європі.

"Цей діалог закладає надійну основу для взаємовигідного тривалого співробітництва між представниками оборонних відомств і підприємств наших двох країн", - зазначив Кулеба.

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