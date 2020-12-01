Рада поддержала законопроект о декрете для мужчин

Нардепы поддержали законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующую законодательную инициативу поддержал 301 нардеп.

Законопроект предлагает обеспечить равные возможности матери и отца по уходу за ребенком и сочетание трудовой деятельности с семейными обязанностями, устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права мужчины на отпуск по уходу за ребенком, а также создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине.

Согласно пояснительной записке, законпороектом предлагается:



1) дополнить Кодекс законов о труде и Закон Украины "Об отпусках" новым видом отпуска - отпуском при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемого за счет работодателя.



Такой отпуск предоставляется одному из перечисленных лиц: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но совместно проживает, связаны общим бытом, имеет взаимные права и обязанности; бабушке или дедушке, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ребенком, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом)



2) определить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого из родителей ребенка (матери и отца) и внести соответствующие изменения в статьи 179, 181 Кодекс законов о труде Украины и статьи 18, 20 Закона Украины "Об отпусках" ;



3) дополнить положения статьи 182-1 Кодекса законов о труде Украины и статьи 19 Закона Украины "Об отпусках" относительно права работников обих полов, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка - лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск;



4) дополнить положения статьи 51 Кодекса законов о труде Украины относительно возможности установления сокращенной продолжительности рабочего времени для мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, и родителей, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении).

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