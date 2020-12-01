Рада підтримала законопроєкт про декрет для чоловіків

Нардепи підтримали законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері і батька у догляді за дитиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідну законодавчу ініціативу підтримав 301 нардеп.

Законопроєкт пропонує забезпечити рівні можливості матері і батька у догляді за дитиною і поєднання трудової діяльності з сімейними обов'язками, усунути законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіки на відпустку по догляду за дитиною, а також створити передумови для посилення ролі батька в процесі виховання дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.

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Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується:

1) доповнити Кодекс законів про працю та Закону України "Про відпустки" новим видом відпустки - відпусткою при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, що сплачується за рахунок роботодавця.

Така відпустка надається одній з перерахованих осіб: чоловікові, дружина якого народила дитину; батькові дитини в разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але разом проживає, пов'язаний спільним побутом, має взаємні права і обов'язки; бабусі чи дідусеві, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір'ю (батьком)

2) визначити відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків дитини (матері і батька) і внести відповідні зміни до статей 179, 181 Кодексу законів про працю України та статті 18, 20 Закону України "Про відпустки" ;

3) доповнити положення статті 182-1 Кодексу законів про працю України та статті 19 Закону України "Про відпустки" щодо права працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку;

4) доповнити положення статті 51 Кодексу законів про працю України щодо можливості встановлення скороченої тривалості робочого часу для чоловіків, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю, і батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).