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Рада підтримала законопроєкт про декрет для чоловіків

Рада підтримала законопроєкт про декрет для чоловіків

Нардепи підтримали законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері і батька у догляді за дитиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідну законодавчу ініціативу підтримав 301 нардеп.

Законопроєкт пропонує забезпечити рівні можливості матері і батька у догляді за дитиною і поєднання трудової діяльності з сімейними обов'язками, усунути законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіки на відпустку по догляду за дитиною, а також створити передумови для посилення ролі батька в процесі виховання дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.

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Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується:

1) доповнити Кодекс законів про працю та Закону України "Про відпустки" новим видом відпустки - відпусткою при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, що сплачується за рахунок роботодавця.

Така відпустка надається одній з перерахованих осіб: чоловікові, дружина якого народила дитину; батькові дитини в разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але разом проживає, пов'язаний спільним побутом, має взаємні права і обов'язки; бабусі чи дідусеві, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір'ю (батьком)

2) визначити відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків дитини (матері і батька) і внести відповідні зміни до статей 179, 181 Кодексу законів про працю України та статті 18, 20 Закону України "Про відпустки" ;

3) доповнити положення статті 182-1 Кодексу законів про працю України та статті 19 Закону України "Про відпустки" щодо права працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку;

4) доповнити положення статті 51 Кодексу законів про працю України щодо можливості встановлення скороченої тривалості робочого часу для чоловіків, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю, і батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).

Автор: 

ВР (14941) вагітність (70) декрет (17) чоловіки (156)


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Топ коментарі
+5
И законопроект про семейное насилие над мужиками пусть рассматривают
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01.12.2020 13:30
+5
А що ? Гендерна рівність , маємо право
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01.12.2020 13:31
+4
Сообщение достойно книги Гиннеса на звание "журналиста- невігласа"! Это продолжение"иномарок" и " евроремонтов", в исполненении нынешнего поколения журналистов. "Декретный"опуск и "отпуск по уходу за ребенком"-это два разных отпуска.Мужчина по определению не может находится в "декретном". Исправте заголлвок.
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01.12.2020 13:40
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Відтепер анекдот "Про заяву від співробітника-чоловіка: "Прошу надати мені декретну відпустку, бо я нею ще жодного разу не користувався" - буде неактуальний...
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01.12.2020 13:22 Відповісти
Зе-нарик собирается в декрет с Мендель?
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01.12.2020 13:24 Відповісти
Больные на голову . Очень хорошее дело предлагают, а ему все зе надо везде вставить. Расстройство психики ? Надо к доктору.
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01.12.2020 14:28 Відповісти
У зе-тыпилов призвание:
Испортить любое "хорошее дело" к которому они прикасаются!
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01.12.2020 14:30 Відповісти
И законопроект про семейное насилие над мужиками пусть рассматривают
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01.12.2020 13:30 Відповісти
Таки, да.
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01.12.2020 13:33 Відповісти
А що ? Гендерна рівність , маємо право
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01.12.2020 13:31 Відповісти
Оплачиваемый отпуск, даже тем, кто не женится на матерях своих детей, ибо матери одиночки получают больше?))) Мечта зебилов)))
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01.12.2020 13:38 Відповісти
Сообщение достойно книги Гиннеса на звание "журналиста- невігласа"! Это продолжение"иномарок" и " евроремонтов", в исполненении нынешнего поколения журналистов. "Декретный"опуск и "отпуск по уходу за ребенком"-это два разных отпуска.Мужчина по определению не может находится в "декретном". Исправте заголлвок.
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01.12.2020 13:40 Відповісти
)))
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01.12.2020 14:18 Відповісти
Ооооо, тепер половина депутатів підуть в отпуск " по уходу за ребйонком", як не з дружинами, то із співмешканками або коханками!
Клас закон!!!
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01.12.2020 14:20 Відповісти
Грудью будут младенцев кормить?
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01.12.2020 15:08 Відповісти
нет, мамаша сцедит утром перед работой.
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01.12.2020 17:15 Відповісти
Цікаво, а секс меншинам теж будуть надавати декретні відпустки?
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01.12.2020 23:25 Відповісти
 
 